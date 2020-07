Corona-App mit massiver Panne: Offenbar viel größer als angenommen und noch nicht gelöst - auch iPhones betroffen

Offenbar wurden Warn-Meldungen der Coronavirus-App an viele Nutzer nicht ausgespielt. Die App soll für Millionen von Nutzern wochenlang nur begrenzt nutzbar gewesen sein.

Die Corona-Warn-App soll Millionen von Nutzern in Deutschland über Wochen nur begrenzt zur Verfügung gestanden haben.

Demnach soll ein technischer Grund dazu geführt haben, dass Warnmeldungen nur sehr spät ausgespielt wurden.

Ein SPD-Politiker fordert nun mehr Transparenz im Umgang mit Problemen der App vom Bundesgesundheitsministerium.

Update vom 24. Juli, 22.45 Uhr: Offenbar sind die Probleme der Corona-Warn-App größer als bisher angenommen. Einer Recherche von tagesschau.de zufolge soll das Coronavirus-Alarmsystem auch auf iPhones Schwierigkeiten aufweisen. Demnach funktioniert auf vielen iPhones die Kontaktüberprüfung nur lückenhaft. Nutzer seien teilweise über Wochen nicht über die App informiert worden, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten oder nicht.

SAP, das die App zusammen mit der Deutschen Telekom entwickelt hat, räumte den Fehler dem Bericht zufolge ein. „Da gibt es Probleme, und ich hoffe ganz stark, dass die entweder sehr, sehr schnell beseitigt werden oder wir einen wirksamen Workaround finden, (...) um trotzdem die Funktionalität auf die Beine zu stellen“, wurde der Software-Architekt der Corona-Warn-App bei SAP, Thomas Klingbeil, zitiert.

Wie bei einigen Android-Geräten soll auch bei iPhones die Hintergrundaktualisierung verantwortlich sein. Die Corona-Warn-App muss aber auch dann im Hintergrund weiterlaufen und Daten aktualisieren, wenn sie nicht geöffnet ist. Wenn es eine Begegnung mit einer Person gab, die dann positiv auf das Coronavirus getestet wurde, soll das Handy den Besitzer eigentlich aktiv mit einer Benachrichtigung auf das erhöhte Risiko hinweisen. Wird die Aktualisierung im Hintergrund abgestellt, dann erfolgt auch keine Warnung. „Das Problem, das wir haben, ist, dass die Hintergrundaktualisierung vom Betriebssystem offenbar nicht aufgerufen wird“, so Klingbeil.

Corona-App mit massiver Panne: Jetzt gerät Spahn in die Kritik - „Ich erwarte ...“

Update vom 24. Juli, 11.04 Uhr: Der digitalpolitische Sprecher der SPD, Jens Zimmermann fordert nach einem Bericht der Bild über eine Panne bei der Nutzung der Corona-Warn-App umfassende Antworten aus dem Gesundheitsministerium. „Ich erwarte hierzu schnelle Aufklärung durch Minister Spahn“, sagte Zimmermann dem Handelsblatt.

Laut Gesundheitsministerium ist das Problem schon seit längerem bekannt und auch Thema in den Fragen-und-Antworten (FAQ) der App. Trotzdem betonte das Ministerium, die App habe „zu jeder Zeit“ funktioniert. Jedoch hätten bestimmte Android-Geräte verhindert, dass die Apps dauerhaft im Hintergrund laufen. „Das gilt nicht nur für die Corona-Warn-App, sondern für alle Apps auf diesen Smartphones“, hieß es seitens der Behörde.

Corona-Warn-App: SPD Politiker Zimmermann kritisiert fehlende Transparenz nach Panne

SPD-Politiker Zimmermann kritisierte die aus seiner Sicht mangelhafte Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums. „Es ist mehr als ärgerlich, dass die zuständigen Fachpolitiker von dieser Sache aus den Medien erfahren. Ich hätte mir eine offene Kommunikation durch das Gesundheitsministerium gewünscht“, sagte er.

Erstmeldung vom 23. Juli: Berlin - Sie sollte Sicherheit bringen - und das Leben trotz der Coronavirus-Pandemie erleichtern: die Corona-Warn-App. Doch offenbar hat die Coronavirus*-Warn-App für Millionen Nutzer wochenlang nicht richtig funktioniert. Das berichtet Bild.de. Demnach soll wegen einer technischen Einstellung die Warnung verhindert oder erst viel später an App-Besitzer ausgespielt worden sein.

Der Grund liegt offenbar an einem schlechten Zusammenspiel von Android-Geräten und der App. Die Corona*-App sollte über Bluetooth Kontaktdaten sammeln und im Falle eines positiven Coronavirus-Tests* möglicherweise betroffene Kontakte des Infizierten warnen. Doch offenbar wurde der Alarm bei vielen Android-Geräten nicht rechtzeitig ausgespielt. „Es gab in der Tat ein Problem mit früheren Versionen der Corona-Warn-App in Sachen Hintergrundaktualisierung auf Android-Geräten“, bestätigte ein SAP-Sprecher gegenüber der Bild.

Corona-App: Panne bei Millionen von Nutzern - Warnungen wurden wochenlang nicht ausgespielt

Betroffen waren demnach Besitzer der Geräte von Samsung oder Huawei. Seit dem Start der App vor fünf Wochen ist das Tool für sie nicht in vollem Umfang nutzbar gewesen. Das Problem: Das Android-Betriebssystem stellt aus Energiespargründen die Hintergrundaktualisierung von Apps automatisiert ab, wenn der Nutzer sie schließt. Entsprechend wurden die dringenden Warnhinweise zu einer möglichen Coronavirus*-Infektion nicht angezeigt.

Nutzer hätten die Hintergrundaktualisierung aktiv einstellen müssen, um planmäßig den Corona-Alarm zu erhalten. „Mit der Version 1.1.1 ist das Problem behoben“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Bild. Die neue Version ist seit Mittwoch, 22. Juli, verfügbar. Demnach war das Problem der Corona-Warn-App bekannt - öffentlichkeitswirksam kommuniziert wurde das jedoch bisher nicht.

Coronavirus in Deutschland: Peinliche Panne bei der Spahn-App

Einen „sehr ärgerlichen Fehler“ nennt Professor Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft für Informatik, die Situation. Sieht aber in erster Linie die Smartphone-Hersteller in der Pflicht. Das könnte „gefährlich für die Gesundheit“ der Verbraucher sein, so Federrath.

Auch das Robert Koch-Institut hat den Bug bestätigt. „Der automatische Abgleich im Hintergrund wurde von einem Teil von Android-Smartphones unterbunden“, so ein Sprecher. Die Corona-App soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Außerdem kann sie dazu beitragen, dass Menschen nach einem Coronavirus-Test möglichst schnell ihr Testergebnis digital erhalten und über die App anonym mögliche Kontaktpersonen warnen können, wenn diese auch die App installiert haben.

Die Corona-App war innerhalb kürzester Zeit von Millionen Deutschen heruntergeladen worden. Als im Mai rund 6,5 Millionen Nutzer verzeichnet wurden, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn noch: „Das sind weit über sechs Millionen Gründe, warum das Coronavirus künftig weniger Chancen hat.“ Die Bundesregierung wirbt auf ihrer Webseite unter dem Slogan „Unterstützt uns im Kampf gegen Corona“ für die Installation. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zur Nutzung der Corona-App aufgerufen. (nai) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

