Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen missachtete die Corona-Einschränkungen und wurde dabei erwischt, später folgte eine banale Erklärung.

In Österreich wurden Corona-Lockerungen früh angeordnet, derzeit gelten in vielen Lebensbereichen Einschränkungen .

wurden früh angeordnet, derzeit gelten in vielen Lebensbereichen . Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde bei einem Regelverstoß in einem Restaurant erwischt.

wurde bei einem Regelverstoß in einem Restaurant erwischt. Das Staatsoberhaupt entschuldigte sich, die Reaktionen der Bevölkerung sind gemischt.

sich, die Reaktionen der Bevölkerung sind gemischt. Hier finden Sie Fakten zum Coronavirus* sowie Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.



Wien - Die Politik erlegt den Bürgern - zum Wohle der Gesundheit aller - in der Corona-Krise schwere Einschränkungen auf. Umso kritischer wird beobachtet, ob die Verantwortungsträger ihrer Verantwortung auch gerecht werden. Doch das scheint schwierig: Nach FDP-Chef Christian Lindner hat nun auch in Österreich ein Spitzenpolitiker schwer daneben gelangt. In der Alpenrepublik ist es gar das Staatsoberhaupt höchstpersönlich.

Corona-Fauxpas in Österreich: Bundespräsident missachtet Corona-Sperrstunde - die Polizei erwischt ihn

Denn Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer sind nach der Corona*-Sperrstunde in einem Lokal in Wien von der Polizei erwischt worden. Van der Bellen bestätigte der Kronen Zeitung den Vorfall am Sonntag und entschuldigte sich auch auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen. „Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“, erklärte er. In einem Tweet fügte der 76-Jährige hinzu, er werde dem Wirt einen etwaigen Schaden ersetzen.

Der Bundespräsident zu heutigen Medienmeldungen: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden & meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“ (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

Van der Bellens Erklärung fiel vergleichsweise banal aus. Er habe sich „verplaudert und leider die Zeit übersehen“, sagte der frühere Grünen-Chef. Auch die Polizei bestätigte, dass der Bundespräsident bei einer Kontrolle in der Wiener Innenstadt in einem Gastgarten angetroffen wurde. Laut der Kronen Zeitung hatten Van der Bellen und seine Frau noch Getränke auf dem Tisch, als das Lokal gegen 0.20 Uhr kontrolliert wurde.

+ Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer wurden weit nach der Sperrstunde in einem Lokal erwischt. © dpa / Amélie Chapalain

Corona-Fauxpas in Österreich: Bundespräsident missachtet Corona-Sperrstunde - die Polizei erwischt ihn

In Österreich dürfen Restaurants, Lokale und Bars aufgrund der Corona-Pandemie* derzeit nur bis 23 Uhr öffnen. Für den Wirt könnte der Vorfall daher teure Folgen haben. Das Covid-19-Maßnahmengesetz sieht für den Betrieb nach 23 Uhr Strafen von bis zu 30.000 Euro vor. Offiziell war das Lokal aber wohl bereits geschlossen.

Man könnte auch die Sache benutzen um Herrn Van der Bellen zum Rücktritt seines Amtes zu bewegen!@PeterHorak10 — nooevpler (@nooevpler1) May 24, 2020

Gemischte Reaktionen im Internet folgten auf den Fauxpas des österreichischen Bundespräsidenten. Während ein Teil der Bevölkerung den Rücktritt van der Bellens fordert, sehen viele Österreicher kein großes Vergehen im Regelbruch des Politikers.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Robert Jaeger