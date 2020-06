Die GroKo will am Dienstag ein Konjunkturpaket schnüren. Doch es gibt Streit. Sogar Wirtschaftsexperten warnen vor einer Auto-Hilfe. Selbst die Grünen scheinen gespalten.

Die deutsche Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise - ein milliardenschweres Konjunkturpaket soll helfen.

Am Dienstag (2. Juni) will der Koalitionsausschuss eine Lösung finden. Doch es droht Streit.

Besonders im Fokus steht die „Abwrackprämie". Mehrere Länder fordern sie - Wirtschaftsexperten warnen aber.

Berlin/Dresden - Ein oft geschmähtes Mittel der Wirtschaftspolitik feiert in der Corona-Krise ein Comeback - und könnte beim Ringen um ein Konjunkturpaket schon am Dienstagnachmittag zum echten Zankapfel werden, wenn sich die Spitzen der GroKo im Kanzleramt treffen: Die Abwrackprämie.

Merkels GroKo im Milliarden-Poker: Abwrackprämie spaltet Parteien von SPD bis Grüne

Die Gemengelage ist einigermaßen skurril - denn die Fronten verlaufen quer über (fast) alle Parteigrenzen hinweg. Die CDU und große Teile der SPD sind gegen eine Wiederbelegung der Autokauf-Prämie. So warnte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus vor allem vor dem Druck der Lobby in dieser Frage. Auch die SPD-Fraktionsvizes Sören Bartol und Matthias Miersch äußerten sich am Wochenende klar ablehnend.

Aber es gibt auch große Befürworter. Darunter auch der SPD-Ministerpräsident des VW-Bundeslandes Niedersachsen, Stephan Weil sowie mit Winfried Kretschmann sogar ein Grüner. Er steht als Baden-Württembergs Landesvater dem stark automobilgeprägten „Ländle“ vor. Und kassierte am Wochenende Kritik aus eigenen Reihen. Wenn auch nur recht vorsichtige.

+ Blick auf den (Wirtschafts-)Motor: Winfried Kretschmann (Grüne) zu Besuch bei Daimler. © dpa / Franziska Kraufmann Zustimmung gibt es auch aus der Heimat von BMW und Audi. Landeschef Markus Söder (CSU) bekräftigte in der Welt am Sonntag seine Forderung nach Kaufanreizen für Neuwagen: „Wir nehmen damit alte Autos vom Markt und ersetzen sie durch saubere Fahrzeuge der neuesten Generation.“ Laut seinem CSU-Kollegen und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll die Prämie gar für Autos mit Verbrennungsmotoren gelten. Man müsse „die Halde leer bekommen, damit nachproduziert werden kann“, forderte er im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Abwrackprämie im Fokus: Institut warnt vor „Strohfeuer“ - und negativen Effekten für andere Industrien

Durchaus pikant: Sogar eine neue Überblicksstudie des wirtschaftsnahen ifo-Institutes kommt zu einem mehr oder minder verheerenden Urteil über die Abwrackprämie. In der Finanzkrise 2008/2009 habe die Prämie zwar den Auto-Absatz angekurbelt, sagte Studienleiter Felix Rösel am Pfingstmontag. „Auf die Party folgte jedoch der Kater“, fügte er hinzu.

Nach Ansicht von 15 „datengestützten Untersuchungen“ zu Abwrackprämien in verschiedenen Ländern - darunter Deutschland und die USA - kamen die ifo-Experten zu dem Schluss, dass die Prämie vor allem dafür sorgt, dass Autokäufe vorgezogen werden. Es handle sich um „kaum mehr als ein Strohfeuer“, ist in dem neuen Papier zu lesen.

