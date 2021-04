Weitere Kritik für Merkels Notbremse: Experte äußert sich - und sieht das Vorhaben skeptisch

News-Ticker

Merkels Corona-Notbremse wird weiterhin kritisiert. Auch ein namhafter Experte erkennt kein vernünftiges Ziel der Regierung. Nun meldet sich Olaf Scholz zu Wort.

Es gibt viel Kritik an der geplanten Corona-Notbremse mit bundeseinheitlichen Regeln.

Einige Bundesländer setzen die Regeln um, bevor das Notbremsen-Gesetz verabschiedet wurde.

Corona-News: Vertreter der CDU und SPD haben über den Gesetzesentwurf beraten - und es gibt Änderungen.

Update vom Dienstag, 20.04.2021, 10.40 Uhr: In Regionen mit einer hohen 7-Tage-Inzidenz soll künftig eine bundesweite Corona-Notbremse greifen. Die Kritik am Vorhaben der Bundesregierung reißt nicht ab. Nun äußert sich der Physiker und Biologieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin, Dirk Brockmann, skeptisch. Für das Robert-Koch-Institut (RKI) modelliert er das Infektionsgeschehen in Deutschland.

Corona-Notbremse in Deutschland – Experte kritisiert fehlendes Ziel

Wie viele andere namhafte Experten befürwortet er die No-Covid-Bewegung. Gegenüber dem „Spiegel“ kritisiert Brockmann ein fehlendes Ziel mit Blick auf die Corona-Strategie der Bundesregierung. Man müsse realistische Perspektiven nennen, „für die es sich lohnt, sich für einen bestimmten Zeitraum einzuschränken“, so der Physiker. Zielführend wäre nach Brockmann eine niedrige Inzidenz, sodass kontrollierte Öffnungen stattfinden können, „ohne dass die Fallzahlen direkt wieder in die Höhe schießen.“

Er kritisiert vor allem den Inzidenzwert von 100, auf den sich die Regierung festgelegt hat. Seiner Meinung nach sei dieser deutlich zu hoch bemessen. „Wenn wir jetzt immer bei einer Inzidenz knapp unter 100 lockern, müssen wir kurz darauf wieder schließen. Das ist eine Betriebsanleitung für einen erfolgreichen Dauer-Lockdown“, betonte der Professor.

Corona-Notbremse: Vizekanzler Scholf schöpft neue Hoffnung

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wirbt wiederholt für die Neuerung des Infektionsschutzgesetzes und damit eine bundeseinheitliche Corona-Regelung (siehe Update vom Montag, 19.04.2021). Zudem streut er neue Hoffnungen, was möglich sein könnte, wenn die Infektionszahlen in Deutschland dauerhaft niedrig bleiben. „Ich hoffe sehr, dass auch Urlaubsreisen im Sommer möglich sein werden“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat gegenüber der Welt.

Das hänge aber auch davon ab, wie sich die Corona-Pandemie in den Nachbarländern entwickele. „Noch ist das Bild zu unklar, um genauere Prognosen zu wagen - gerade stecken wir mitten in der dritten Welle. Ich rechne aber fest damit, im Sommer im Biergarten sitzen und die nächste Bundesliga-Saison auch mal im Stadion verfolgen zu können“, ergänzte Scholz.

+ Wenn das Notbremsen-Gesetz der Bundesregierung verabschiedet wird, dann gelten bundesweit ab einer Inzidenz von 100 Ausgangssperren in den betroffenen Regionen - unumstritten ist diese Regelung nicht. (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Corona-Notbremse: Kompromiss gefunden - Änderungen bei Ausgangssperren und Schulen

+++ 17.09 Uhr: „So, wie jetzt das Gesetz geändert wird, werden wir trotz leichter Verbesserungen noch nicht zustimmen können“, sagte FDP-Chef Christian Lindner zu den von SPD und Union geplanten Änderungen des Corona-Notbremsen-Gesetzes. Die FDP will deswegen eigene Änderungsanträge einbringen.

Die „Ausgangssperre ist immer noch unvollkommen geregelt, man braucht sie in der Form nicht“, sagte Lindner. „Und auch bei der Inzidenzzahl 165: Das ist gegriffen, nur ein Indikator überhaupt, die Inzidenz.“ Es gebe „kein Set von Indikatoren, kein testweises Öffnen in Modellvorhaben.“ Das Gesetz soll am Mittwoch (21.04.2021) im Bundestag verabschiedet werden. Der Bundesrat will sich am Donnerstag (22.04.2021) damit befassen.

