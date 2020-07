Corona in den USA: Dramatische Berichte aus Krankenhäusern in Texas

Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Corona-Pandemie heimgesuchte Land der Welt. In vielen Staaten steigt die Zahl der Opfer wieder an.

Das Coronavirus* grassiert weiter in den USA.

Das Weiße Haus bereitet sich auf eine zweite Corona-Welle vor – Immunologe Anthony Fauci ist besorgt

Regierung von Donald Trump* bunkert Corona-Medikament Remdesivir

Update vom Donnerstag, 02.07.2020, 11.15 Uhr: Im Lyndon B. Johnson Hospital von Houston, Texas, spitzt sich die Lage nach Berichten von lokalen Medien zu. Bereits am vergangenen Sonntag konnten keine neuen Coronavirus-Patienten mehr aufgenommen werden. Auch ein wichtiges Medikament zur Behandlung ging aus. Da im öffentlichen Krankenhaus keine freien Betten vorhanden waren, saßen ein Dutzend COVID-19-Patienten, die eine Intensivpflege benötigten, in der Notaufnahme fest und warteten auf Plätze in anderen Krankenhäuser in der Region Houston.

Corona in den USA: Regierung von Donald Trump sichert sich Remdesivir-Bestand

Was in Houston passiert, erinnert an die Situation New York City vom März, als die Zahl der Covid-19 Patienten, die in überlasteten Krankenhäusern Pflege suchen, jeden Tag stark zunahm - allerdings mit weitaus weniger Todesfällen. In Texas wurden keine Kontaktbeschränkungen ausgesprochen, selbst als die Zahl der Patienten und der Todesfälle immer mehr anstieg. Experten warnen davor, dass in Houston die Kurve ohne entscheidende Maßnahmen nicht abflachen kann. US-Präsident Donald Trump hat sich bislang nicht zu den dramatischen Entwicklungen in dem südlichen US-Bundesstaat geäußert.

Update vom 1.7.2020, 6.30 Uhr: Das Medikament Remdesivir ist gemäß einer Studie bei Covid-19-Patienten einsetzbar. Es soll die Zeit bis zur Genesung um bis zu vier Tage verkürzen. Wie aktuell der britische „Guardian“ berichtet, soll sich die US-Regierung beinahe mit dem kompletten Bestand des Medikaments eingedeckt haben. Demnach habe die Regierung von Donald Trump 500.000 Dosen des Mittels gekauft. Das sei die Produktionskapazität des Herstellers Gilead für den Monat Juli und 90 Prozent für die Monate August und September, erläutert der „Spiegel“ weiter. Für den Rest der Welt stehe demnach so gut wie kein „Remdesvir“ bis Ende September zur Verfügung.

Update 30.06.2020, 21:06 Uhr: Nachdem US-Virologe Anthony Fauci bei einer Anhörung vor dem US-Senat vor bis zu „100.000 Corona-Fällen am Tag“ gewarnt hatte, muss sich der Berater von Präsident Donald Trump herbe Kritik anhören. Vor allem von republikanischer Seite.

Corona in den USA: Senator Rand Paul attackiert Anthony Fauci

Rand Paul, Senator des Bundesstaates Kentucky ging den Virologen scharf an. Es sei „eine fatale Einbildung, zu glauben, dass eine Person oder eine kleine Gruppe von Leuten das Wissen besitzt“, den Kurs der Wirtschaft in der Corona-Krise festzulegen oder „das Verhalten der Leute zu bestimmen“. An Fauci direkt gewandt fuhr Paul fort: „Dr. Fauci, alles was ich von Ihnen höre, ist ‚Wir können dies nicht machen, wir können das nicht machen, wir können kein Baseball spielen.‘“

Texas Lt. Gov. Dan Patrick said that he will not listen to the advice of Dr. Anthony Fauci after the health expert warned Congress that the rate of new infections could more than double if current outbreaks in the South and West are not containedhttps://t.co/AIfH3kiys5 — The Daily Beast (@thedailybeast) July 1, 2020

Fauci, sichtlich bewegt von dem Angriff, erbat sich mehr Zeit, auf die Anschuldigungen des Republikaners Paul zu antworten. Dabei blieb der renommierte Virologe, der während der Corona-Pandemie die höchsten Zustimmungswerte in er amerikanischen Bevölkerung hat, gewohnt sachlich. Eine Spitze gegen den Trump-Vertrauten konnte er sich aber nicht verkneifen: „Senator Paul, ich stimme Ihnen bei so viel zu. Vor allem, wenn Sie sagen, dass momentan viele Leute ihre Meinungen äußern ohne irgendwelche Daten, die zugrunde liegen.“

Corona in den USA: Mehr als 2,6 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert

In den USA sind erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag verzeichnet worden. Damit haben die Infektionszahlen einen neuen Höchststand erreicht, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität vom Donnerstagmorgen (01. Juli 2020) hervorgeht. Den Zahlen zufolge sind am Mittwoch rund 50.700 Neuinfektionen gemeldet worden. Die „Washington Post“ zählt sogar rund 52.800 Fälle.

Seit einer Woche melden die USA regelmäßig mehr als 40.000 Neuinfektionen am Tag und liegen damit über den Zahlen vom bisherigen Höhepunkt der Pandemie im April und Mai. Die US-Staaten Kalifornien und Michigan nahmen am Mittwoch Lockerungen zurück, Pennsylvania führte eine Maskenpflicht ein. US-Präsident Donald Trump glaubt indes weiter an das Verschwinden des Virus. Seit Beginn der Pandemie haben sich in den USA über 2,6 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Mindestens 128.000 sind an oder mit dem Virus gestorben. (mit Agenturen)