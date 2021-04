Karl Lauterbach zitiert „beunruhigende Studie“ zu Astrazeneca-Impfstoff und Corona-Mutante aus Indien

News-Ticker

Karl Lauterbach warnt auf Twitter vor einer „Covid-Katastrophe“. Außerdem zitiert er eine „beunruhigende Studie“ aus Südafrika. Alle News im Ticker.

Corona: Einige Schauspieler protestieren derzeit mit einer Internet-Aktion gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen der Regierung.

Karl Lauterbach übt scharfe Kritik an der Protest-Aktion der Künstler.

Corona-News: Der SPD-Gesundheitsexperte warnt vor einer Covid-Katastrophe

Update vom Sonntag, 25.04.2021, 15.58 Uhr: „In Indien bahnt sich Covid-Katastrophe an“, schreibt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter. Die neue Mutation B.1.617 setze sich massiv gegen andere Varianten durch. Da die indische Doppel-Mutante sich auch „bei Impfung durchsetzen kann“, komme auf „Europa ein Problem zu“. In England wachse B.1.617 rasant. Noch sei unklar, „ob dies nur Reisende sind“.

Um die befürchtete Katastrophe abzuwenden, sieht Lauterbach die Industrieländer „moralisch in der Pflicht, auch ärmere Länder schnellstens mit Impfstoff zu versorgen“. Schließlich würden die Corona-Fallzahlen in Indien aktuell explodieren. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Mutation auch andere ärmere Länder erreiche.

Zudem bestätige eine „beunruhigende Studie“ aus Südafrika, dass der Astrazeneca-Impfstoff vor einer milden Covid-Infektion mit der Südafrika-Mutante nicht schützt, schreibt Lauterbach auf Twitter. Ob ein Schutz gegen schwere Erkrankungen bestehe, sei unklar. Das Gleiche gelte für die Corona-Mutante aus Indien.

Warum es um Karl Lauterbach in den nächsten Tagen still werden könnte

Update vom Samstag, 24.04.2021, 15:32 Uhr: In den kommenden Tagen könnte es still um Karl Lauterbach werden. Der SPD-Politiker, der sich sonst häufig auf Twitter zur Corona-Pandemie äußert, berichtet nun eben dort, dass er „in den letzten Tagen nicht getwittert und auch Medientermine“ abgesagt habe.

„Bevor spekuliert wird: Musste mich kurzfristig einer Augen Operation unterziehen. Hoffe auf baldige Genesung“, so Lauterbach weiter. Der Gesundheitsökonom plant daher, etwa eine Woche lang kürzerzutreten, verspricht aber, dass er weiterhin alles „verfolge“.

#allesdichtmachen: Karl Lauterbach mit scharfer Kritik

Update vom Freitag, 23.04.2021, 16.36 Uhr: Zahlreiche Künstler, darunter bekannte Schauspieler wie Jan Josef Liefers und Volker Bruch, kritisieren mit der Aktion „#allesdichtmachen“ die aktuelle Corona-Politik der Regierung. Besonders die Kulturbranche leidet derzeit unter den strengen Maßnahmen während der Pandemie. Doch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kann die Aussagen der Unterstützer nicht nachvollziehen.

Auf Twitter reagiert der Politiker auf einen Tweet von Liefers zu der Aktion und schreibt: Mich haben die Aussagen von #allesdichtmachen nicht überzeugt. Trotzdem müssen wir alle mit Anschuldigungen und Beleidigungen abrüsten. Die Schauspieler machen auf ihre Probleme aufmerksam. Sie haben ein Anliegen, wie wir Wissenschaftler und Politiker auch. Toleranz muss sein.“

Lauterbach kritisiert #allesdichtmachen-Aktion von Künstlern - und verteidigt Corona-Politik

Lauterbach bittet außerdem darum, jetzt keinen weiteren Hass zu verbreiten und zusammenzuhalten. „Außerdem riskieren wir kurz vor Impfung noch viele Tote bei der Gruppe der Risikoträger ohne Impfung und Mutationen die den Impferfolg gefährden. Das will keiner. #allesdichtmachen Künstler auch nicht. Daher: jetzt kein Hass. Davon haben wir genug. Ich weiß, wovon ich rede“, so der Gesundheitsexperte weiter.

