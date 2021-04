Corona-Notbremse beschlossen: Ausgangssperre, Schulen und Homeoffice - Was jetzt gilt

Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Das Notbremsen-Gesetz der Bundesregierung gilt als umstritten - wurde nun aber von Bundestag und Bundesrat gebilligt. Diese bundesweiten Regeln gelten künftig.

Update vom Donnerstag, 22.04.2021, 15.48Uhr: Das Notbremse-Gesetz der Bundesregierung wird umgesetzt - nachdem am Mittwoch (21.04.2021) der Bundestag das Gesetz beschlossen und der Bundesrat am Donnerstag (22.04.2021) ebenfalls zugestimmt hat, hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes noch am Donnerstagnachmittag unterzeichnet.

Jetzt muss der Gesetzestext nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden und dann können die bundesweit einheitlichen Corona-Regelungen greifen.

Corona-Notbremsen-Gesetz: Diese Regeln gelten dann

Die Notbremse setzt automatisch in Regionen ein, die eine Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreiten. Diese Regelungen greifen dann:

Ausgangssperre: In Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 wird es nächtliche Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr morgens geben. Zwischen 22 und 24 Uhr bleibt zudem die „im Freien stattfindende körperliche Bewegung alleine“ erlaubt, also zum Beispiel joggen ohne Begleitung. Bestehen bleiben für die ganze Nacht Ausnahmen, etwa für den Weg zur oder von der Arbeit.

Ab einer Inzidenz von 100 soll Wechselunterricht vorgeschrieben werden, ab einem Wert von 165 wird nur noch Distanzunterricht erlaubt. Homeoffice: Die Homeofficepflicht, die bisher per Verordnung geregelt war, wurde nun im Infektionsschutzgesetz verankert. Demnach muss Beschäftigten „im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten“ die Möglichkeit zum Homeoffice angeboten werden, „wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Die Beschäftigten müssen dieses Angebot annehmen, „soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen“. Die Vorgabe gilt unabhängig von der Inzidenz.

: Über der Inzidenz von 100 darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Beerdigungen: In Regionen mit einer Inzidenz über 100 dürfen maximal 30 Personen an einer Trauerfeier teilnehmen.

Bundestag stimmt für Corona-Notbremse - Diese Regeln sollen in Deutschland gelten

Update vom Mittwoch, 21.04.2021, 16.18 Uhr: Am Mittwochnachmittag hat der Bundestag über die Corona-Notbremse abgestimmt. Das Ergebnis: 656 Stimmen wurden abgegeben, 342 stimmten mit Ja, 250 mit Nein, 64 enthielten sich. Der Gesetzentwurf ist somit vom Bundestag angenommen.

+ Der Bundestag hat für die Corona-Notbremse gestimmt. Damit wären neue Regeln und Maßnahmen verbunden. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die umstrittene Notbremse soll bundesweit die Corona-Regeln festlegen. Bei hohen Infektionszahlen sollen weitreichende Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr greifen. Die Vorschriften können frühestens ab Samstag (24.04.2021) gelten. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss sich allerdings noch der Bundesrat am Donnerstag (22.04.2021) mit dem Entwurf befassen. Die genauen Regeln finden Sie in der Erstmeldung.

Corona-Notbremse im Gespräch - Opposition lehnt Änderungen ab

Erstmeldung vom Montag, 19.04.2021, 18.48 Uhr: Kassel - Über das geplante Notbremsen-Gesetz der Bundesregierung wurde heftig diskutiert: Nach der ersten Lesung des Gesetzesentwurfes im Bundestag am Freitag (16.04.2021) wurde deutlich - die Opposition lehnt die Änderungen im Infektionsschutzgesetz ab. Vertreter der Fraktionen von SPD und CDU haben über das Wochenende das Gesetz überarbeitet und am Montag (19.04.2021) einen Kompromissvorschlag vorgestellt - im Kern gibt es nun bei der Notbremse wesentliche Änderungen bei den Ausgangssperren und den Schulen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich geht davon aus, dass Klagen gegen die Bundes-Notbremse durch die entschärften Pläne zu Ausgangsbeschränkungen kaum Chancen haben. „Wir sind der festen Überzeugung, dass das ein tragbarer Bereich ist, der auch der Überprüfung aufseiten der Gerichte standhalten kann“, sagte Mützenich am Montag nach einer Sitzung der SPD-Fraktion.

FDP-Chef Christian Lindner kritisiert das Notbremsen-Gesetz

FDP-Chef Christian Lindner äußert trotz der Änderungen weiterhin Bedenken gegen das Notbremsen-Gesetz und betont, dass die FDP dem Gesetz so nicht zustimmen könne, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Seine Partei werde eigene Änderungsanträge einbringen. „Ausgangssperre ist immer noch unvollkommen geregelt, man braucht sie in der Form nicht“, sagte Lindner.

Zudem wurde geändert, dass Rechtsverordnungen des Bundes für zusätzliche Eindämmungsmaßnahmen nur mit aktiver Zustimmung des Bundestags möglich sein sollen und dass das Gesetz so lange gelten soll, wie der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt - „längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021“. Am Mittwoch soll das Gesetz vom Bundestag und am Donnerstag vom Bundesrat beschlossen werden. (Diana Rissmann mit AFP)

