Bundes-Corona-Notbremse steht vor der nächsten Hürde: Bundesrat debattiert - Folgen die Länder Merkels Plan?

News-Ticker

+ © Stefan Zeitz/Imago Armin Laschet bei einer Sitzung des Bundesrates (Archiv) © Stefan Zeitz/Imago

Der Bundestag hat die bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Der Bundesrat beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema. Der News-Ticker.

Berlin - Es soll schnell gehen. Das wurde jedenfalls von vielen Seiten gefordert, als klar war, dass der Bund eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes plant. Doch Gesetzesverfahren bestehen in Deutschland aus mehreren Schritten. So auch bei der Umsetzung der Bundes-Corona-Notbremse. Wichtige Eckpunkte dabei: Erst kam ein Beschluss des Kabinetts, dann verhandelten Koalitionsfraktionen und am Mittwoch beschloss der Bundestag mit der Regierungsmehrheit das Gesetz.

Nun steht die nächste Hürde an: der Bundesrat. Am Donnerstag 11 Uhr befasst sich das Verfassungsorgan mit der Anpassung des Infektionsschutzgesetzes. Welche Regeln am Ende gelten sollen, können Sie hier bei Merkur.de* nachlesen. Das Besondere an der Sondersitzung des Bundesrates: Die Länder diskutieren sozusagen über ihrer eigene Entmachtung. Denn bisher waren die teils bis in die Nacht reichenden Sitzungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel* bekannt, um eine einheitliche Corona-Linie zu finden. Die dann am Ende aber oftmals doch nicht so einheitlich ausfiel,. Jedes Bundesland pochte auf seine eigene Entscheidungshoheit. Das soll sich in dem Ausmaße dringend ändern, so Merkels Plan, den sie vor einigen Wochen bei „Anne Will“ präsentierte.

Bundesweit einheitliche Corona-Notbremse: Im Bundesrat diskutieren die Länder am Donnerstag darüber

Tritt das Gesetz in Kraft, hätten die Länder jedoch eingeschränkten Spielraum. Denn sobald eine Region die Inzidenz von 100 überschreitet, soll die Bundes-Notbremse greifen. Lediglich noch strenger können die Länder dann die Regeln auslegen, wie es etwa Bayern bei den Schulen zu tun gedenkt. Somit gab es schon im Vorfeld einige Einwürfe zum Bundesplan von Seiten der Länder.

Eine weitere Besonderheit, die im Bundesrat dazukommt: Deutschland wird derzeit auf Landesebene von sehr vielen unterschiedlichen Koalitionen regiert. Während die Nein-Stimmen der Linken im Bundestag nicht ausschlaggebend waren, vertritt der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow im Bundesrat* das Land Thüringen. Und die Koalitionen bestehen oftmals nicht nur aus zwei Parteien, sodass es innerhalb einer Landesregierung ganz unterschiedliche Einschätzungen zum Thema geben kann. Kann sich eine Regierung nicht einigen, steht häufig im Koalitionsvertrag, dass sie sich bei der Abstimmung enthält. Es wird also besonders interessant, welches Bundesratsmitglied wie entscheidet.

Bundes-Corona-Notbremse: Bremen und Niedersachsen wollen das Gesetz nicht blockieren

Wichtig bei der Einordnung der Diskussionen: Aktiv zustimmen muss die Länderkammer dem Gesetz nicht, sondern sie müsste einen Einspruch beschließen, um das Gesetz aufzuhalten. Bremen und Niedersachsen werden die geplante Bundes-Notbremse jedenfalls schon mal nicht blockieren. „Wir werden nicht den Vermittlungsausschuss anrufen“, sagte Bremens Senatssprecher Christian Dohle am Mittwochabend laut dpa. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch im Landtag angekündigt, die Bundes-Notbremse nicht zu blockieren.

Hat das Gesetz den Bundesrat passiert, wird es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zugeleitet, der es ausfertigen muss. Damit wäre der Weg frei für das Inkrafttreten der Neuregelung spätestens in der kommenden Woche. (cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.