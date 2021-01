Corona-Lockdown: Merkel und Länder schon vor dem Gipfel einig - nächste Debatte bahnt sich an

Anna-Katharina Ahnefeld

Ursprünglich aus Ulm. Hat in Freiburg Germanistik und Geschichte und in Brüssel 'Journalism and Media in Europe' studiert. Nach einem crossmedialen Volontariat in Nordhessen schreibt sie seit 2020 als Redakteurin im Ressort Politik für die Zentralredaktion Süd in München. Am liebsten über Hongkong, China und die Innenpolitik der USA.

katharina.ahnefeld@zentralredaktion.news