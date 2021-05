Corona-Impfung mit Astrazeneca: 65-jährige Frau erleidet Thrombose - dann spricht sie Klartext

Arzt übt Kritik

Eine deutsche Betroffene spricht über ihre Hirnvenenthrombose nach einer Impfung mit Astrazeneca – an der Priorisierung mit dem Impfstoff übt ihr Arzt Kritik.

Kassel - „Ich bin abends ins Badezimmer gegangen und umgefallen.“ Nach der Impfung mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca erleidet eine 65-jährige Frau eine Hirnvenenthrombose. Sie leidet damit an den seltenen, aber möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs, berichtet t-online.de.

Die Empfehlungen und Nebenwirkungen rund um den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca stehen auch in Deutschland seit einigen Wochen immer wieder in der Kritik. Am Uniklinikum Essen wird aktuell eine Patientin mit der Diagnose Sinusvenenthrombose behandelt. Ihre positive Einstellung zur Corona-Impfung hat sie aber trotz der Erkrankung nicht geändert.

„Man hat halt auch gesehen, dass 60 Jahre ein Limit ist, das zwar vielleicht sinnvoll erscheint, es aber auch Patienten gibt, die diese Nebenwirkungen kriegen können und schon älter als 60 Jahre sind“, sagt Christoph Kleinschnitz, der Direktor der Klinik. Das seien zwar weit weniger Patienten als die, die jünger sind, aber der Fall beweise, dass diese Nebenwirkungen gerade auch bei älteren Frauen auftreten können.

Nach Corona-Impfung mit Astrazeneca: Frau erleidet Thrombose

Auch zur Impfpriorisierung findet Kleinschnitz harte Worte. Er sei „verwundert“, dass die Impfungen trotz der Expertenmeinungen und der erhobenen Daten zu schweren Nebenwirkungen fortgesetzt und sogar für jüngere Frauen auf freiwilliger Basis freigegeben wurden. An diesem „lockeren“ Umgang der Politik übt Kleinschnitz Kritik.

Auch die 65-jährige Patientin würde sich heute für einen anderen Impfstoff entscheiden, erklärt sie in einem Interview. Sie sei aber trotzdem „weit davon entfernt“ Impfungen als solche zu „verteufeln“. „Im Nachhinein würde ich nach wie vor sagen, dass ich mich impfen lasse“, so die Patientin der Uniklinik Essen. Von Astrazeneca würde sie „in ihrem Fall“ die Finger lassen, weil sie es nicht vertrage.

Vor wenigen Tagen wurde eine in Deutschland durchgeführte Studie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) veröffentlicht, die das Auftreten von Sinus- und Hirnvenenthrombosen im Gehirn nach der Corona-Schutzimpfung gegen Sars-CoV-2 beschreibt. (Luisa Weckesser)