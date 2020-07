Kommen Ausreiseverbote in Corona-Hotspots? Angela Merkels Pläne sorgen für Aufruhr in einigen Bundesländern. Doch nun naht offenbar die Wende.

Aktuell scheint die Corona-Lage in Deutschland ruhig - doch die Bundesregierung will mit schärferen Regeln vorbeugen.

Im Gespräch ist ein Ausreiseverbot für von Ausbrüchen betroffene Landkreise.

Doch in den Bundesländern regt sich heftiger Widerstand. Am Donnerstag (16. Juli) wird verhandelt.

Update vom 16. Juli, 11.05 Uhr: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf zielgenauere, lokale Beschränkungen in Regionen mit einem starken Corona-Ausbruch verständigt. Lokale Ausreisesperren könnten dabei „ein geeignetes Mittel“ sein, heißt es in einem Papier der Gesundheitsministerkonferenz vom Donnerstag, das der dpa vorliegt.

Die Minister empfehlen den Regierungschefs der Länder, künftig kleinere örtliche Einheiten bei einem Ausbruch einzuschränken. „Die Abriegelung ganzer Bezirke zum Beispiel in Hamburg oder Berlin ist nicht möglich“, heißt es in dem Papier. Es dürfe bei solchen Maßnahmen keinen Automatismus geben: „Entscheidungen müssen vor Ort flexibel von den zuständigen Behörden getroffen werden.“

Die Gesundheitsminister räumten aber ein, dass die Umsetzung und Kontrolle solcher lokalen und zeitlich eng begrenzten Ausreisesperren problematisch sein könnten. Wichtig sei daher eine Einbindung des Bundesinnenministeriums sowie gegebenenfalls der Innenministerkonferenz, um hier praktikable Lösungen zu finden.

Berlin/Dresden - Die Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) möchte mit lokalen Ausreiseverboten den Corona*-Schutz verbessern. Doch auch wenn Kanzleramtschef Helge Braun vorab relativiert und „Schrecken“ nehmen will - vor einer neuen Verhandlungsrunde am Donnerstag (16. Juli) schwelt Streit mit den Bundesländern. Dabei scheint ein Kompromiss eigentlich greifbar.

So oder so: Aus mindestens zwei Ländern droht heftige Gegenwehr gegen die ursprünglichen Pläne - pikanterweise auch aus solchen mit einer CDU-geführten Koalition. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat bereits angekündigt, die Ländern würden einer grundsätzlichen Regelung für ganze Landkreise „nicht zustimmen“. Braun und die Chefs der Staatskanzleien der 16 Bundesländer wollen sich am Donnerstag erneut für Beratungen zusammenschalten.

Corona-Ausreiseverbot? Kretschmer attackiert Merkels Regierung - „verärgert Bevölkerung“

Kretschmer zeigte sich verärgert darüber, dass die Bundesregierung eine Debatte über derartige Ausgangssperren angestoßen hat. "Vieles, was diskutiert wird in Berlin, ist aus meiner Sicht viel zu holzschnittartig, sorgt dann auch für Verärgerung und Verwirrung in der Bevölkerung", kritisierte er im Deutschlandfunk. "Die Menschen können sicher sein: Wir werden keine generellen Ausreisesperren für Landkreise bekommen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht akzeptabel."

Kretschmer sagte allerdings auch, in der Vorlage für die Bund-Länder-Gespräche zeichne sich eine Kompromisslinie ab. "Da geht es in der Tat darum, wenn in Regionen im kleinen lokalen Kontext etwas passiert, dass dort zu solchen Maßnahmen gegriffen werden kann." Es dürfe aber nicht um Ausreisesperren für ganze Landkreise gehen.

