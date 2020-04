Corona-Maskenpflicht in Deutschland? Entscheidung zu Mundschutz gefallen - es gibt „dringende“ Empfehlung

Bund und Länder haben sich wohl gegen die Einführung einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit entschieden. Dennoch wird der Bevölkerung dringend empfohlen eine Maske zu tragen.

Bund und Länder treffen weiterhin Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2* .

. Eine Maskenpflicht im ÖPNV soll es wohl jedoch nicht geben.

Die Verantwortlichen empfehlen jedoch trotzdem das Tragen einer Atemschutzmaske.

Update vom 15. April, 19.55 Uhr: Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz am Mittwochabend bekannt gab, wird es vorerst in Deutschland keine Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske geben. Die Bundesregierung empfiehlt den Bürgern jedoch gerade im ÖPNV und in Geschäften das Tragen einer sogenannten „Alltagsmaske“.

Merkel schließt Corona-Maskenpflicht in Deutschland nicht völlig aus

Kategorisch ausgeschlossen wurde eine Maskenpflicht für die Zukunft jedoch nicht. „Wir müssen ja das, was wir fordern von den Bürgerinnen und Bürgern, auch wirklich umsetzen können“, sagte die Bundeskanzlerin auf eine Nachfrage, warum es nur eine Empfehlung und keine Pflicht gäbe. Je mehr Alltagsmasken im Umlauf sind, desto eher könne man darüber reden „weitere Schritte der Dringlichkeit“ einzuleiten, so die Kanzlerin über eine Pflicht zum Mundschutz.

Erstmeldung vom Nachmittag: Berlin - Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 haben sich Bund und Länder wohl gegen eineTragepflicht von Atemschutzmasken im öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel entschieden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochnachmittag.

Allerdings sei im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel eine Maske „dringend“ zu empfehlen.

Gesundheitsministerium über Mundschutz: Masken dienen zum Schutz anderer vor Infektionen

Alltagsmasken, die nun oft als Mundschutz verwendet werden, dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger selbst schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben.

Die Bundesregierung hatte bereits einen Bedarf an Milliarden von Schutzmasken festgestellt - Nachschub vor allem an hochwertigen Masken ist allerdings wegen einer weltweit hohen Nachfrage schwer zu besorgen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt.

Video: Bürger greifen zur Maske als Mundschutz

Coronavirus: Regierung plant neue Maßnahmen

Merkel und die Regierungschefs der Länder beraten seit dem frühen Nachmittag darüber, nach welchem Fahrplan harte Anti-Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen schrittweise wieder gelockert werden können. Eine Beschlussvorlage des Bundes sieht etwa vor, dass die Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder ermöglicht werden soll. Zu den Ergebnissen der Runde soll es danach eine Pressekonferenz geben.

