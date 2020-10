Nach Parteikollege Friedrich Merz hat sich unter den deutschen Politikern nun auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit dem Coronavirus infiziert.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

ist positiv auf das getestet worden. Er hat sich umgehend in häusliche Isolierung begeben.

begeben. Bislang hätten sich nur „Erkältungssymptome“ entwickelt.

Update vom 21. Oktober, 19.06 Uhr: Nach seinem positiven Corona-Befund hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu seinem Testergebnis geäußert. „Ich wurde heute positiv auf das Corona-Virus getestet. Ich befinde mich in häuslicher Isolation und habe bisher nur Erkältungssymptome entwickelt“, sagte der CDU-Politiker der Bild.

Spahn bedankte sich für die große Anteilnahme. „Herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche. Mir ist es nun zuerst einmal wichtig, dass alle Kontaktpersonen rasch informiert werden und dass alle gesund bleiben.“

Gesundheitsminister Spahn mit Corona infiziert - Reaktion von Bundestags-Abgeordnetem sorgt für Aufsehen

Erstmeldung vom 21. Oktober, 17.01 Uhr: Berlin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU*) ist positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden und hat sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit.

Alle Kontaktpersonen werden nach Angaben seines Ministeriums aktuell über die Corona-Infektion Spahns informiert. Weitere Angaben etwa zur möglichen Ansteckung gab es zunächst nicht.

Jens Spahn wegen Corona in Quarantäne - Söder und Lauterbach wünschen gute Genesung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sandte Spahn via Twitter seine Genesungswünsche. SPD*-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte im Fernsehsender „Welt“, er hoffe, dass Spahn seine Amtsgeschäfte weiterführen könne und nicht schwer erkranke. Er wünsche ihm gute Besserung.

Lieber @jensspahn, wünsche Dir gute Besserung und einen milden Verlauf. — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 21, 2020

Dagegen sorgte ein Bundestagsabgeordneter der AfD mit einem zynischen Tweet für Aufregung. „Der nächste Beweis, dass entweder Masken nichts bringen oder sich Jens Spahn nicht an seine Vorgaben hält“, schrieb Stefan Protschka in dem sozialen Netzwerk und sprach sich gegen die Maskenpflicht aus. Für seinen Post kassierte der AfD-Politiker zahlreiche kritische Kommentare.

Der nächste Beweis dass entweder Masken nichts bringen oder sich @jensspahn nicht an seine Vorgaben hält!? Ich behaupte die #Maskenpflicht bringt nichts gegen #Corona. #Spahn wurde positiv getestet! — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) October 21, 2020

Immer wieder mussten sich zuletzt Spitzenpolitiker wegen Risikobegegnungen in Quarantäne begeben. Am Samstag hatte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Grund war der positive Corona-Test eines Personenschützers. Zwei Tests beim Staatsoberhaupt fielen seither negativ aus.

Quarantäne wegen Corona: Auch Kanzlerin Merkel war bereits in Isolation

Bereits am Montag hatte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wegen einer Warnung über die Corona-App in Quarantäne begeben. Ende September hatten sich auch Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorübergehend isoliert. Bei Maas hatte sich ebenfalls ein Personenschützer infiziert. Altmaier ging vorsorglich in Quarantäne, weil ein Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv getestet worden war, der mit ihm bei einem Treffen des EU-Handelsministerrats in Berlin anwesend war.

Bereits im März war auch Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) vorsorglich für knapp zwei Wochen in häuslicher Quarantäne, weil sie von einem Arzt geimpft worden war, bei dem kurz darauf eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Markus Schreiber/AP-Pool/dpa