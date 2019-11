Mode-Kritik: Schwere Vorwürfe gegen Ilse Aigner - fragwürdige Reaktion

Wegen ihres modischen Geschmacks zieht sich Ilse Aigner die Wut von Tierschützern zu. Das passiert der Unionspolitikerin nicht zum ersten Mal. Wie die 54-Jährige ihren Fehltritt begründet.

Bei einem öffentlichen Auftritt trägt Landtagspräsidentin Ilse Aigner eine Fuchs-Stola .

eine . Tierschützer sind erbost und werfen der CSU-Politikerin Verhöhnung der getöteten Tiere vor.

und werfen der CSU-Politikerin Verhöhnung der getöteten Tiere vor. Die gleiche Aufregung um die 54-Jährige fand zehn Jahre zuvor schon einmal statt.

München - Wieder einmal Kritik an Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und einem Mode-Accessoire: Die Landtagspräsidentin steht erneut wegen des Tragens einer Pelz-Stola in der öffentlichen Kritik. Bei der Leonhardifahrt in Kreuth in der vergangenen Woche hatte Aigner eine Stola aus Fuchspelz getragen.

Ilse Aigner: Nicht zum ersten Mal sorgt ihre Fuchs-Stola für Aufregung

Die Tierrechtsorganisation Peta warf der 54-Jährigen danach vor, mit ihrer Kleiderwahl ein falsches Statement zu setzen, statt mit gutem Beispiel voranzugehen. Mit einem getöteten Tier um den Hals verhöhne Aigner Millionen Füchse, die jedes Jahr auf Pelzfarmen in winzige, völlig verdreckte Käfige gesperrt und mit analem Elektroschock getötet würden. „Oft sind die Schüsse nicht tödlich, sodass sich viele Füchse mit heraushängenden Eingeweiden durch den Wald schleppen, tagelang mit dem Leben ringen und schließlich qualvoll sterben“, heißt es in einem Statement von Peta.

Weiter wurde kritisiert, dass Aigner den Pelz ausgerechnet bei der Leonhardifahrt getragen habe, schließlich sei der heilige Leonhard der Schutzpatron von Gefangenen und Tieren. Man hoffe, dass sich Aigner bald von ihrem „Steinzeit-Look“ verabschieden werde. Die Organisation verweist auch darauf, dass die englische Königin Elizabeth II. erst kürzlich Pelz aus ethischen Gründen von öffentlichen Auftritten verbannt hat.

Ilse Aigner in der Pelz-Kritik: Wiederholung statt Reue

Besondere Kritik gibt es auch, da Aigner nicht das erste Mal durch Pelz auffällt. Schon im Jahr 2009 - damals noch im Amt der Bundesagrarministerin - war Aigner wegen des Tragens einer Fuchs-Stola kritisiert worden. Damals hatte sie laut Peta zurückgerudert und vermelden lassen, dass sie ihren „Fehlgriff“ bedaure.

Diese Aussagen kreidet Peta Aigner nun besonders an, da sie nicht Wort gehalten habe. Die Organisation fordert Aigner zudem indirekt dazu auf, ihren Pelz „beispielsweise PETAs Kampagnenarbeit gegen Pelz zur Verfügung“ zu stellen.

Über ihren Sprecher ließ die CSU-Politikerin erklären: „Der Fuchs von Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist ein altes Familien-Erbstück. In Bayern ist es üblich, dass solche Erbstücke von Frauen im Schalk getragen werden, wenn es kälter wird“, sagte Eric Markuse in der bayerischen Landeshauptstadt.

Außerdem sei es erwiesenermaßen nachhaltiger, alte Stücke aufzutragen, als sich neue Kleidung aus Kunstpelz zu kaufen. Die BR-Satiresendung Quer veröffentlichte zu der Thematik einen humorvollen Tweet:

