Umfrage: CSU und Grüne legen in Bayern zu

Gute Aussichten für das kommende Jahr: Markus Söder soll die CSU in die Landtagswahlen 2018 führen.

Weniger als ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern scheinen CSU und Grüne den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Laut einer Umfrage verbessern die beiden Parteien ihre Werte.

München - Die CSU in Bayern ist wieder im Aufwind. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären, käme sie auf 40 Prozent, wie der am Mittwoch veröffentlichte Bayern-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild ergab. Die Christsozialen legen damit im Vergleich zum Vormonat drei Prozentpunkte zu. Die Grünen verbessern sich um zwei Punkte auf zwölf Prozent. Alle anderen Parteien verlieren.

Lesen Sie auch: Bundestag beschließt automatisch steigende Politiker-Gehälter

Die SPD kommt nur noch auf 15 Prozent, sie gibt im Vergleich zur November-Umfrage zwei Punkte ab. Jeweils einen Punkt verlieren die AfD (zwölf Prozent), die Freien Wähler und die FDP (jeweils sieben Prozent). Die Linke liegt weiter bei vier Prozent. Für die Umfrage befragte das Insa-Institut am Dienstag und Mittwoch insgesamt 1003 Bürger.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zum CSU-Parteitag in Nürnberg wissen

Insa-Chef Hermann Binkert sagte mit Blick auf die anstehende Übergabe des Ministerpräsidentenamtes an Markus Söder: "Die neue Einigkeit stärkt die CSU. Es gibt einen Söder-Effekt." Der bisherige bayerische Finanzminister soll Anfang kommenden Jahres Horst Seehofer als Ministerpräsident ablösen.

In unserem News-Ticker halten wir Sie über alle Entwicklungen rund um die Regierungsbildung auf dem Laufenden.

afp