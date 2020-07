Corona: Schul-Fiasko nach den Sommerferien? Experten warnen vor „großem Durcheinander“

Viele Lehrer sehen mit Anspannung dem Schulbetrieb nach den Sommerferien entgegen - wegen mangelnder Vorbereitung auf Corona. Verbandspräsident Meidinger findet jetzt deutliche Worte.

Die Konzepte der Politik zu Schulöffnungen nach den Sommerferien überzeugt den Lehrerverband überhaupt nicht.

Worauf er eindringlich hinweist: Lehrermangel und unzureichende Hygienekonzepte.

Berlin - An den Schulen soll es nach den Sommerferien trotz Corona* weitergehen - und nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes ist damit ein „großes Durcheinander“ programmiert. Das sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der dpa. Er befürchte zudem „eine weitere Phase von Unsicherheit und Reibungsverlusten im Schulbetrieb“.

Die Politik dränge auf den Vollbetrieb der Schulen, ohne darauf oder auch auf eine etwaige Fortführung des Distanzunterrichts ausreichend vorbereitet zu sein. „Es wird zwar von den Landesregierungen beteuert, dass sie auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sind, aber das stimmt nicht“, sagte der Verbandspräsident.

Ein Schulleiter twitterte am 26. Juli: „Noch 3 Tage Schule. Mein Kollegium geht in die Ferien wie in eine Blackbox. Wegen Corona und noch 6 fehlender Lehrerstellen kann ich etlichen derzeit nicht mal sagen, welche Klasse sie dann führen sollen, Geschweige denn ihnen ihr Deputat rechtzeitig sagen können.“

Reguläre Schule nach den Sommerferien? Wegen Corona herrscht Lehrermangel

Baden-Württemberg geht an diesem Donnerstag als letztes Bundesland in die Sommerferien, während in Mecklenburg-Vorpommern am nächsten Montag bereits das neue Schuljahr beginnt. Mehrere andere Bundesländer starten kurze Zeit später. Die Kultusminister der Länder hatten vor dem Sommer vereinbart, im neuen Schuljahr wieder den Regelbetrieb an den Schulen aufzunehmen und dabei auch auf die Abstandsregel zu verzichten - mit der Einschränkung: „sofern es das Infektionsgeschehen zulässt“.

Mitte Juli hatten sie dafür ein neues Hygiene-Rahmenkonzept vorgelegt. Meidinger bemängelte, für einen Vollbetrieb ohne Abstandsregeln fehlten die Lehrkräfte. Bildungsgewerkschaften schätzen, dass bis zu 20 Prozent der Lehrer zur Risikogruppe gehören und für den Präsenzunterricht ausfallen könnten.

Schule trotz Corona: Lehrerverband kritisiert Hygieneregeln als „wenig praktikabel“

Auch die Hygieneregeln der Kultusminister der Länder für die Schulen werden als wenig praktikabel kritisiert, beispielsweise die Vorgabe, regelmäßig „intensiv“ stoßzulüften. „An vielen Schulen lassen sich die Fenster in höher gelegenen Klassenräumen aus Sicherheitsgründen nicht oder nur einen Spalt öffnen“, sagte Meidinger.

Zudem sei die Idee fester Lerngruppen vielleicht an Grundschulen umsetzbar, aber kaum an einer gymnasialen Oberstufe mit Kurssystem, wo die Schüler ständig mit anderen Mitschülern zusammen seien. (dpa/frs)