„Unter dem Strich geben die meisten Studien keinen Hinweis, dass durch die Prämien mehr Autos verkauft werden“, sagte Rösel. Mehr noch: Andere Branchen könnten unter der Maßnahme leiden. „Wer den Autokauf vorzieht, hat in dem Moment weniger Geld für Möbel“, erklärte der Experte. „Das Plus der Autobranche kann deshalb schnell zum Minus anderer Sektoren werden.“

Konjunkturpaket der GroKo: Auch die Grünen in Schwierigkeiten - Hofreiter vermeidet Ansage an Kretschmann

Doch das Thema ist heikel. Die Autoindustrie ruft nach Hilfen. Und selbst in der Öko-Partei Nummer eins scheut man sich, klar Contra zu geben. Der sonst selten um klare Worte verlegene Grüne-Fraktionschef Toni Hofreiter etwa erklärte der taz, Kretschmann komme „in diesem Fall zu seiner Abwägung, ich zu einer anderen. Aber man kann ihm da keine Glaubwürdigkeit absprechen“.

„Je länger die Schockstarre dauert, desto gefährlicher wird sie“, hatte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, zuletzt gefordert. Aus Kurzarbeitern drohten „in vielen Branchen Arbeitslose zu werden“. Für Streit sorgen allerdings auch Dividenden-Zahlungen von Autobauern, die sich nun Förderung durch Kauf-Prämien erhoffen.

Dabei ist die potenziell kostspielige Abwrackprämie bei weitem nicht der einzige Punkt auf dem Wunschzettel der GroKo-Politiker. Insgesamt könnte es um 75 bis 80 Milliarden Euro gehen - Verteilung unklar. Söder hatte eine Obergrenze von 100 Milliarden Euro gefordert. Ein Überblick:

Koalition verhandelt über Konjunkturpaket - die lange Wunschliste der GroKo:

Steuersenkungen: Die SPD hat vorgeschlagen, die Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab Januar 2021 auf Juli vorzuziehen. CSU-Chef Markus Söder ist dafür, eine Steuersenkung nennt er „zwingend“. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagt, die Soli-Abschaffung auf Juli vorzuziehen sei schon „rein technisch“ nicht machbar.

Hilfe für Kommunen: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will stark verschuldeten Kommunen Altschulden erlassen - Kostenpunkt für den Bund: 22,5 Milliarden Euro - und wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen; hier soll der Bund 5,9 Milliarden Euro geben, die Länder dieselbe Summe. Die Union ist strikt dagegen

Hilfe für Arbeitnehmer: Scholz will die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld* von derzeit maximal einem Jahr auf zwei Jahre verdoppeln - allerdings nur vorübergehend.

Hilfe für Familien: Die SPD möchte einen einmaligen Familien- oder Kinderbonus von 300 Euro insbesondere für Normal- und Geringverdiener. Söder hält einen Familienbonus für „sinnvoll“. Die Union ist skeptisch. Einen höheren Hartz-IV-Satz hat Brinkhaus schon rundweg abgelehnt.

Hilfe für kleine Unternehmen: Die Soforthilfen für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler - insgesamt sind bislang 50 Milliarden Euro verplant - sollen nach Scholz' Vorschlag verlängert werden, und zwar für besonders betroffene Branchen wie die Gastronomie, Reisebüros, Kneipen oder Schausteller. Die Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden.

Hilfe für die Bahn: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will der Bahn 5,5 Milliarden Euro zur Eigenkapitalerhöhung geben. In die Modernisierung der Schiene sollen 2,6 Milliarden Euro fließen. In einem Papier aus dem Finanzministerium wird ebenfalls die Eigenkapitalerhöhung bei der DB genannt.

Geld für die Digitalisierung: Scheuer schlägt 8,5 Milliarden Euro für Investitionen in die digitale Infrastruktur vor. Brinkhaus nennt die schnelle Digitalisierung der Verwaltung ein zentrales Projekt im Konjunkturpaket. Auch im Hause Scholz wird ein Digitalisierungsschub in der öffentlichen Verwaltung für notwendig erachtet.

Geld für „innovative Kraftstoffe“: Scheuer will 1,9 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung alternativer Antriebe und Kraftstoffe stecken. Auch Scholz zählt etwa den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur zu den möglichen Maßnahmen in der Corona-Krise. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert insgesamt zehn Milliarden Euro - unter anderem zur Förderung von grünem Wasserstoff.

