Corona-Zoff eskaliert: Söder schießt hart gegen FDP - Lindner und Kubicki reagieren heftig - „Traurige Figur“

Union und FDP streiten sich über die Corona-Politik. CSU-Chef Markus Söder greift die Liberalen hart an. Lindner und Kubicki antworten scharf.

Zwischen CDU/CSU und FDP entsteht ein heftiger Streit über die Corona-Politik in Deutschland .

entsteht ein heftiger Streit über die . Markus Söder attestiert den Liberalen einen AfD-parallelen Kurs .

attestiert den Liberalen einen . Zahlreiche FDP-Politiker reagieren wütend. Allen voran Christian Lindner und Wolfgang Kubicki.

München - Das Coronavirus* ist und bleibt das bestimmende Thema in Alltag, Medien und vor allem Politik. Das Aufkommen der zweiten Welle* trifft einige deutsche Regionen momentan besonders hart. Markus Söder hatte sich schon zu Beginn der Corona-Pandemie auf der strikten Seite positioniert. Ausgerechnet, so schießen FDP-Politiker gegen ihn, im von ihm regierten Bayern finden sich aktuell die besorgniserregendsten Infektionszahlen.

Für das Berchtesgadener Land im Süden des Freistaats wurde am Montag (19. Oktober) gar ein Quasi-Lockdown verhängt. Markus Söder bleibt seiner Corona-Linie treu. Gleichzeitig ändert auch die FDP nichts an ihrer Haltung. Wolfgang Kubicki platzte nach dem dramatischen Video-Appell von Angela Merkel förmlich der Kragen. Er bezeichnete den Aufruf als „Verzweiflungstat“, die Angst und Schrecken schüre.

Coronavirus: CDU/CSU und FDP streiten über Maßnahmen - Söder stichelt mit AfD-Vergleich

Die kritische FDP-Haltung gegenüber vieler Corona-Maßnahmen entfacht nun einen heftigen Streit. „Es gibt nicht nur die AfD, auch andere politische Kräfte, die tagtäglich versuchen, die gesamten Maßnahmen zu relativieren und die Bevölkerung nahezu aufzurufen, nicht mitzumachen“ schimpfte Markus Söder am Montag im Vorfeld einer CSU-Vorstandsschalte.

„Ich rufe nochmal ausdrücklich die FDP auf, zu überlegen, ob ihr Kurs, den sie sich gemeinsam mit der AfD auferlegt haben, wirklich der richtige ist“, wurde er danach konkret. Die Liberalen fühlen sich dadurch offenbar in die rechte Ecke gedrängt und antworten lautstark.

Corona-Vergleich mit der AfD: FDP-Politiker wütend auf Markus Söder - „Politik für Dummies“

„Politik für Dummies und Markus Söder: Rechtspopulisten hassen Grundrechte. FDP verteidigt Grundrechte“, ordnet Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, in bissigem Ton ein, „Rechte hassen unser Grundgesetz. FDP verteidigt das GG. Daher fordern wir bei Freiheitseingriffen Verhältnismäßigkeit. Wer das doof findet, ist wohl eher rechts als wir.“

Politik für #Dummies und @Markus_Soeder: Rechtspopulisten hassen #Grundrechte. @fdp verteidigt Grundrechte. Rechte hassen unser Grundgesetz. @fdp verteidigt GG. Daher fordern wir bei Freiheitseingriffen Verhältnismäßigkeit. Wer das doof findet, ist wohl eher rechts als wir. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) October 19, 2020

Christian Lindner reagiert auf Söder-Spitze: „Was hat die Corona-Politik mit Markus Söder gemacht ...“

Ähnlich angesäuert reagiert auch FDP-Chef Christian Lindner auf den AfD-Vergleich. „Was hat die Corona-Politik nur mit Markus Söder gemacht“, twittert er, „dass er die FDP in die Nähe der AfD rückt, weil wir an der Beteiligung der Parlamente bei Eingriffen in die Grundrechte festhalten und die Wirksamkeit von Maßnahmen begründet sehen wollen?“

Was hat die Corona-Politik mit @Markus_Soeder gemacht, dass er die @fdp in die Nähe der #AfD rückt, weil wir an der Beteiligung der Parlamente bei Eingriffen in Grundrechte festhalten und die Wirksamkeit von Maßnahmen begründet sehen wollen? CL — Christian Lindner (@c_lindner) October 19, 2020

Corona-Streit zwischen Union und FDP: Kubicki attackiert Söder persönlich - „Traurige Figur“

Aber eine Parteigröße legte noch deutlich heftiger nach. „Markus Söder ist eine traurige Figur“, wird Wolfgang Kubicki im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung (Dienstagsausgabe) schon beinahe persönlich, „er hat die schlechtesten Corona-Zahlen zu verantworten und muss jetzt auf andere einprügeln, damit er von seinem miserablen Management ablenken kann.“

Seinen Angriff rundet der erfahrene FDP-Mann mit einer Mutmaßung über das Gefühlsleben von Markus Söder ab. Der bayerische Ministerpräsident merke offenbar, „dass er seine Kanzler-Ambitionen begraben muss. Das tut natürlich weh.“ (moe) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