Vor allem die im Gesetz enthaltene Ausgangssperre, die ursprünglich ab 21 Uhr gelten sollte, hatte für viel Kritik gesorgt. Durch die entschärften Pläne zur Ausgangssperre geht SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nun davon aus, dass Klagen gegen die Bundes-Notbremse kaum Chancen haben werden. „Wir sind der festen Überzeugung, dass das ein tragbarer Bereich ist, der auch der Überprüfung aufseiten der Gerichte standhalten kann“, sagte Mützenich am Montag nach einer Sitzung der SPD-Fraktion.

Corona-Notbremse: Änderungen des Gesetzesentwurfs bekannt

Update vom Montag, 19.04.2021, 11.47 Uhr: Union und SPD haben sich wohl im Bundestag auf verschiedenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen sollen eine Stunde nach hinten verschoben werden. Sie würden dann um 22 beginnen und bis 5 Uhr gelten. Diese Regel würde für Hochinzidenzgebieten gelten, also Regionen, die drei Tage in Folge einen Inzidenzwert über 100 aufweisen. Von 22 Uhr bis 24 Uhr soll man jedoch alleine spazieren oder joggen gehen können. Darüber berichtet auch die Welt.

Neben den Ausgangssperren hatten auch die Regeln für Schulen für Unmut gesorgt. Der Gesetzesentwurf soll nun dahingehend geändert werden, dass ein neuer Inzidenzwert einbezogen wird. Den Informationen der Welt folgend, soll Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 165 verpflichtend werden. Ursprünglich vorgesehen war die Inzidenz ab 200.

Darüber hinaus wird gefordert, dass der Bundestag künftig verpflichtend zustimmen muss, wenn der Bund im Rahmen einer Bundesverordnung weitere Maßnahmen verhängen will. Alle Regeln, die mit der Notbremse einhergehen, sollen automatisch am 30. Juni 2021 außer Kraft treten.

Corona-Notbremse: Weiter massiv Kritik am Gesetz - „Unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrechte“

+++ 17.35 Uhr: Das geplante Notbremsen-Gesetz mit bundesweit einheitlichen Corona-Regeln bleibt weiterhin heftig umstritten. Am Samstag und Sonntag hatten Vertreter der Fraktionen von Union und SPD über den Gesetzentwurf beraten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Vor allem die geplante nächtliche Ausgangssperre wird von Politikern und Verbänden kritisiert.

Mit der bundeseinheitlichen Notbremse soll der Bund erstmals in der Pandemie weitreichende Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung von den Ländern übernehmen. Sie sieht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 neben einer nächtlichen Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr auch Schließungen von Geschäften vor. Ab einer Inzidenz von 200 sollen Schulen zum Distanzunterricht zurückkehren. Das Gesetz soll am Mittwoch im Bundestag und am Donnerstag im Bundesrat beschlossen werden.

Peter Altmaier verteidigt die Notbremse: „Alternative wäre eine Überlastung des Gesundheitssystems“

Nur wenn sich die Bevölkerung an die verschärften Regeln halte, könnten Menschenleben gerettet werden, verteidigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Notbremse: „Die konkrete Alternative wäre die völlige Überlastung des Gesundheitssystems, mit zehntausenden zusätzlichen Toten“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte der Zeitung, wichtig seien „klare, einheitliche und lebensnahe Regelungen für die privaten Kontakte, für das Einkaufen, für Ausgangsbeschränkungen“. Er sei „weiterhin überzeugt“ vom Nutzen der Ausgangsbeschränkungen. „Sicherlich wird man an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig feilen. Ich erwarte aber keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Entwurf“, sagte Scholz.

Corona-Notbremse: Landkreistag fordert grundlegende Überarbeitung des Gesetzes

Der Deutsche Landkreistag dagegen forderte eine grundlegende Überarbeitung. Die „holzschnittartigen Ausgangssperren“ seien ein „unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sager kritisierte auch, dass „sinnvolle modellhafte Ansätze bei einem Überschreiten der 100er-Inzidenz kategorisch verboten“ werden sollten.

Es sei aber wichtig, „behutsame und verantwortbare Schritte aus dem Lockdown zu erproben“. Der Landkreistagspräsident wandte sich zudem dagegen, die Maßnahmen allein an den Inzidenzwert zu knüpfen, der auch von der Zahl der Testungen abhänge. „Dieses Dogma sollten wir fallen lassen und stattdessen die Belegung der Intensivbetten, die Reproduktionszahl und den Impffortschritt mit in die Betrachtung einbeziehen.“ Auch der Epidemiologe Prof. Dr. Gérard Krause hatte kürzlich Kritik an der Inzidenz als Richtwert für die Corona-Regeln geübt - und eine Alternative vorgeschlagen.

