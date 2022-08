Schule in Niedersachsen startet wieder: Diese Corona-Regeln gelten jetzt

Von: Constantin Hoppe

Am Donnerstag startet das neue Schuljahr in Niedersachsen während der Pandemie. So steht es nun mit Test und Maske im Schulalltag.

Kassel – Schüler und Lehrer müssen keine Masken mehr tragen. Am Donnerstag (25. August) startet das neue Schuljahr in Niedersachsen. Und obwohl das Corona-Virus auch weiterhin ein Begleiter im Schuljahr bleiben wird, sind die nun bekannten Maßnahmen weniger streng als im vergangenen Jahr. Einige Dinge müssen dennoch beachten werden:

Maskenpflicht: Mit Start des neuen Schuljahrs brauchen Lehrer und Schüler in Niedersachsen keine Masken mehr tragen. Das gilt für das gesamte Schulgebäude, also egal ob im Unterrichtsraum oder auf dem Flur. Freiwillig kann natürlich eine Maske getragen werden.

Schulstart in Niedersachsen: Diese Corona-Maßnahmen gelten nun für Lehrer und Schüler

Corona-Tests: Während den ersten fünf Schultagen können sich Schüler zu Hause testen, bevor sie sich auf den Weg in die Schule machen. Das Angebot ist freiwillig – es besteht keine Testpflicht. Das Land empfiehlt jedoch, von der Testmöglichkeit Gebrauch zu machen. Nach den fünf Tagen greift eine Regelung aus dem vergangenen Schuljahr – dann können Schüler, Lehrer und Beschäftigte bis zu zwei Tests pro Woche erhalten, um sich zu testen. Schüler erhalten die Tests über die Schule.

Die Test- und Maskenpflicht in Schulen wird zum Schulstart in Niedersachsen aufgehoben – das Land empfiehlt jedoch freiwillige Tests. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Verhalten bei positivem Test: Sollte ein Test positiv ausfallen, muss der Schüler oder die Schülerin zu Hause bleiben. Sobald ein PCR-Test negativ ausfällt, kann wieder in die Schule gegangen werden. Laut Kultusministerium müssen sich positiv getestete Schüler für mindestens fünf Tage in Isolation begeben. Sollte sich ein Mitschüler positiv sein, erfolgen keine Maßnahmen – es wird jedoch geraten, sich dann freiwillig zu testen.

Regeln in Kitas: Auch hier greift eine Empfehlung zum Testen, aber keine Pflicht. Bis zum Jahresende will das Land Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Einschulungsalter wöchentlich bis zu zwei Tests zur Verfügung stellen.

Schulstart in Niedersachsen: Regeln beiben nicht kritiklos

Die nun geltenden Regeln treten nicht ganz kritiklos in Kraft: Der Landesschülerrat, die Bildungsgewerkschaft GEW sowie die Grünen hatten sich in den vergangenen Wochen für eine erneute Corona-Testpflicht an den Schulen ausgesprochen. (con mit dpa)