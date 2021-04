Corona-Lage in Indien immer katastrophaler: Mehr als 350.000 Neuinfektionen – Reiche fliehen aus dem Land

Gefährliche Kombination

In Indien verschärft sich die Corona-Lage wegen der neuen Mutante B.1.617. Vor allem Reiche Menschen chartern Privatjets und flüchten aus dem Land.

Update vom Montag, 26.04.2021, 13.59 Uhr: Das Infektionsgeschehen in Indien spitzt sich zu. Das Gesundheitssystem droht unter den explodierenden Fallzahlen zusammenzubrechen. Das Land meldet am Montag (26.04.2021) mit 352.991 Neuinfektionen einen weltweiten Höchstwert - und das den fünften Tag in Folge. 2812 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Experten schätzen die Dunkelziffer allerdings deutlich höher ein.

Die Medikamente sind knapp, es mangelt an medizinischem Sauerstoff und Angehörige von Corona-Patienten suchen im Netz nach freien Krankenhausbetten. Verantwortlich dafür ist unter anderem die indische Corona-Mutante B.1.617. Besonders in Neu-Delhi ist die Lage dramatisch. Das Krematorium-Gelände wurde für die Masseneinäscherung von Covid-19-Toten umgewandelt. Hier werden Leichnamen auf mehreren Scheiterhaufen verbrannt.

Ein Krematorium-Gelände in Indien wurde für die Masseneinäscherung von Covid-19-Opfern umgewandelt.

Corona-Variante aus Indien: Reiche Menschen flüchten aus dem Land

Auch wenn in Deutschland bisher nur wenige Fälle bekannt sind, wurde wie in zahlreichen anderen Ländern ein Einreisestopp verhängt. Seit Montag (26.04.2021) dürfen nur noch Deutsche und Menschen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in Deutschland aus Indien einreisen, das berichtet fr.de. Für sie gilt dann auch eine Testpflicht und eine zweiwöchige Quarantäne nach Ankunft.

Besonders reiche Menschen verlassen jetzt Indien. Einige von ihnen zahlen laut Informationen der Londoner Times zehntausende Pfund, um Privatjets zu chartern und nach Großbritannien zu fliehen. Alleine in der vergangenen Woche sollen mindestens acht Privatflugzeuge den Weg nach London aufgenommen haben. Die Zeitung vermutet, dass das bis zu 100.000 britische Pfund gekostet habe.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat Indien angesichts der dramatischen Lage Hilfe und Solidarität zugesichert. Gegenüber der Rheinischen Post erklärte er, dass die Bundesregierung schnellstmöglich „alle Hebel in Bewegung“ setzen wird, um das Land etwa mit Sauerstoff und Medikamenten zu unterstützen. Großbritannien und die USA sollen bereits Hilfslieferungen verschickt haben, darunter Beatmungsgeräte, Sauerstoff und Rohstoffe für die Impfstoff-Herstellung.

Corona-Mutante aus Indien: Drosten und Lauterbach geben Einschätzung ab

Update vom Sonntag, 25.04.2021, 15.25 Uhr: Die Corona-Lage in Indien verschärft sich weiter. Grund für die hohen Infektionszahlen ist unter anderem die neue Mutation, sagen Experten. Bei der Variante B.1.617 handelt es sich um eine sogenannte „doppelte Mutation“. Nach ersten Einschätzungen scheint sie ansteckender als der Urtyp zu sein.

Wissenschaftler befürchten, dass die Variante gegen die meisten Impfstoffe resistent sein könnte. Die Doppel-Mutante weist zwei Abänderungen an einem Oberflächenprotein auf. Diese Mutationen könnten laut Robert-Koch-Institut (RKI) „mit einer reduzierten Neutralisierbarkeit durch Antikörper oder T-Zellen in Verbindung gebracht werden, deren Umfang nicht eindeutig ist“.

Die Corona-Lage in Indien wird immer katastrophaler.

Corona-Mutante in Indien: Virologe Christian Drosten zeigt sich optimistisch

Diese zwei Mutationen existieren jeweils als einzelne Virusvarianten. Bei B.1.617 treten sie jedoch gleich gemeinsam, sozusagen „gedoppelt“ auf. Zuletzt erläuterte dies auch der Virologe Christian Drosten in seinem NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“: „Es ist nicht so, dass man eine Kreuzung von zwei verschiedenen Mutanten hat, wie das in einigen Medienquellen gestanden hat.“ Die Veränderung der Rezeptor-Bindungsstellen, also dem Spike-Protein, sei bisher auch von anderen Varianten bekannt, erklärt Drosten.

Das bedeutet: Geimpfte und Genesene könnten möglicherweise vor einer Infektion mit dieser Corona-Variante schlechter geschützt sein. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fürchtet angesichts einer neuen Studie aus Südafrika, dass der Astrazeneca-Impfstoff vor einer Infektion mit der indischen Mutante wohl nur wenig helfen könnte: „Südafrika-Variante und Indien-Variante entkommen Antikörpern nach Impfung und auch die zelluläre Antwort scheint schwächer“, schrieb der Epidemiologe auf Twitter.

