Corona positiv: Karl Lauterbach schwört auf Paxlovid – warum?

Teilen

Hat Corona und schwört bei der Behandlung auf Paxlovid: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Michael Kappeler/dpa

Karl Lauterbach (SPD) hat Corona – und nimmt zur Behandlung die Pille Paxlovid ein. Doch bei Twitter fragen sich viele: warum? Das ist dran an dem Medikament.

Berlin – Karl Lauterbach (SPD) ist ein öffentlicher Mensch: Der Gesundheitsminister teilte offen seine Corona-Erkrankung. Trotz aller Vorsicht habe er sich angesteckt, verriet er kürzlich bei Twitter. Der Verlauf sei milde und er nehme zur Behandlung das Medikament Paxlovid ein, schrieb er weiter – und trat damit eine muntere Debatte in dem sozialen Netzwerk los. Denn hunderte Nutzer fragten sich: Wo liegt der Sinn?



Warum schwört Lauterbach bei Corona auf Paxlovid? Das verrät kreiszeitung.de in einem ausführlichen Bericht



Hergestellt wird das Medikament vom deutsch-amerikanischen Pharmakonzern Pfizer. In Deutschland kann es seit Jahresanfang verschrieben werden. Bekannt wurde es zuletzt, weil auch US-Präsident Joe Biden damit behandelt wurde. Die Pille richtet sich an Patientinnen und Patienten, die nicht schwer erkrankt sind, aber ein erhöhtes Risiko für einen Krankenhausaufenthalt haben. Ein bekannter Risikofaktor ist das Alter – so wie bei dem 78-jährigen Biden. Lauterbach hingegen ist aber nur 59 Jahre alt. Was soll das Ganze also? Eine Antwort mit Hintergrundinfos zu Funktionsweise und Nebenwirkungen von Paxlovid liefert ein ausführlicher Bericht von kreiszeitung.de.