Cyberspionage: Harte Vorwürfe gegen Russland - Moskau reagiert mit Spott

Der Westen Russland wirft in scharfem Ton vor, hinter vielen großen Hackerangriffen der vergangenen Jahre zu stecken. Moskau reagiert mit Spott.

Moskau - Die russische Regierung hat mit Spott auf neuerliche Vorwürfe der Cyberspionage an ihre Adresse reagiert. Das Außenministerium in Moskau attestierte dem Westen am Donnerstag eine "Spionage-Manie", die sich immer weiter ausbreite. Das Ministerium kündigte an, dass zu der Angelegenheit noch ein "amtlicher Kommentar" folgen werde.

Am Donnerstag waren neue Vorwürfe der Cyber-Spionage bekannt geworden. Besonders empört zeigten sie sich die EU und europäische Regierungen über den mutmaßlichen Spionageangriff gegen die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW). Die niederländische Regierung wies deswegen am Donnerstag vier Russen wegen Spionageverdachts aus.

Nato wirft Russland „rücksichtsloses Verhalten“ vor

Nach den Vorwürfen aus Großbritannien und den Niederlanden zu russischen Cyberattacken hat die Nato sich hinter die beiden Alliierten gestellt. Die NATO-Verbündeten unterstützten das Vorgehen, "Russland wegen seiner unverhohlenen Versuche, internationales Recht und Institutionen zu untergraben", bloßzustellen, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag beim Treffen der Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel. Russland müsse "sein rücksichtsloses Verhalten stoppen".

Zu diesem Verhalten gehöre auch "die Anwendung von Gewalt gegenüber Nachbarn, versuchte Einmischung in Wahlprozesse und weit verbreitete Desinformationskampagnen", erklärte Stoltenberg. Als Antwort werde die Nato ihre Verteidigung und Abschreckung weiter stärken.

Demnach diskutierten die Nato-Verteidigungsminister am Donnerstag, wie Cyber-Fähigkeiten in Einsätze und Operationen der Militärallianz integriert werden sollen und die Widerstandsfähigkeit gegen solche Angriffe erhöht werden könne.

Atomwaffen-Ärger: USA drohen mit Rückzug aus Atmowaffen-Abrüstungsvertrag mit Russland

Zugleich kriselt es in den Beziehungen Russlands zur internationalen Gemeinschaft auch an einem anderen heiklen Punkt: Die USA haben einen Rückzug aus dem INF-Vertrag zur Abschaffung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen angedeutet, sollte Russland seine "Verstöße" gegen das Abkommen nicht einstellen. "Ich weiß einfach nicht, wie viel länger wir unsere vertraglichen Verpflichtungen noch erfüllen können, wenn Russland den Vertrag so eklatant und offenkundig bricht", sagte der US-Botschafter bei der Genfer Abrüstungskonferenz, Robert Wood, am Donnerstag vor Journalisten. Die Situation sei "untragbar".

Das könnte Sie auch interessieren: Putin bezeichnet Ex-Spion Skripal als "Verräter" und "Dreckskerl"

AFP/dpa