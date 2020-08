Corona-Demo in Berlin: Veranstalter erwarten 500.000 Teilnehmer - Zehntausende Demonstranten bereits in der Stadt

In Berlin-Mitte drängen sich die Demonstranten durch die Straßen.

Die Initiative „Querdenken 711" spricht von 500.000 Teilnehmern bei einer Corona-Demo in Berlin. Aktuell formieren sich tausende Demonstranten in der Stadtmitte.

Corona-Leugner und Rechtsextreme rufen zu einer Mega-Demo in Berlin auf. Die Sprache ist von 500.000 Teilnehmern .

und rufen zu einer auf. Die Sprache ist von . Zuvor gab es eine Attacke auf ein Regierungsgebäude . Ein Zusammenhang wird nicht ausgeschlossen. Aktuell formieren sich zehntausende Demonstranten in Berlin-Mitte.

Aktuell formieren sich zehntausende Demonstranten in Berlin-Mitte.

Update vom 1. August, 11.32 Uhr: In Berlin versammeln sich aktuell zehntausende Menschen zu einer Kundgebung. Laut Tagesspiegel fuhren die Demonstranten ohne Masken in der S-Bahn und hielten teilweise Fahnen mit rechten Symbolen. In Berlin-Mitte formiert sich der Protest der Corona-Leugner, Innensenator Andreas Geisel spricht von einer „besonderen Herausforderung“.

Die Teilnehmer der Demo standen dicht gedrängt und riefen auf ihrem Marsch über die zentral gelegene Straße Unter den Linden: „Wir sind die zweite Welle!“. Zudem machten die Corona-Leugner ihrem Unmut über die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus mit Trillerpfeifen und Rufen wie „Freiheit“ oder „Widerstand“ Luft. Außerdem waren Parolen wie „Die größte Verschwörungstheorie ist die Corona-Pandemie“ zu hören.

Die Stimmung ist gut beim Coronaleugner-Karneval Unter den Linden. Praktisch niemand hält Abstand oder trägt eine Maske. #b0108 #Berlin pic.twitter.com/qEb8xGSk84 — Christoph M. Kluge (@ChristophMKluge) August 1, 2020

Anti-Corona-Demo: Abstandsregeln werden ignoriert - Mundschutz trägt fast niemand

Die Demonstranten verzichteten weitgehend auf Abstandsregeln, kaum ein Teilnehmer trug einen Mund-Nasen-Schutz. Offenbar kamen die Protestierenden aus dem gesamten Bundesgebiet, sie trugen Ortsschilder und Fahnen verschiedener Bundesländer. Trotz steigender Infektionszahlen wollen sie das Ende aller Auflagen.

+ In Berlin versammeln sich zehntausende Menschen zu einer Anti-Corona-Demo. © John Macdougall/AFP

Zuvor hatte die Gruppierung „Querdenken 711“ zu einer Großdemo im Berliner Tiergarten aufgerufen. Die Corona-Leugner gingen von bis zu 500.000 Teilnehmern am von ihnen ernannten „Tag der Freiheit“ aus.

Corona-Leugner protestieren in Berlin - Gegendemos geplant

Laut Berliner Polizei waren für die Kundgebung allerdings nur rund 10.000 Teilnehmer angemeldet. Das Motto der Demo „Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit“ trägt den identischen Titel wie ein Propagandafilm der Nazi-Ikone Leni Riefenstahl, der vom NSDAP-Parteitag von 1935 handelte.

Auch mehrere Gegendemonstrationen sind geplant, unter anderem wurde eine Veranstaltung „Kein Fußbreit den Verschwörungstheoretikern“ mit 500 Menschen wurde bei den Behörden angemeldet.

Erstmeldung vom 31. Juli: Berlin - Was erwartet die Hauptstadt am kommenden Samstag (1. August)? Die Gruppierung „Querdenken 711“ ruft zu einer Großdemo im Berliner Tiergarten auf. Die Corona-Leugner sprechen von 500.000 Teilnehmern am von ihnen ernannten „Tag der Freiheit“. Das Ende der Pandemie soll dort gefeiert werden. Steigende Fallzahlen werden als Humbug abgetan, wenn den überhaupt registriert.

