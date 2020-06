Corona-Krise: Merkel und Macron treffen sich persönlich – und planen den Wiederaufbau

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise empfängt Angela Merkel ein Staatsoberhaupt persönlich – den französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Angela Merkel und Emmanuel Macron treffen sich erstmals persönlich seit dem Ausbruch der Corona-Krise*.

und treffen sich erstmals persönlich seit dem Ausbruch der Corona-Krise*. Bei ihrem Gespräch wird es sich um den wirtschaftlichen Wiederaufbau von Europa drehen.

Erst im Mai hatten die beiden Staatsoberhäupter Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen.

Berlin - Zwei Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Meseberg. Bei ihrem Gespräch im Gästehaus der Bundesregierung wird der wirtschaftliche Wiederaufbau in Europa nach der Corona-Krise* ein zentrales Thema sein. Es handelt sich um den ersten Besuch eines ausländischen Staatschefs bei der Kanzlerin seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Bundesregierung sollen auch andere europapolitische sowie internationale und bilaterale Themen angesprochen werden.

Angela Merkel und Emmanuel Macron: Wiederaufbau von Europa

Macron und Merkel hatten im Mai einen Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, um die europäische Wirtschaft aus der Corona-Krise zu bringen. Merkel sprach Mitte Mai von einer „außergewöhnlichen, einmaligen Kraftanstrengung“, um die „am stärksten getroffenen Sektoren und Regionen“ in Europa zu retten. Die Vereinbarung der beiden Schwergewichte Deutschland und Frankreich wurde dann Kern des Vorschlages der EU-Kommission für einen Corona-Wiederaufbauplan - auch wenn dieser zusätzlich 250 Milliarden Euro an Krediten vorsieht.

Manche sahen in dem deutsch-französischen Vorstoß einen „Hamilton-Moment“ der EU - in Anlehnung an den ersten US-Finanzminister Alexander Hamilton, der 1790 die Kriegsschulden der amerikanischen Einzelstaaten vergemeinschaftete und damit die Grundlage für das Regierungssystem auf Bundesebene legte. Wie genau der Plan nun Wirklichkeit wird, soll bei einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Juli entschieden werden.

Merkel und Macron über Corona-Krise: Rasche Einigung gewünscht

Für Frankreichs Staatschef Macron ist die Begegnung mit Merkel wichtig, denn der 42-Jährige dringt darauf, dass sich die Europäer rasch auf den europäischen Wiederaufbauplan einigen. Die Kanzlerin ist dabei seine wichtigste Verbündete. Aus Élyséekreisen verlautete vor dem Besuch, Macron sei sehr engagiert in dieser Sache. Auch für Frankreich, das hart von der Corona-Pandemie getroffen wurde, geht es um viel Geld, Paris erhofft sich aus dem Programm 30 bis 40 Milliarden Euro.

Auch Merkel will eine rasche Einigung erreichen, sieht aber, dass die Differenzen noch erheblich sind. „Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß“, sagte sie nach dem jüngsten EU-Gipfel. (marv mit dpa) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.