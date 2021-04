Indische Corona-Variante in Europa angekommen – Experten wegen Super-Mutation alarmiert

Gefährliche Kombination

In Indien schießen die Corona-Fallzahlen derzeit in die Höhe. Grund dafür könnte eine neue Variante sein, die nun erstmals auch in Europa nachgewiesen wurde.

Kassel – Mit mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat Indien einen neuen Höchststand an gemeldeten Corona-Fällen erreicht. Untersuchungen aus dem indischen Bundesstaat Maharashtra zufolge sei bei 60 Prozent der untersuchten Infektionen die neue Corona-Variante B.1.617 gefunden worden.

Wie der Indian Express berichtet, trägt die neuartige Corona-Variante aus Indien gleich zwei Mutationen in sich. Beide wurden bereits separat voneinander in der britischen, südafrikanischen oder kalifornischen Variante des Coronavirus nachgewiesen. Jetzt haben Forscher die Mutationen erstmals gemeinsam auftretend in Form der Variante B.1.617 entdeckt*, wie auch ruhr24.de berichtet.

Corona: Indien weltweit auf Platz zwei bei Neuinfektionen

Wie das indische Gesundheitsministerium mitteilt, wurde seit Beginn der Pandemie in Indien bei über 14 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Mit rund 1,35 Milliarden Einwohnern weist das Land damit weltweit die zweitmeisten Infektionen auf. Auf Platz eins befinden sich nach wie vor die USA mit mehr als 31 Millionen Corona-Fällen.

Die aktuell in Indien grassierende Corona-Variante wurde nun auch in Europa nachgewiesen. Der Virologe Aris Katzourakis aus Oxford schrieb am Donnerstag (15.04.2021) auf Twitter, dass in Großbritannien bereits 77 Fälle der indischen Variante nachgewiesen wurden - „man müsse ein genaues Auge auf B.1.617 haben“, so der Virologe.

Corona-Variante aus Indien: Forscher in Sorge über neuartige Doppel-Mutante

Gegenüber dem Guardian äußerte der britische Mediziner Paul Hunter ebenfalls Bedenken bezüglich der neuartigen Corona-Variante aus Indien: „Diese beiden neuen Mutationen, die zusammen wirken, könnten viel problematischer sein als die südafrikanischen und brasilianischen Varianten, die jeweils nur eine Mutation haben.“

Auch mit Blick auf die Corona-Impfungen mahnt der Experte von der University of East Anglia zur Vorsicht, denn es wäre durchaus möglich, dass Impfstoffe nicht so gut bei den Corona-Mutanten wirken. Allerdings seien noch weitere Untersuchungen nötig, um diesbezüglich sicher zu sein. In Deutschland haben sich bereits weitere Mutationen des Coronavirus rasend schnell verbreitet.

Corona-Variante aus Indien in Europa: Virologen in Deutschland halten sich bedeckt

Auch in Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen weiter. Deutsche Virologen sind derzeit jedoch noch vorsichtig bei der Einschätzung der Corona-Variante aus Indien. Gegenüber dem Spiegel sagte Jörg Timm, Direktor des Instituts für Virologie der Universität Düsseldorf, dass eine Bewertung der biologischen Eigenschaften der B.1.617-Variante noch nicht möglich sei. „Die Mutationen im Spike-Protein von B.1.617 sind bereits von anderen Varianten bekannt“, so Timm.

Der Experte gehe davon aus, dass die Corona-Variante aus Indien es ähnlich wie die südafrikanische und brasilianische Mutante schaffe, die Immunabwehr von Antikörpern zu umgehen. Personen, die bereits einmal geimpft sind oder nur eine leichte Corona-Infektion hinter sich haben, könnten sich Virologen zufolge nochmals mit der neuen Corona-Variante anstecken. (Helena Gries)

