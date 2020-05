Versprechen gebrochen? Ministerium will Hilfe für Eltern stoppen - Wut über „bekloppte“ Entscheidung

Für viele Eltern ist die Corona-Krise eine große Belastung. Doch das Arbeitsministerium will eine wichtige Hilfe nicht verlängern. Der Schritt stößt auf Empörung.

In der Corona-Krise haben Kitas und Schulen geschlossen - erst langsam läuft der Betrieb wieder an.

Eltern, die Kinder betreuen mussten, konnten bislang Lohnfortzahlungen vom Staat erhalten. Diese Hilfe soll nun auslaufen.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

Berlin - Der Freitag hat mit einer Hiobsbotschaft für viele Eltern begonnen: Die Bundesregierung will die Lohnfortzahlung für Eltern, die in der Corona-Krise wegen geschlossener Kitas oder Schulen nicht arbeiten können, offenbar doch nicht verlängern.

„Angesichts der verstärkt öffnenden Schulen und Kindergärten wird es nach heutigem Stand keine Verlängerung der Regelung geben“, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Die Entscheidung stieß schon am Vormittag auf teils heftige Empörung bei Eltern - und bei Teilen der Opposition. Insbesondere, weil von einem normalen Betrieb in Schulen und Kitas bislang keine Rede sein kann.

Coronavirus: Arbeitsministerium will Lohnfortzahlung für Eltern nicht verlängern

Der Hintergrund: Eltern konnten seit dem 30. März für sechs Wochen 67 Prozent ihres Lohns vom Staat erhalten, wenn sie Kinder unter zwölf Jahren während der Pandemie wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause betreuen müssen und deshalb Einkommensverluste haben. Die Leistung ist aber begrenzt auf 2016 Euro für einen vollen Monat. Zeiten, in denen die Kita oder Schule ohnehin wegen Ferien geschlossen* wäre, werden nicht mitgerechnet.

Für manche Eltern wären die Zahlungen damit Mitte Mai erschöpft. Allerdings hat nach Angaben des Arbeitsministeriums jedes Elternteil einen eigenen Anspruch, „sodass insgesamt 12 Wochen häusliche Betreuung möglich sind“.

Coronavirus in Deutschland: Keine Lohnfortzahlung für Eltern? Linke-Appell an Merkel

Pikant ist diese Neuigkeit auch, weil die Bundesregierung zunächst etwas anderes versprochen hatte. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte im April in Aussicht gestellt, die Lohnausfallzahlungen zu verlängern. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte eine „Anschlussregelung“ angekündigt. Auch aus der CDU waren Rufe nach einer Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern gekommen.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch appellierte an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Heil, die Sechs-Wochen-Frist „unbürokratisch zu verlängern, bis es einen Regelbetrieb an Grundschulen und Kitas gibt“. Auch DGB-Vorstand Anja Piel drängte in der NOZ auf eine Nachbesserung. Viele Familien sind nach ihren Worten angesichts des Notbetriebs in den Kitas und des eingeschränkten Schulbetriebs „weiter von Existenzsorgen und Betreuungsengpässen gebeutelt“.

Dass die auf 6 Wochen befristete Verdienstausfallentschädigung ersatzlos ausläuft, ist nicht zu akzeptieren. Ich fordere Bundeskanzlerin & Arbeitsminister auf, umgehend zu handeln und den Anspruch unbürokratisch zu verlängern - bis es Regelbetrieb an Grundschulen und Kitas gibt. https://t.co/7um54LrTgZ — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) May 15, 2020

Coronavirus: Eltern „am Limit“ - Wut über „bekloppte“ Entscheidung zu Lohnfortzahlung

Die Begründung für den Wegfall der Lohnfortzahlung ist bekloppt: Schulen und Kitas öffnen ja wieder. In Bayern dürfen gerade mal ab Ende Mai einzig die Vorschulkinder wieder in die Kita kommen. Und in der Schule haben die 6. Klässler nach den Pfingstferien 2 mal / Wo. Schule! — Claire Funke ☔️ (@Mamastreikt) May 15, 2020

Die Begründung für den Beschluss sei „bekloppt“, urteilte eine andere Kommentatorin mit Blick auf die vergleichsweise kleine Anzahl an Kindern, die etwa in Bayern ab Ende Mai wieder Kita oder Schule besuchen könnten (Merkur.de* berichtete). Ähnlich äußerte sich auch der Frauenrat in einem Tweet: Das Arbeitsministerium ignoriere, „dass Kinder zum Teil nur wenige Stunden/Woche betreut werden können“.

Die Begründung für den Wegfall der Lohnfortzahlung ist bekloppt: Schulen und Kitas öffnen ja wieder. In Bayern dürfen gerade mal ab Ende Mai einzig die Vorschulkinder wieder in die Kita kommen. Und in der Schule haben die 6. Klässler nach den Pfingstferien 2 mal / Wo. Schule! — Claire Funke ☔️ (@Mamastreikt) May 15, 2020

Auch aus der deutschen Wirtschaft gab es am Freitag schlechte Nachrichten: Offizielle Zahlen zeigen eine Rezession - doch Schlimmste wird wohl noch kommen.

dpa/fn/AFP

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.