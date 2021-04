Corona-Notbremse: In welchen Regionen jetzt die Ausgangssperre greift

Neue Corona-Regeln in Nordhessen

In Nordhessen steigen die Corona-Inzidenzwerte. In manchen Regionen gilt ab heute (24.04.2021) die Corona-Notbremse – und somit auch Ausgangssperren.

Kassel – Die Corona-Lage bleibt derzeit in vielen Teilen Deutschlands zunehmend angespannt. Nordhessen bildet dabei keine Ausnahme. Nun wurde das neue Bundesgesetz zur Eindämmung der Corona-Infektionen von Bundestag und Bundesrat offiziell beschlossen.

Das Notbremsen-Gesetz sieht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 und mehr eine Notbremse für die betroffene Region vor. Hierfür muss der Schwellenwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werden. Teil des Infektionsschutzgesetzes sind auch nächtliche Ausgangssperren. Diese greifen ab Samstag (24.04.2021) automatisch in Regionen, die seit drei Tagen eine Corona-Inzidenz von über 100 aufweisen.

Corona in Deutschland: Notbremsen-Gesetz sieht nächtliche Ausgangssperren vor

Das neue Notbremsen-Gesetz sieht in betroffenen Regionen eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr vor. Der Vorschlag von Angela Merkel wurde am Mittwoch (21.04.2021) vom Bundestag verabschiedet und am Donnerstag sowohl vom Bundesrat bewilligt als auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet. Neben den Ausgangssperren treten auch weitere Corona-Regeln in Kraft.

Beispielsweise werden einige Läden und Geschäfte, unter anderem Baumärkte, wieder geschlossen. Sie dürfen aber bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 noch mit Terminvergabe öffnen, das sogenannte „Click & Meet“. Zudem ist vom Inzidenzwert unabhängig das Bestellen und Abholen („Click & Collect“) laut dem Notbremse-Gesetz weiterhin erlaubt. Läden des täglichen Bedarfs, darunter der Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte sollen geöffnet bleiben.

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes bewirkt zudem eine erneute Schulschließung ab einem Inzidenz-Wert von über 165 bedeuten. Diese Zahl war zuvor auf 200 festgelegt. Am Montag (19.04.2021) wurde diese bei den Besprechungen zur Corona-Notbremse geändert.

Der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier (CDU), lehnt Ausgangssperren* zur Eindämmung der Pandemie nicht grundlegend ab. Allerdings kritisiert er, dass die Initiative beim Bund liegt. Die Entscheidungshoheit sollte nach Meinung des CDU-Politikers bei den Kommunen verbleiben. Am Freitag (23.04.202) hat sich Bouffier in einer Pressekonferenz zu den bevorstehenden Corona-Regelungen geäußert.

Corona in Nordhessen: Diese Regionen wären aktuell von Merkels Notbremse betroffen

Am Samstag (24.04.2021) liegen in allen nordhessischen Regionen die 7-Tage-Inzidenzen über einem Wert von 100. Der Werra-Meißner-Kreis, der gestern (23.04.2021) noch einen Wert knapp unter dem Schwellenwert hatte, überschritt diesen heute wieder. In den restlichen Landkreisen in Nordhessen und der Stadt Kassel greift das Notbremse-Gesetz von Merkel ab heute:

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Inzidenz (24.04.2021): 265,9

- Inzidenz (24.04.2021): 265,9 Stadt Kassel - Inzidenz (24.04.2021): 209,8

- Inzidenz (24.04.2021): 209,8 Landkreis Kassel - Inzidenz (24.04.2021): 174,0

- Inzidenz (24.04.2021): 174,0 Landkreis Waldeck-Frankenberg - Inzidenz (24.04.2021): 127,9

- Inzidenz (24.04.2021): 127,9 Schwalm-Eder-Kreis - Inzidenz (24.04.2021): 132,5

- Inzidenz (24.04.2021): 132,5 Werra-Meißner-Kreis - Inzidenz (24.04.2021): 103,3 - Inzidenz aktuell nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100

Die Zahlen der Inzidenzwerte sind dem aktuellen Dashboard des Robert Koch-Institutes entnommen - die Daten des RKI können von denen der Gesundheitsämter abweichen und im Laufe des Tages noch angepasst werden.

In einigen Regionen in Hessen gab es bereits Corona-Ausgangssperren.

