Merkel-Gipfel in Berlin: Offene Debatte um Corona-Regeln - Kanzleramtschef spricht von „historischer Dimension“

Update vom 14. Oktober, 07:00 Uhr: Am heutigen Mittwoch beraten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Zum einen soll es darum gehen, welches Maß an Einschränkungen angesichts der steigenden Infektionszahlen nötig ist, um ohne ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft in Deutschland durch den Winter zu kommen. Es solle unter anderem um die Einheitlichkeit der Regelungen gehen, aber auch darum, welche erneuten Maßnahmen für die Gesellschaft erforderlich, sinnvoll und tragbar seien, hieß es am Mittwoch aus Kreisen der Teilnehmer. Um dies besser einordnen zu können, wird auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) anwesend sein und einen Lagebericht abgeben.

Merkel-Gipfel in Berlin: Kanzleramtschef Helge Braun spricht von dramatischer Infektionslage

Wichtig sei auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie man mit den Bereichen des öffentlichen Lebens verfahren könne, denen man derzeit noch keine Hoffnung auf Besserung ihrer Lage machen könne, wie beispielsweise Veranstaltungsbetriebe und Messeaussteller. Auch das im Vorfeld viel diskutierte Beherbergungsverbot soll zur Sprache kommen.



Es ist das erste Mal seit Monaten, dass die Ministerpräsidenten gemeinsam in Berlin diskutieren - inklusive physischer Anwesenheit. Dies sei der ausdrückliche Wunsch Angela Merkels gewesen. Kanzleramtschef Helge Braun sprach in der „Bild“-Zeitung von einer offenen Debatte „historischer Dimension“. Die dramatische Infektionslage mache eine solche Konferenz notwendig.

Merkel-Gipfel in Berlin: Debatte um eine Corona-Regel überstrahlt alles - Söder mit drastischer Vorab-Mahnung

Update vom 13. Oktober, 21.49 Uhr: Manchmal ist das mit den Corona-Maßnahmen nicht so einfach. Gerald Haug, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, steht am Dienstagmittag in der Staatskanzlei neben Markus Söder. „Ich kann das nur, weil ich einen Cousin in München habe“, sagt der Wissenschaftler. Er kam nämlich direkt aus Berlin – Risikogebiet. Da bekäme man in München kein Hotelzimmer. Beherbergungsverbot. Haug musste privat übernachten und empfiehlt prompt die Abschaffung des Verbots, zumindest nach den Herbstferien.

Wo und wie die Ministerpräsidenten in Berlin ihre Nachtruhe gestalten, dürfte eine der ungeklärten Fragen bleiben. Es stehen viel wichtigere an, wenn sich die Regierungschefs mit Angela Merkel beraten. Die Kanzlerin höchstselbst hatte um persönliches Erscheinen gebeten, Video reiche nicht. Die sprunghafte Entwicklung der Neuinfektionen bereitet ihr ebenso Sorge wie den meisten der Länderchefs. „Ich will keine Endzeitstimmung propagieren, aber schon ein ernsthaftes Krisenbewusstsein fordern“, sagt der Bayer Söder. Er erwartet einen „Ruck“, einen „Durchbruch“. Und Ralph Brinkhaus, Unionsfraktionschef im Bundestag, hofft auf ein „klares Signal gegen die Kleinstaaterei“ – was Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) umgehend als „dümmliches Gerede“ abkanzelt.

Konferenz der Ministerpräsidenten: Schon vor dem Treffen gehen die Meinungen auseinander

Die Laune ist also durchwachsen, im Detail gehen die Meinungen weit auseinander. Stichwort Beherbergungsverbot, wonach Hotels Besucher aus Risikogebieten nur aufnehmen dürfen, wenn sie einen frischen negativen Test vorweisen: Die Liste der Kritiker wird täglich länger. Auch Söder lässt jetzt durchblicken, er sei „in keinster Weise persönlich festgelegt“. Doch es gibt auch andere: Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) oder Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg). „Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an gut gefahren“, sagt Schwesig. Ihr Land weise die bundesweit niedrigsten Infektionszahlen auf und wolle dies nicht aufs Spiel setzen.

Wo die Kompromisslinie laufen könnte, ist noch nicht ganz absehbar. Unter den Ministerpräsidenten kursiert ein als vertraulich eingestufter Sachstand zu Corona, der unter anderem auflistet, wo genau sich Corona-Hotspots entwickelten. Das Bild ist allerdings diffus: Mal sind es Schlachthöfe (Cloppenburg), Schulen und Kitas (Stadt Hagen), US-Kasernen (Kaiserslautern) oder Pflegeheime (Nürnberg). Was tun?

Konferenz der Ministerpräsidenten: Söder propagiert eine strengere Masken-Regelung

Ein schärferes Vorgehen gegen Partys und Privatfeiern scheint sehr wahrscheinlich. Einiges deutet aber auch auf Söders Maskenvorstoß hin: Mehr Maske an Orten, wo sich Menschen treffen. Das unterstützt auch Leopoldina-Chef Haug: „Es gibt eine Schutzpflicht.“ Er wünscht sich eine bundesweit einheitliche Regelung, auch unter freiem Himmel. In der Pressekonferenz erwähnt er einen Inzidenzwert von 35 nur, hinter verschlossenen Türen appelliert er klar an Söder, sich heute für diesen Grenzwert einzusetzen: „Jetzt gilt’s.“

Zum Vergleich: In der Münchner Innenstadt gilt die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen erst ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern – ab dem heutigen Mittwoch zum zweiten Mal. Wäre 35 die Grenze, müsste schon seit Wochen auch im Freien Maske getragen werden. Berlin hat einen Inzidenzwert* von 71,5.

