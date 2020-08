Coronavirus-Tests: Industrie geht mit Merkel-Regierung hart ins Gericht - „Meilenweit hinterher“

In Deutschland wird zu wenig auf das neuartige Coronavirus getestet, findet der BDI - und führt jetzt eindringlich aus, was das aus seiner Sicht für die Betriebe bedeutet.

Der deutsche Industrieverband verlangt eine Ausweitung der Kapazitäten für Corona-Tests - sonst drohten schwere wirtschaftliche Schäden .

verlangt eine Ausweitung der Kapazitäten für - sonst drohten schwere . Die Bundesregierung werde in der Sache ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht, so der Vorwurf.

werde in der Sache ihrem eigenen nicht gerecht, so der Vorwurf. Die Zahl der Sars-CoV-2-Neuinfektionen ist in Deutschland aktuell auf einem Drei-Monats-Hoch.

Berlin - Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung und die Länder wegen ihrer Strategie bei den Corona-Tests* heftig kritisiert. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) eine Erhöhung der Testkapazitäten. „Damit in den kommenden Monaten wirtschaftliche Aktivität möglich bleibt, muss insgesamt viel großflächiger und einheitlicher getestet werden“, sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Die Bundesregierung hinke ihrem eigenen Anspruch, die Kapazitäten auf 4,5 Millionen Tests pro Woche zu steigern, „meilenweit hinterher“.

Die Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivität ist in Gefahr. Insgesamt muss viel großflächiger und einheitlicher getestet werden. #Neuinfektionen #Corona https://t.co/aEih28AveH — BDI (@Der_BDI) August 19, 2020

Die Verbandsvertreterin warnte vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. „Es darf nicht sein, dass Betrieben der Produktionsstopp droht, weil sich ihre Beschäftigten in Quarantäne begeben müssen aufgrund mangelnder Testkapazitäten, langwieriger Befundübermittlung per Fax und Telefon sowie lückenhafter Absprachen mit überlasteten Hausärzten und Gesundheitsbehörden“, so Plöger. Bund und Länder müssten ihre gemeinsame Handlungsfähigkeit beweisen. „Die Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivität ist in Gefahr.“

Die BDI-Vertreterin warnte vor steigenden Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus* und kritisierte ein aus ihrer Sicht „noch immer nicht flächendeckend vorhandenes Testangebot“ für Reiserückkehrer.

Coronavirus in Deutschland: Zahl der Tests auf das Virus hat deutlich zugenommen

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus* in Deutschland ist zuletzt auf den höchsten Stand seit Anfang Mai gestiegen. Deutlich zugenommen hat laut RKI allerdings zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests: Waren es in der Woche vom 27. Juli bis 2. August noch knapp 578.000 (übermittelt von 165 Laboren), lag die Zahl in der Woche darauf schon bei mehr als 672.000 (übermittelt von 139 Laboren). Die Werte können sich im Zuge von Nachmeldungen noch verändern, zudem können Mehrfachtestungen einzelner Menschen enthalten sein.

+ Eine Covid-19-Teststelle am Hauptbahnhof Berlin. © Christophe Gateau/dpa

Eine Ausweitung der Testindikationen etwa für Reiserückkehrer oder eine Erhöhung der Testzahl können zu einem Anstieg der registrierten Neuinfektionen führen, da zuvor unentdeckte Fälle erkannt würden, hieß es auf Anfrage vom RKI. „Das heißt aber nicht, dass umgekehrt die steigenden Fallzahlen nur mit dem vermehrten Testaufkommen zu erklären sind.“

Testzahl und Fallzahl* könnten generell nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Zahlen dazu, wie hoch momentan der Anteil der Reiserückkehrer unter allen Getesteten ist, lägen nicht vor. Auch übergreifende Daten dazu, wie viele der Tests bei Reiserückkehrern positiv ausfallen, gebe es nicht. (dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Christophe Gateau/dpa