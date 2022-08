Corona-Lage in Deutschland: Gesundheitsminister Lauterbach äußert sich

Von: Moritz Serif

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Laut RKI-Wochenbericht ist die Corona-Sommerwelle überwunden. Gesundheitsminister Lauterbach stellt sich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten.

Berlin – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach muss sich am Freitag (12. August), 10 Uhr, in der Bundespressekonferenz Fragen von Journalistinnen und Journalisten stellen. Mit auf dem Podium soll der Berliner Mediziner Leif Erik Sander sitzen.

Zuletzt war der SPD-Politiker Lauterbach wegen seiner Vorschläge zu den Corona-Schutzmaßnahmen für Herbst und Winter unter Rechtfertigungsdruck geraten, die er zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegt hatte.

So ist eine Rückkehr zu Maskenpflichten vorgesehen, von denen es allerdings Ausnahmen für frisch Geimpfte geben soll. Bei den Bundesländern waren diese geplanten Ausnahmen auf teils scharfe Kritik gestoßen. Die Omikron-Sublinie BA.5 hat derweil dem Wochenbericht zufolge auf hohem Niveau noch etwas zugelegt und ist nach den aktuellsten Daten in etwa 94 Prozent der positiven Proben gefunden worden.

Lauterbach äußert sich - Corona-Variante BA.275 breitet sich in Indien aus

Eine Ausbreitung der Omikron-Sublinie BA.2.75, über deren Mutationen sich manche Forscherinnen und Forscher zuletzt besorgt gezeigt hatten, wird laut RKI hauptsächlich in Indien und verschiedenen anderen Regionen weltweit beobachtet. Hierzulande seien insgesamt fünf Nachweise bekannt.

Weil das Corona-Infektionsgeschehen zuletzt abgeflacht ist, sehen die Expertinnen und Experten des Robert Koch-Instituts (RKI) den Zenit der Corona-Sommerwelle als überschritten an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche nach dem bereits deutlichen Rückgang in der Vorwoche erneut um insgesamt 27 Prozent gesunken und in allen Bundesländern und Altersgruppen rückläufig, so der RKI-Wochenbericht zu Covid-19.

Corona-Maßnahmen: Günther fordert Lockerungen der Quarantäne

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther forderte unterdessen deutliche Lockerungen der Quarantäneregeln für Corona-Infiziertet. „Aktuell müssen Infizierte fünf Tage in Isolation, auch ohne Symptome. Mein Vorschlag: Nur noch wer Symptome hat, bleibt zu Hause“, sagte der CDU-Politiker. Es brauche derzeit „keine Regeln, die die Menschen verunsichern, sondern solche, die vulnerable Gruppen schützen.“ (mse/dpa)