Notbremsen-Gesetz: Kritik an Corona-Ausgangssperren ebbt nicht ab - CDU und SPD beraten über Entwurf

Erstmeldung vom Sonntag, 18.04.2021, 14.07 Uhr: Kassel - „Die Notbremse ist notwendig und kein Holzhammer.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die geplante Corona-Notbremse mit bundesweit einheitlichen Regelungen gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegen Kritik verteidigt: Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes dürften jetzt nicht „wieder zerredet werden.“ Weltweit habe man sehen können, das Infektionswellen nur mit einem harten Lockdown gebrochen werden können. Es sei „ein Signal für die Dramatik der Lage und dafür, dass wir es ernst meinen“ wird er in der FAZ am Sonntag zitiert. Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in Deutschland finden Sie im News-Ticker.

Altmaier hoffe deshalb auch auf eine breite Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Das Notbremsen-Gesetz soll am Mittwoch (21.04.2021) im Bundestag beschlossen werden - am Donnerstag berät der Bundesrat darüber. Damit sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen gelten. So müssten dann ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 - also 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - unter anderem Geschäfte geschlossen werden. Zudem gelten strengere Regeln für den öffentlichen Nahverkehr und eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Notbremsen-Gesetz: Kritik vor allem an den Corona-Ausgangssperren

Doch genau an diesen Corona-Ausgangssperren scheiden sich die Geister. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußerte Bedenken gegen die Ausgangssperre - er sei nicht überzeugt davon, dass diese juristisch wasserdicht seien. So musste beispielsweise kürzlich die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz nach einem Gerichtsbeschluss die gerade eingeführte Ausgangsbeschränkung wieder aufheben.

Der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU), kritisierte das Notbremsen-Gesetz als zu unflexibel. Er verteidigte das Modell seines Landes, Öffnungen mit Schnelltests zu verbinden. Am Samstag wurde bekannt, dass das Saarland das Modellprojekt mit Öffnungen weiterführt, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Obwohl die Corona-Inzidenz in dem Bundesland in der vergangenen Woche über 100 gestiegen ist, wurde das Modell mit den bisherigen Regelungen für eine Woche verlängert - allerdings werde die Testpflicht ausgeweitet.

Notbremsen-Gesetz in Deutschland: Diese Bundesländer setzen die Corona-Regeln bereits um

Anderen Bundesländer hingegen geht die Umsetzung der Corona-Notbremse nicht schnell genug - sie haben die strengeren Lockdown-Regelungen bereits in die Verordnungen eingearbeitet. So gelten beispielsweise in diesen Bundesländern aktuell oder ab kommender Woche Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100:

Bayern - 22 bis 5 Uhr

Sachsen - ganztägig

Hamburg - 21 bis 5 Uhr

Brandenburg - 22 bis 5 Uhr

Rheinland-Pfalz - 21 bis 5 Uhr

Baden-Württemberg - 21 bis 5 Uhr

Zu den Corona-Ausgangssperren gibt es in jedem Bundesland auch Ausnahmen, teilweise auch für Bewegung oder Sport im Freien. In Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Schleswig-Holstein haben die Kommunen selbst die Möglichkeit, Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. In Niedersachsen hingegen sind Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 möglich - und ab einer Inzidenz von 150 verpflichtend.

Notbremsen-Gesetz: Am Wochenende beraten CDU und SPD über den Corona-Gesetzesentwurf

Seit Samstag (17.04.2021) beraten Vertreter der Fraktionen von Union und SPD über Änderungen an dem Gesetzentwurf, wie es laut der Nachrichtenagentur dpa aus Koalitionskreisen heißt. Am Montag seien demnach in beiden Fraktionen jeweils Videokonferenzen zu dem Gesetzentwurf geplant, bevor dann am Mittwoch der Bundestag das Gesetz verabschieden soll.

Dirk Wiese, Vize-Fraktionsvorsitzende der SPD, sagte der Welt am Sonntag, dass es für seine Partei nach wie vor wichtig sei, „dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, während der Ausgangsbeschränkungen zu joggen oder vor die Tür zu gehen“.

Notbremsen-Gesetz: Intensivmediziner fordern schnelle Umsetzung der Corona-Regeln

„Es ist momentan keine Zeit für tage- oder wochenlange Diskussionen - jetzt ist höchste Zeit zu handeln“, sagt Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und mahnt damit zur Eile, das neue Notbremsen-Gesetz zu verabschieden.

Bereits seit Wochen machen die Intensivmediziner in Deutschland auf die schwierige Lage der Intensivstationen aufmerksam. Das Infektionsgeschehen müsse schnellstens unter Kontrolle gebracht werden. Deshalb brauche man die bundesweite Corona-Notbremse - und zwar besser gestern als heute, zitiert die dpa Marx. (Diana Rissmann und Karolin Schaefer)