Wir haben große Landkreise in #Sachsen. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem wir einen gesamten Landkreis mit einer #Ausreisesperre belegen. Das mag in anderen Regionen Deutschlands anders sein. Für den Freistaat können wir so etwas nahezu ausschließen. (SK) #CoronaSN pic.twitter.com/kVBevdXwdX — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) July 15, 2020

Mehrere Bundesländer hatten zuvor Beschränkungen für gesamte Landkreise abgelehnt. „So etwas kann man sich im fernen Berlin oder auch München ja gerne ausdenken, aber es ist in der Fläche überhaupt nicht praktikabel“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Neuen Osnabrücker Zeitung. Gerade in großen Landkreisen mit mehreren hunderttausend Einwohnern und einer entsprechenden Größe erschließe sich ihm nicht, wie entsprechende Kontrollen umgesetzt werden könnten.

Corona: Merkels Kanzleramtschef will „Beschränkungen den Schrecken nehmen“

Kanzleramtschef Braun hat noch am Donnerstagmorgen die Pläne für lokale Reisebeschränkungen verteidigt. Es gehe darum, nach Corona-Ausbrüchen "schneller, kleinräumiger, präziser" zu handeln, sagte Braun vor den Beratungen im ZDF-"Morgenmagazin". Es gehe nicht darum, ganze Landkreise mit Reisesperren zu belegen. Ziel könnten auch "Teile von Landkreisen sein oder Cluster" wie ein Betrieb oder eine Gemeinde.

Die Beschränkungen sollen sich "nur auf diesen Bereich beziehen", wo es erforderlich sei, betonte Braun. Das sei die Erfahrung aus den Corona-Ausbrüchen in den vergangenen Wochen etwa im Landkreis Gütersloh, wo nach massenhaften Infektionsfällen beim Fleischkonzern Tönnies vorübergehend wieder ein Lockdown verhängt worden war.

Es gehe auch darum, schnell zu testen etwa mit Unterstützung der Bundeswehr, damit Beschränkungen schnell wieder aufgehoben werden könnten. Die Beschränkungen sollen "ihren Schrecken verlieren", betonte Braun. Wenn schnell getestet werde, dauerten diese nur wenige Tage.

Coronavirus: Seibert erklärt Merkels „Sympathien“ - wie reagieren die Länder?

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Mittwoch betont, Merkel habe Sympathien für den Vorschlag, „dass bei lokalen Corona-Ausbrüchen die Menschen in den betroffenen Gebieten erst einmal zu Hause bleiben“. „Und zwar so lange, bis die Infektionsketten erkannt sind und die Reisewilligen einen negativen Corona-Test vorlegen können.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) hatte den Vorschlag ebenfalls gutgeheißen. Unübersichtlich scheint die Lage in der nordrhein-westfälischen Landesregierung von CDU-Vorsitz-Anwärter Armin Laschet*. Sie signalisierte einerseits Zustimmung. Lokale Ausreisebeschränkungen könnten „im akuten Bedarfsfall hilfreich sein“, sagte ein Sprecher der Landesregierung dem Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstag).

Corona-Ausreisesperren: Laschets NRW unentschieden - „so viel Polizei kann man gar nicht aufbieten“

NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann äußerte sich aber anders zur Debatte über Ausreisesperren für Kreise mit erhöhten Coronavirus-Infektionszahlen: Er sei der Meinung, "dass das nicht funktioniert", sagte Laumann im „Morgenmagazin“. "So viel Polizei kann man gar nicht aufbieten, um einen ganzen Landkreis abzusperren." In NRW finden noch in diesem Jahr Kommunalwahlen* statt.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow* (Linke) zeigte sich skeptisch. „Das ist keine Frage von politischen Aushandlungsprozessen“, sagte Ramelow der dpa. Entscheidend sei, was die örtlichen Gesundheitsämter entschieden. „Und daran haben sich alle zu halten.“ Ramelow hatte sich bereits im Mai gegen die Linie der Bundesregierung gestellt - und die Corona-Regelungen vorrangig an die Gesundheitsämter delegiert. (dpa/AFP/fn) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

