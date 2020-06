Bayern macht dicht: Einreise aus Gütersloh unerwünscht - kommen jetzt innerdeutsche „Grenzen“?

Die Corona-Krise treibt neue Blüten. Urlauber aus Gütersloh sind in Bayern unerwünscht - an Südeuropas Strände dürfen sie. Zwischen dem Freistaat und NRW kriselt es.

Der Fall Tönnies beschert Deutschland einen massiven Zuwachs an Corona-Infektionen.

Folgen hat die Misere im Fleischkonzern auch für die Menschen in und um Gütersloh - ihr Sommerurlaub in Deutschland ist in Gefahr.

Bayern hat am Dienstag ein Beherbergungsverbot erlassen. Zwischen Söder und Laschet könnte der nächste Zwist drohen.

München/Gütersloh - Die Corona-Krise droht, sich immer mehr zum „Spalter“ zu entwickeln - das galt zuerst für Europa, wie Kanzlerin Angela Merkel beklagte und NRWs Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) erst vor wenigen Tagen bewies. Und nun droht, wieder einmal, Trouble zwischen München und Düsseldorf. Vielleicht aber auch Tohuwabohu und Reisebeschränkungen quer durch die ganze Republik.

Corona: „Es geht um die klassische Urlaubsreise“ - Reisen in Deutschland wird wohl komplizierter

Dass Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) und sein Amtskollege Laschet* in Fragen der Pandemie einen unterschiedlichen Kurs fahren ist keine Neuigkeit. Doch angesichts des Lockdowns im Landkreis Gütersloh und der bayerischen Sorge um die Corona-Eindämmung könnten die Folgen diesmal noch verwirrender und drastischer für die Bürger ausfallen, als damals bei den Kontaktbeschränkungen*: Es scheint als sei nun die Zeit der Reiseeinschränkungen innerhalb Deutschlands angebrochen.

Fakt ist: Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Bayern dürfen vorerst keine Gäste mehr aus dem nordrhein-westfälischen Landkreis Gütersloh aufnehmen. Hintergrund ist der Massenausbruch beim Fleisch-Konzern Tönnies. „Es geht um die klassische Urlaubsreise“, sagte der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag im Anschluss an eine Kabinettssitzung, bei der diese Maßnahme beschlossen wurde.

Coronavirus: Gütersloh sorgt für „Irritation“ zwischen Söder und Laschet

Herrmann sagte, aus den Erfahrungen nach den Faschingsferien sei die klare Erkenntnis gewonnen worden, dass von Regionen mit so einer hohen Zahl an Infizierten wie im Landkreis Gütersloh eine Gefahr drohe. Dies dürfe sich nicht wiederholen. „Wehret den Anfängen“, lautete sein Kommentar aus Staatskanzlei. Die Regel ist gleichwohl keine reine „Lex Gütersloh“ - sie soll künftig für alle Kreise oberhalb der „Notbremsen“-Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelten.

+ Markus Söder hat sich zu Beginn der Kabinettssitzung die Hände desinfiziert. Hinter ihm sind Staatsrätin Karolina Gernbauer und Florian Herrmann zu sehen. © dpa / Peter Kneffel Herrmann berichtete auch, dass Söder Laschet per SMS Unterstützung angeboten habe - dieser habe sich dafür bedankt. „Die Ministerpräsidenten stehen darüber in einem engen Austausch.“ Weniger freundlich klang ein anderer Satz: Söders Staatsregierung sei „irritiert“, das es keine Ausreisebeschränkung vonseiten NRWs gebe. Genau dieses Wort war auch zur Anwendung gekommen, als es beim Corona-Krisengipfel der Länder zwischen Söder und Laschet knirschte.

Corona in Deutschland: Nun kommen Reisebeschränkungen - Bayern steht nicht alleine da

So oder so: Bayern steht mit seinem Plan nicht ganz alleine. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt eine Regel, nach der Urlauber aus Corona-Hotspots nicht einreisen und beherbergt werden dürfen. Bereits am Montag war an Usedom-Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf der Aufruf ergangen, die Insel zu verlassen.

Hinzu kommen Bedenken von Gastwirten ganz unabhängig von Verordnungen und Regelungen der Landespolitik. So seien Menschen aus der Region Gütersloh auch schon von Gastgebern auf Sylt und Nordnerney Absagen erteilt worden, wie unter anderem auf der Webseite owl24.de* zu lesen ist. Denkbar ist, dass Reisewillige künftig sehr genau und kurzfristig überprüfen müssen, welches deutsche Urlaubsziel sie erreichen können - während Auslandstrips nach wie vor problemlos möglich sein könnten. Ein Umstand, der auch Kommentatoren in den sozialen Medien „irritierte“.

Urlauber aus Gütersloh müssen Usedom verlassen, in Bayern darf ab sofort keiner mehr übernachten aus stark betroffenen Landkreisen.

Aber Hermann und Uschi dürfen auf Malle Urlaub machen, Jürgen kurvt an den Gardasee u. Trudi nach Kroatien.



Reisen in Zeiten von Corona: Laschet warnt vor „Stigmatisierung“ der Gütersloher - und setzt Appell

Laschet warnte allerdings davor, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh nun "unter Generalverdacht" zu stellen. Mit Blick auf "touristische Absagen" für Reisende aus dem ostwestfälischen Kreis sagte Laschet in Düsseldorf: "Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass." Die Menschen aus dem Kreis dürften nicht stigmatisiert werden.

Laschet betonte zudem, ein zuvor für den Kreis Gütersloh angekündigter Lockdown umfasse "keine Reiseeinschränkung". Man könne nur dringend an die Menschen appellieren, "jetzt im Kreis zu bleiben" und die verfügten Kontakteinschränkungen zu befolgen.

Sommerurlaub wegen Corona vor dem Aus? Grüne sehen klaren Verlierer

Die Grünen sehen die Menschen aus der Gegend um Gütersloh als Hauptverlierer. Ihre Fraktionschefin im Düsseldorfer Landtag, Monika Düker, warf der schwarz-gelben Landesregierung daraufhin vor, sie lasse "die Menschen mit verwirrenden Aussagen allein". "Kurz vor den Sommerferien ist den Menschen in der Region erneut völlig unklar, wie sie ihre Erholungszeit gestalten können, wie sie sich verhalten müssen, welche Einschränkungen ihnen drohen und was sie machen, wenn sie in ihren gebuchten Urlaubsunterkünften abgewiesen werden." Ratschläge erteilen unter anderem die Verbraucherzentralen.

So skurril das Szenario allerdings auch wirken mag: Experten könnten es womöglich durchaus goutieren. Als im März die Grenzen in Europa geschlossen wurden, attestierten einige von ihnen angesichts von mehreren Herden innerhalb Deutschlands einen Fehler. Als sinnvoller erachtete der Virologe Martin Stürmer es, bei Bedarf Bundesländer abzuschirmen.

Offen ist unterdessen auch die Frage, wie nach den Corona-Ausbrüchen mit den Problemen der Fleischindustrie zu verfahren ist - die Opposition warnt vor einem Fehler. (fn/AFP)

