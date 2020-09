Corona-Auswirkungen? Arbeitslosenzahl erneut gestiegen - doch es gibt auch einen positiven Trend

Arbeitslos in Corona-Zeiten: Die Zahl der Betroffenen in Deutschland ist im August 2020 gestiegen.

In Deutschland steigt die Zahl der Arbeitslosen erneut - aber nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Welche Rolle spielt die Kurzarbeit? Es gibt einen neuen Trend.

Corona hat Deutschland weiter im Griff - und damit auch enorme Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft.

Viele Menschen haben aufgrund der Covid-19-Pandemie ihren Job verloren und finanzielle Schwierigkeiten.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August gestiegen. Kurzarbeit ist weiter ein beliebtes Mittel zur Kostenreduzierung.

Beim jüngsten Corona-Gipfel im Kanzleramt wurden weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung beschlossen.

Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August 2020 erneut gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2,95 Millionen Menschen ohne Job, 45.000 mehr als im Juli und 636.000 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Coronavirus in Deutschland: Mehr Arbeitslose im August 2020

Dass die Arbeitslosenzahlen in Deutschland im August steigen, ist kein unerwartetes Phänomen: Die Arbeitslosigkeit erhöht sich üblicherweise, weil Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse vor den Sommerferien enden. Zum Vergleich: Im August 2019 hatte sich die Zahl der Menschen ohne Job im Vergleich zum Vormonat um 44.000 erhöht.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie* aktuell auf den Arbeitsmarkt hierzulande aus? Wie schon im Juli habe es keinen zusätzlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 gegeben, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele in Nürnberg. Doch seien „die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt weiterhin sehr deutlich sichtbar", sagte er weiter.

Kurzarbeit wegen Corona: Zeitraum verlängert - Zahl der Anmeldungen sinkt langsam

Bei der Kurzarbeit gibt es lediglich einen langsamen Weg zur Normalität: Laut Bundesagentur für Arbeit waren im August 5,36 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit, zwischenzeitlich waren hierzulande über sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit beschäftigt, was sich in unterschiedlicher Form auf das Gehalt auswirkt. Insgesamt handelt es sich hierbei um erste Prognosen: Wie Arbeitsmarktexperten schildern, sind die Zahlen hochgerechnet und können sich rückwirkend ändern.

Auch nach einer Umfrage des Ifo-Instituts geht die Kurzarbeit in Deutschland zurück. Danach gab es im August in 37 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen Kurzarbeit, fünf Prozent weniger als im Juli. Verschiedene Experten sehen zurzeit Anzeichen, dass sich der Arbeitsmarkt wieder gefangen hat - auch dank der Kurzarbeit*, die das Ausmaß der Entlassungen begrenzt hat. Die steigenden Infektionszahlen und die Angst vor neuen Einschränkungen bereiten ihnen jedoch Sorge.

Die Bundesregierung hatte kürzlich die Frist für die Corona-Hilfen verlängert, Unternehmen können nun noch bis Ende 2021 die finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen. Eine Maßnahme, die den deutschen Steuerzahler teuer zu stehen kommt.