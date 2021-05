Corona-Lockerung: Das plant der Senat in Hamburg

Außengastro und Geschäfte

+ © Uwe Anspach/dpa Alle Stühle wieder raus: Der Senat erlaubt in Hamburg vielleicht die Eröffnung der Außengastronomie. © Uwe Anspach/dpa

Der Inzidenzwert in Hamburg rauscht in den Keller. Deshalb stellt der Senat jetzt doch mehr Lockerungen in Aussicht. Profitieren könnte die Außengastronomie.

Hamburg – Die Außengastronomie in der Hansestadt Hamburg könnte bereits vor Pfingsten öffnen. Die Ankündigung von Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) löste bei Restaurant-Besitzern wie bei der Opposition große Zustimmung aus. Nach dem wochenlangen Knallhart-Lockdown hätten die Hamburgerinnen und Hamburger sich das „verdient“, sagte der CDU-Fraktionschef Dennis Thering.

Bereits am Sonntag hatte Tschentscher in der ARD-Sendung von Anne Will die Öffnung der Außengastronomie vor Pfingsten* in Aussicht gestellt. Am Dienstag, 18. Mai 2021, soll der Senat über diesen Schritt beraten. Ursprünglich war die Lockerung für Gastronomen erst für Anfang Juni vorgesehen. Doch wegen der rasanten Abwärtsentwicklung* der Inzidenzzahlen soll der Schritt nun vorgezogen werden. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.