Lauterbach ist sich sicher, dass die Maßnahmen, unter anderem die bundesweite Corona-Notbremse, schon bald zusammen mit den Impfungen die Lage verbessern würden. „Dafür brauchen wir das Vertrauen und die Geduld der Bürger. Häme, Spott und Besserwisserei helfen nicht weiter“, schreibt der SPD-Politiker.

Hohe Corona-Inzidenz bei Kindern: Karl Lauterbach mahnt zu Distanzunterricht

Erstmeldung vom Donnerstag, 22.04.2021, 14.17 Uhr: Kassel - Ausgangssperre nach 22 Uhr, Kontaktbeschränkungen ab einer Inzidenz von 100 und Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165 - diese Punkte sieht die Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor. Das Corona-Notbremse-Gesetz wurde am Mittwoch (21.04.2021) im Bundestag beschlossen und am Donnerstag (22.04.2021) hat der Bundesrat der Notbremse zugestimmt.

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach fordert schon seit längerem, die Schulen früher zu schließen und nicht zu warten bis die Inzidenzen in der jeweiligen Region so hoch sind. Aktuell wies der Politiker bei Twitter auf die bisher höchste Corona-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen hin.

Corona in der Schule: Karl Lauterbach fordert eine erneute Schließung

Auf Twitter plädiert Karl Lauterbach dafür, das Schuljahr im Distanzunterricht fortzuführen. Vor dem Hintergrund das sowohl Eltern, als auch Lehrerinnen und Lehrer bisher noch nicht alle geimpft sind, sei das die einzige Möglichkeit. Auch darauf, das Langzeitschäden nach einer Infektion mit dem Corona-Virus, die sogenannten Long Covid, bei Kindern ebenso auftreten können wie bei Erwachsenen, verweist der SPD-Politiker auf Twitter.

Name: Karl Wilhelm Lauterbach Gerboren: 21.02.1963 Mitglied des deutschen Bundestages seit: 2005 Partei: SPD

Seinem Tweet ist eine Darstellung der Inzidenz-Werte der letzten Wochen beigefügt. Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass die Inzidenz in der Altersgruppe zwischen 5 und 9 Jahren bereits bei 185 liegt. In der nächst höheren Altersgruppe, bis 14 Jahre, liegt diese bereits bei 205. Lauterbach beendet seinen Tweet mit dem ernüchternden Fazit: „B117 Welle stoppen wir zu spät.“

Karl Lauterbach auf Twitter: Corona-Statement zu Schule und Kindern wird heftig kommentiert

Unter dem Twitter-Post von Karl Lauterbach, der aktuell über 10.000 Likes hat, wird heftig diskutiert. Über 1000 Kommentare hat dieser bereits. Viele der Kommentare nehmen Karl Lauterbach direkt in die Kritik. In einem Kommentar wird dem SPD-Politiker vorgeworfen für eine Schließung der Schulen ab einer Corona-Inzidenz von 200 votiert zu haben.

Weitere Nutzer hinterfragen öffentlich die Corona-Aussagen von Lauterbach. Ein Kommentar wirft ihm sogar Panikmache vor: „Long Covid bei Kindern ist noch seltener als ein Tweet von Ihnen der NICHT substanzlos Panik verbreitet.“

Corona bei Kindern: Karl Lauterbach fordert seit längerem konsequentere Schließungen

Tatsächlich fordert Karl Lauterbach bereits seit längerem konsequente Schulschließungen. Bereits Mitte März setzte sich Lauterbach für eine Schulschließung bis Ostern ein. In seinem damaligen Appell forderte der Politiker sogar eine Schließung der Grundschulen. Auch in der aktuellen Debatte spricht sich Karl Lauterbach für eine frühere Schließung der Schulen aus. Bereits am Freitag (16.04.2021) sagte er auf dem TV-Sender Phönix:

Ich halte die Situation an den Schulen für so brenzlig, dass das Ganze begrenzt werden müsste auf Inzidenzen unter 100.

Vor den Spätfolgen einer Corona-Infektion bei Kindern und Jugendlichen warnen auch andere Mediziner. Daniel Vilser, der Leiter einer Kinder-Ambulanz für Corona-Langzeitfolgen, warnte in einem Interview mit focus.de ebenfalls vor einer massiv steigenden Anzahl an jungen Covid-19-Patienten. Die Spätfolgen, das sogenannte Long Covid, würde gerade bei diesen jungen Menschen stark unterschätzt werden, so der Experte. (Lucas Maier)