Söders Kabinett trifft sich schon am Donnerstag wieder, um die Ergebnisse aus Berlin bei Bedarf zu verschärfen. So ganz scheint er nicht an einheitliche Regeln zu glauben.

Konferenz der Ministerpräsidenten: Zustimmung für Merkels Politik sinkt

Update vom 13. Oktober, 16.25 Uhr: Lange Zeit waren viele Deutsche mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden, doch nun scheint das Vertrauen langsam zu schwinden. Von „Flickenteppich“ und „Kleinstaaterei“ ist häufig die Rede. Die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin soll mehr Klarheit und Einheitlichkeit bringen. Das wünscht sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Doch hat die Politik schon ihr Vertrauen verspielt? Eine neue Civey-Umfrage, über die focus.de berichtet, zeigt einen Dämpfer im Höhenflug. Seit Mitte Juli ist die Zustimmung zu Merkels Corona-Management um etwa zehn Prozentpunkte gesunken - von damals rund 72 Prozent auf nun rund 62 Prozent. Die Unzufriedenheit hingegen stieg um acht Prozentpunkte auf 28 Prozent.

Egal wie alt, egal welches Geschlecht: Der Abwärtstrend zieht sich durch die Gesellschaft. Und auch die Zufriedenheit mit den Maßnahmen der einzelnen Landesregierungen nimmt ab. In Bayern zum Beispiel, das von Anfang an schnell und hart durchgriff, ging die Zufriedenheit von 79 Prozent um zehn Prozentpunkte runter. In Berlin gibt es der Umfrage nach aktuell sogar mehr Kritiker als Befürworter.

Konferenz der Ministerpräsidenten: Einheitliche Corona-Maßnahmen sind das Ziel

Erstmeldung vom 13. Oktober, 15.27 Uhr: Berlin - Es ist das erste physische Wiedersehen seit vier Monaten: Am Mittwoch treffen sich alle 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU) in Berlin, um über die aktuelle Corona-Situation* zu beraten. Zuletzt sind die Corona-Infektionen im Land stark gestiegen. Immer mehr Städte und Landkreise überschreiten die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Das Beherbergungsverbot* dürfte besonders kritisch diskutiert werden. Bisher hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln aufgestellt, wer, unter welchen Bedingungen, woher einreisen darf. Zahlreiche Politiker und Virologen fordern eine Rücknahme der Regelung, darunter SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Manche sehen gar einen Eingriff in die Grundrechte der Menschen. Das Hotellerie- und Gastgewerbe fürchtet erhebliche Einbußen im Geschäft. Rheinland-Pfalz hat bereits einen Rückzieher von der Regelung gemacht. NRW bekräftigte ebenfalls, nicht mitzumachen.

(6) Das Beherbergungsverbot sollten wir aufgeben. Es ist bürokratisch, unkontrollierbar, nutzlos und stellt die Qualität unserer Pandemiebekämpfung in Frage. Es war ein Fehler, den man abräumen sollte. — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 11, 2020

Corona-Konferenz der Ministerpräsidenten: Angela Merkel wünscht „physisches Präsenzfomat“ für offene Debatte

Ein Regierungssprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass das Treffen vor Ort in der Hauptstadt stattfinden wird. Die Bild-Zeitung berichtete zuvor, ein „physisches Präsenzformat“ sei der ausdrückliche Wunsch von Merkel gewesen. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) habe die Anwesenheit mit der drastischen Infektionslage begründet. Jetzt sei eine offene Debatte wichtig, die „historische Dimensionen“ haben könnte, wird Braun laut Teilnehmern einer Videoschalte mit den Staatskanzleichefs in der Bild zitiert. Diskutiert werden müsse, ob die getroffenen Corona-Maßnahmen noch ausreichen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Nach dem Treffen soll es mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller (SPD) aus Berlin, und dessen Vize, Markus Söder aus Bayern, wieder eine Pressekonferenz geben. Söder forderte am Dienstag vor der Konferenz bereits ein „echtes, klares Regelwerk für alle“, das auch die Bevölkerung versteht. Der „große Wurf“ könne noch klappen, dazu sei jedoch ein „Ruck“ nötig. Söder warnte zudem dramatisch vor einem zweiten Lockdown: „Wir sind kurz davor die Kontrolle zu verlieren“, sagte der CSU-Chef.

Merkel: Zuletzt Corona-Beschlüsse mit elf Oberbürgermeistern von Deutschland vereinbart

Das letzte Vor-Ort-Treffen fand am 17. Juni statt, seitdem waren Konferenzen digital. Am 12. März hatten die Regierungschefs beschlossen, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland herunterzufahren.

Zuletzt hatte Merkel in einer virtuellen Konferenz mit den Oberbürgermeistern von elf großen Städten in Deutschland die aktuelle Situation besprochen. Sie vereinbarten mehrere Maßnahmen, die ab 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche greifen sollen. Unter anderem könne die Bundeswehr zur Kontaktnachverfolgung angefordert werden. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.