Die Stuttgarter Initiative glaubt nicht an die Existenz des Coronavirus. Ihr Pressesprecher Stephan Bergmann nennt es „Fake-Virus“ und ist sich sicher, es sei von „Fake-Wissenschaftlern“ erlogen, zitiert ihn der Tagesspiegel. Absurde Aussagen und Gerüchte rund um das Coronavirus machen schon seit Beginn der Pandemie die Runde.

Coronavirus: Großdemo in Berlin - Corona-Leugner sprechen von 500.000 Teilnehmern

Angeblich stünden 3.000 Busse bereit um die Demonstranten in die Hauptstadt zu bringen. Sollte es nicht die gesamte halbe Millionen nach Berlin schaffen, gibt es dafür auch schon eine Schuldige. Innerhalb der Initiative und den ihre sympathisierenden Gruppierungen heißt es, Angela Merkel werde Zufahrtsstraßen und Zugstrecken nach Berlin sperren lassen. Die Anreise der Menschen soll angeblich verhindert werden.

Eine Demonstration dieses Ausmasses hätte die Bundesrepublik lange nicht gesehen. Dementsprechend zweifelhaft sind die Zahlen, von denen die Organisatoren sprechen. Die Polizei rechnet am Samstag mit maximal 22.000 Teilnehmern. Bei Facebook haben 2.258 /Stand 31. Juli, 15.58 Uhr) zugesagt. In einschlägigen Portalen soll trotzdem sogar das Gerücht von 4,5 Millionen Demonstranten kursieren.

„Querdenken 711“: Keine rechte Initiative? Mitstreiter offen rechtsextrem

„Querdenken 711“ betont regelmäßig, dass es in ihrer Bewegung kein rechtes Gedankengut gebe. Auf Twitter zeigen sich Mitverantwortliche gerne betont weltoffen, sprechen von Frieden und Freiheit. In Baden-Württemberg fanden bereits einige Aktionen der Gruppe statt.

Das Rahmenprogramm der geplanten Kundgebung hinterlässt allerdings einen ganz anderen Beigeschmack. Pegida-Redner Thorsten Schulte wird auf der Bühne sprechen, auch Verschwörungsideologe Heiko Schrang. Daneben ist ein Auftritt des umstrittenen Rappers Kevin Mohr geplant.

Die Stuttgarter „Querdenker“ bezeichnen sich selbst als politisch absolut neutral. Ihre Mitstreiter tun offensiv das Gegenteil. Unter anderem rufen auch das vom Verfassungsschutz beobachtete Magazin „Compact“ sowie die Gruppierung „Patriotic Opposition Europe“ zur Teilnahme am „Tag der Freiheit“ auf. Beide sind offen rechtsextrem. Auch die NPD mischt übrigens mit. Der sich selbst als freiheitsliebend bezeichnende „Querdenker 711“-Initiator Stephan Bergmann steht derweil unter dem Verdacht, identitäres Gedankengut zu verbreiten.

Corona-Demo in Berlin: Zuvor wird Landesvertretung attackiert - gibt es einen Zusammenhang?

Haben sich die rechten Gruppierungen dem Corona-Protest zufällig angeschlossen? Die Virus-Leugner werden diese Frage wohl mit Schweigen beantworten. Wie geleakte Screenshots aus Telegram-Chatgruppen und diverse Facebook- sowie Twitter-Bekundungen nahelegen, spielt politische Gesinnung für sie eine untergeordnete Rolle. Es eint die Wut auf das System.

Den Teilnehmern ist es egal, ob sich Rechtsextreme in die Demo mischen. pic.twitter.com/cCakzXUh3E — Seine Durchlaucht (@Die_Durchlaucht) July 31, 2020

Ebenfalls eine auffällige zeitliche Korrelation mit dem angekündigten Protest hat eine Attacke auf die Landesvertretung Baden-Württembergs am Freitag. Maskierte bewarfen das Regierungsgebäude mit Steinen und gefüllten Farbflaschen. Die Polizei schließt ein politisches Motiv keinesfalls aus. „Wir haben keine Erkenntnisse, in welche Richtung es geht“ räumt ein Sprecher allerdings ein. Die Unbekannten konnten flüchten.

