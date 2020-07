Gabriel hetzte gegen Fleischindustrie - dann lässt er sich von Tönnies fürstlich bezahlen

Neue Entwicklung im Corona-Skandal bei Tönnies: Nun wurde bekannt, dass Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel laut einem Bericht offenbar als Berater für den Fleischkonzern tätig war. Der Politiker hat bereits reagiert.

Wegen eines Corona*-Ausbruchs in einer Tönnies-Fabrik geriet der Fleischkonzern massiv unter Druck.

Nun berichtet ein Magazin, dass Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel vor wenigen Monaten als Berater für Tönnies tätig war.

Gabriel hat sich zu diesen Enthüllungen bereits geäußert.

Berlin - Einem Medienbericht zufolge ist der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel vom Fleischproduzenten Tönnies* als Berater bezahlt worden. Der frühere Bundeswirtschaftsminister sei seit März 2020 bis mindestens Ende Mai 2020 für den Konzern tätig gewesen, berichtete das ARD-Magazin „Panorama“ am Donnerstag. Gabriel erhielt demnach bislang offenbar ein Pauschalhonorar von 10.000 Euro im Monat sowie ein zusätzliches vierstelliges Honorar für jeden Reisetag. Die Tätigkeit sollte laut „Panorama“ auf zwei Jahre angelegt sein.

Nach Corona-Skandal bei Tönnies: Gabriel bestägt Beratertätigkeit für den Fleischkonzern

Gabriel teilte dem Bericht zufolge auf „Panorama“-Anfrage mit, dass seine privatwirtschaftlichen Tätigkeiten keiner Veröffentlichungspflicht unterlägen. Bei Auskünften an Medien habe er immer auch Interessen Dritter zu wahren. Trotzdem bestätigte er, dass er ab 1. März 2020 für Tönnies tätig gewesen sei. Er habe das Unternehmen im Rahmen von drohenden Exportproblemen im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest beraten.

Gabriel erklärte, er habe seine Arbeit mittlerweile beendet: „Diese Tätigkeit musste ich aufgrund einer schwierigen Erkrankung und einer dadurch für mich notwendig gewordenen komplizierten Operation zum 31. Mai 2020 beenden“. Für ihn sei zum damaligen Zeitpunkt nicht klar gewesen, ob und auch wann er seine beruflichen Tätigkeiten wieder aufnehmen könne.

Auch nach Corona-Skandal: Gabriel sieht Tätigkeit bei Tönnies nicht als Problem

Weder er noch seine Geschäftspartner sähen die frühere Beratungstätigkeit für die Firma Tönnies als problematisch an, erklärte der ehemalige Minister. Er habe die Medien-Anfrage „aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses im vorliegenden Fall“ beantwortet.

Firmenchef Clemens Tönnies, der selbst infolge des Corona-Skandals sein Amt beim FC Schalke mittlerweile niedergelegt hat, hatte sich laut „Panorama“-Recherchen persönlich um die Personalie Gabriel gekümmert. Wie aus Unterlagen, die dem Magazin vorliegen, hervorgeht, sollte der ehemalige Minister „seine weiten Kontakte für die Tönnies Gruppe zur Verfügung stellen und aktiv Projekte begleiten“. Dabei sei es insbesondere um den chinesischen Markt gegangen.

Aktuell steht Tönnies massiv unter Druck, nachdem es am Hauptstandort des Fleischkonzerns in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen einen massiven Corona-Ausbruch gegeben hatte. Der Betrieb wurde vorübergehend geschlossen und vorläufig ein erneuter Lockdown für die Kreise Gütersloh und Warendorf angeordnet. In Warendorf ist dieser mittlerweile wieder beendet, in Gütersloh dauert er noch einige Tage an.

+ Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies mussten Massentests in Gütersloh und Warendorf durchgeführt werden. Bundeswehrsoldaten haben die Maßnahmen unterstützt. © dpa / David Inderlied

Gabriel kritisierte Fleischindustrie - trotzdem hat er mit Tönnies zusammengearbeitet

Anfang 2015 hatte Sigmar Gabriel - damals noch als Bundeswirtschaftsminister - das System der Ausbeutung in der deutschen Fleischindustrie als „Schande für Deutschland“ bezeichnet. Nach der Kritik verpflichteten sich die sechs großen Fleischkonzerne Deutschlands unter Federführung Gabriels, die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten in Deutschland zu verbessern.

Seit November 2019 ist Gabriel nicht mehr Mitglied des Bundestags. Er war von 2013 bis 2017 Bundesminister für Wirtschaft und Energie und bis März 2018 Bundesaußenminister. (AFP/cia) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.