Riesiger Preisanstieg für Fleisch: Ministerin Klöckner macht nach Tönnies-Skandal wohl ernst

Fleischbetriebe stehen nicht erst seit Corona in der Kritik. Agrarministerin Julia Klöckner will mit einer steilen Preiserhöhung für mehr Nachhaltigkeit sorgen.

Mehrere Corona* -Ausbrüche* in Fleischbetrieben haben Diskussionen über die Branche angeregt.

-Ausbrüche* in haben Diskussionen über die Branche angeregt. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat einen hohen Preisaufschlag für Fleisch vorgeschlagen.

(CDU) hat einen hohen Preisaufschlag für vorgeschlagen. Werbung für Billigfleisch soll außerdem verboten werden.

Berlin - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will, dassFleisch künftig teurer wird. Vor dem Branchengespräch zur Nutztierhaltung und der Lage in der Fleischindustrie hat Klöckner einen Preisaufschlag von40 Cent pro Kilogramm Fleisch angeregt. Mit den zusätzlichen Mitteln könnten die Tierhalter ihre Ställe umbauen. Außerdem soll so mehr Nachhaltigkeit herrschen, so Klöckner zum SWR am Freitag. Sie wolle überprüfen, ob Werbung mit Dumpingpreisen für Fleisch verboten werden könne.

+ Halbierte Schweine hängen im Schlachthof in Niedersachsen. © dpa / Mohssen Assanimoghaddam

In Deutschland seien Fleisch und Wurst zu billig, erklärte Klöckner. Im europäischen Vergleich sei dies einzigartig. Dumping- und Lockpreise gebe es nur in Deutschland. "Mir geht es nicht darum, dassFleisch und Wurst Luxusprodukt für Reiche werden sollen, aber eine Alltags-Ramschware wird auch aus ethischen Gesichtspunkten dem nicht gerecht. Tiere sind nicht irgendeine Ware, sondern Mitgeschöpfe. Und da gehört auch Wertschätzung dazu."

Kommt eine europaweite Kennzeichnung für Tierwohl?

Die Bundesrepublik werde sich für eine europaweite Tierwohl-Kennzeichnung einsetzen. "Ich bin auch für bessere Kennzeichnung, dass man auch erkennen kann in den Kantinen, in der Gastronomie, wo was herkommt", sagte Klöckner. Die aktuellen Standards, die im Tierschutzgesetz geregelt seien, seien zu niedrig. "Wir brauchen mehr Tierwohl und das soll auch mit einer staatlichen Kennzeichnung geschehen."

Die Ministerin hat nach den Corona-Ausbrüchen zu einem Austausch über die Zukunft der Nutztierhaltung eingeladen. Dabei sollen in Düsseldorf Vertreter der Landwirtschaft, der Schlachtereien, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmittelhandels und der Verbraucher darüber diskutieren. Ebenso wurde das Kartellamt, Tierschützer und Veterinäre eingeladen, wie das Landwirtschaftsministerium angab.(cg mit dpa - *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. Erfahren Sie hier alles zur Corona-Chronologie und den aktuellen Corona-Zahlen.)

Rubriklistenbild: © dpa / Mohssen Assanimoghaddam