Corona-Testpflicht für alle Reiserückkehrer: Start wohl schon am 1. August

Die allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer könnte laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon ab kommender Woche greifen.

Berlin - Ob mit dem Flugzeug, der Bahn, dem Bus oder dem eigenen Auto: Für Reiserückkehrer nach Deutschland soll es eine Testpflicht geben - das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündet. Einzig der Zeitpunkt war nicht klar. Doch nun könnte es schneller gehen, als gedacht.

Laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist bereits ab 1. August eine Ausweitung der Corona*-Testpflicht für Reiserückkehrer geplant. „Der Bund hat uns jetzt zugesichert, er wird bis zum 1. August alles probieren, eine einheitliche Testpflicht einzuführen, nicht nur für Flugreisende“, sagte Söder am Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen. „Wir haben da noch mal Druck gemacht als Länder, weil wir eine verlässliche Basis brauchen.“

Neue Regeln für Reiserückkehrer: Testpflicht gilt dann unabhängig vom Verkehrsmittel

Bundesgesundheitsminister Spahn und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollen die Testpflicht auf alle Einreisenden ohne Geimpften- oder Genesenennachweis ausweiten. Derzeit gibt es eine solche Regelung nur für Flugpassagiere.

Der Plan von Spahn, alle Einreisenden zu verpflichten, einen Genesenen- oder Impfnachweis vorzulegen oder sich testen zu lassen, ist schon länger bekannt. Dagegen habe es bislang Bedenken gegeben, dass eine entsprechende Rechtsgrundlage fehle, um Neuregelungen so zügig umzusetzen, berichtete Markus Söder am Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Bedenken an den vorgelegten Plänen geäußert und die Testpflicht für Reiserückkehrer „unverhältnismäßig“ genannt.

Regeln für Reiserückkehrer: Änderung bei der Quaräntepflicht

Unabhängig von der Testpflicht gilt ab dem heutigen Mittwoch (28.07.2021) die neue Einreiseverordnung. Demnach können nachweislich Geimpfte und Genesene anders als bisher von der Quarantäne befreit werden, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet einreisen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich aus der Quarantäne freizutesten, wenn das Urlaubsland während des Aufenthaltes oder der Quarantänezeit von einem Virusvariantengebiet zu einem Hochinzidenzgebiet beziehungsweise Risikogebiet herabgestuft wurde. Ansonsten werden mit der neuen Einreiseverordnung die bisherigen Test- und Quarantäneregeln im Wesentlichen bis vorerst zum 10. September 2021 verlängert.

Welches Land als Virusvarianten-, Hochinzidenz- oder Risikogebiet eingestuft wird, entscheidet in Deutschland das Robert Koch-Institut (RKI) - dort gibt es eine Liste der aktuellen Risikogebiete. Aktuell gelten für diese Länder für Rückkehrer folgende Regeln:

Einreise aus Risikogebiet: Vor Einreise nach Deutschland muss die digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Quarantänezeit: 10 Tage. Die häusliche Quarantäne kann mit einem Genesenennachweis, einem Impfnachweis oder einem negativen Testnachweis vorzeitig beendet werden - oder wenn der Nachweis bei der Anmeldung zur Einreise abgegeben wird, direkt entfallen.

Die Lister der Risikogebiete wird seitens des RKI regelmäßig angepasst - so gelten unter anderem Spanien und die Niederlande jetzt als Hochinzidenzgebiet.

Testpflicht für Reiserückkehrer: SPD unterstützt den Vorstoß von Jens Spahn

Die SPD unterstützt grundsätzlich eine Ausweitung der Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer, fordert aber vom Bundesgesundheitsminister eine Nachbesserung bei den konkreten Vorschlägen. „Das muss rechtlich sauber sein, das muss verhältnismäßig sein“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Es sei an Gesundheitsminister Spahn, eine „rechtssichere Grundlage“ zu schaffen. Die SPD sei dann schnell „handlungs- und umsetzungsfähig“.

SPD-Chefin Saskia Esken sprach sich ebenfalls grundsätzlich dafür aus, ein besonderes Augenmerk auf Reiserückkehrer zu richten. „Ich bin unbedingt dafür, dass wir Reisende uns genau anschauen", sagte Esken in der RTL/ntv-Sendung Frühstart. Es sei ganz deutlich zu sehen, „dass Reisen ins Ausland Risiken mit sich bringen".(dir/afp/dpa)