Der Virologe Christian Drosten äußerte sich im „Coronavirus-Update“ optimistisch mit Blick auf die nächsten Impfstoff-Generationen. Aller Voraussicht nach könnte „ein leichtes Update“ der aktuellen Vakzine reichen, um „mit geringem Aufwand“ auch „die meisten Immunescape-Mutanten“ erfassen zu können.

Wegen Corona-Mutante: Deutschland stoppt Einreisen aus Indien

Update vom Samstag, 24.04.2021, 15.58 Uhr: In Indien verschärft sich die Corona-Lage weiter. Am Samstag (24.04.2021) wurde mit 2624 Todesfällen ein neuer Höchststand erreicht. Die Zentralregierung ist bemüht, die überlasteten Krankenhäuser mit Sauerstoff zu versorgen, um Corona-Patienten künstlich zu beatmen.

Auch in Deutschland blickt man mit Sorge nach Südasien. Die deutsche Regierung will wegen der in Indien grassierenden Corona-Mutante ab Montag (26.04.2021) Einreisen weitgehend stoppen, „um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden“, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte.

Daher will die Regierung Indien kurzfristig zum Virusvariantengebiet erklären. Deutsche dürften aus Indien nur noch einreisen, wenn sie sich vor ihrem Abflug auf Corona testen lassen. In Deutschland sollen sie dann 14 Tage in Quarantäne gehen. Ausländer sollen aus Indien nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen.

Hochansteckende Corona-Variante: Experten warnen vor Mutation aus Indien

Erstmeldung vom Sonntag, 18.04.2021, 14.39 Uhr: Kassel – Mit 332.730 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden hat Indien am Freitag (23.04.2021) erneut einen Höchststand an gemeldeten Corona-Fällen erreicht. Dabei dürfte auch die neue Corona-Variante B.1.617 eine Rolle spielen. Untersuchungen aus dem indischen Bundesstaat Maharashtra zufolge, in dem die Variante zuerst auftragt, sei bei 60 Prozent der untersuchten Infektionen die neue Variante gefunden worden.

Wie der Indian Express berichtet, trägt die neuartige Corona-Variante aus Indien gleich zwei Mutationen in sich. Beide wurden bereits separat voneinander in der britischen, südafrikanischen oder kalifornischen Variante des Coronavirus nachgewiesen. Jetzt haben Forscher die Mutationen erstmals gemeinsam auftretend in Form der Variante B.1.617 entdeckt*, wie auch ruhr24.de berichtet.

Corona: Indien weltweit auf Platz zwei bei Neuinfektionen

Wie das indische Gesundheitsministerium mitteilt, wurde seit Beginn der Pandemie in Indien bei etwa 16 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern weist das Land damit weltweit die zweitmeisten Infektionen auf. Auf Platz eins befinden sich nach wie vor die USA mit mehr als 31,5 Millionen Corona-Fällen.

Die aktuell in Indien grassierende Corona-Variante wurde nun auch in Europa nachgewiesen. Der Virologe Aris Katzourakis aus Oxford schrieb am Donnerstag (15.04.2021) auf Twitter, dass in Großbritannien bereits 77 Fälle der indischen Variante nachgewiesen wurden - „man müsse ein genaues Auge auf B.1.617 haben“, so der Virologe.

Corona-Variante aus Indien: Forscher in Sorge über neuartige Doppel-Mutante

Gegenüber dem Guardian äußerte der britische Mediziner Paul Hunter ebenfalls Bedenken bezüglich der neuartigen Corona-Variante aus Indien: „Diese beiden neuen Mutationen, die zusammen wirken, könnten viel problematischer sein als die südafrikanischen und brasilianischen Varianten, die jeweils nur eine Mutation haben.“

Auch mit Blick auf die Corona-Impfungen mahnt der Experte von der University of East Anglia zur Vorsicht, denn es wäre durchaus möglich, dass Impfstoffe nicht so gut bei den Corona-Mutanten wirken. Allerdings seien noch weitere Untersuchungen nötig, um diesbezüglich sicher zu sein. In Deutschland haben sich bereits weitere Mutationen des Coronavirus rasend schnell verbreitet.

Corona-Variante aus Indien in Europa: Virologen in Deutschland halten sich bedeckt

Auch in Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen weiter. Deutsche Virologen sind derzeit jedoch noch vorsichtig bei der Einschätzung der Corona-Variante aus Indien. Gegenüber dem Spiegel sagte Jörg Timm, Direktor des Instituts für Virologie der Universität Düsseldorf, dass eine Bewertung der biologischen Eigenschaften der B.1.617-Variante noch nicht möglich sei. „Die Mutationen im Spike-Protein von B.1.617 sind bereits von anderen Varianten bekannt“, so Timm.

Der Experte gehe davon aus, dass die Corona-Variante aus Indien es ähnlich wie die südafrikanische und brasilianische Mutante schaffe, die Immunabwehr von Antikörpern zu umgehen. Personen, die bereits einmal geimpft sind oder nur eine leichte Corona-Infektion hinter sich haben, könnten sich Virologen zufolge nochmals mit der neuen Corona-Variante anstecken. (Helena Gries)

