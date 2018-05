Warum gibt es am Sonntag keinen ARD-Talk bei „Anne Will“?

Anne Will.

Talkshow-Fans schauen in die Röhre: „Anne Will“ entfällt an diesem Sonntagabend. Stattdessen sendet das Erste einen Krimi. Das ist der Grund.

München - Viele Zuschauer des Ersten dürften am Sonntagabend überrascht sein: Nach dem „Tatort“ läuft - statt wie gewohnt „Anne Will“ - ein Spielfilm. Zum Abschluss des Pfingstsonntag flimmert der Kriminallfall „Mordkomission Instanbul - Stummer Zeuge“ über die Bildschirme.

Was ist da los? Um eine kurzfristige Änderung handelte es sich offenbar nicht. Sondern eher um eine geplante Pause. Denn auf den Sonntags-Polittalk mussten die die Zuschauer auch schon am letzten Wochenende verzichten, als die Zuschauer durch den Feiertag Christi Himmelfahrt am 10. Mai ebenfalls ein besonders langes TV-Wochenende genießen konnten.

Bereits im März hatte „Anne Will“ eine geplante Pause eingelegt. Die Redaktion der Talkmasterin erklärte damals auf Anfrage der Ippen-Digital-Zentralredaktion: „Wir befinden uns in einer regulären Sendepause. Unser nächster Sendetermin ist der 8. April.“

Anne Will fällt aus - so wie in den vergangenen Wochen

In diesem Zuge hatte es im Ersten eine besonders bemerkenswerte Konstellation im Sonntags-Programm gegeben. Der Sender zeigte zwei Folgen des „Tatort“ hintereinander. Dafür gab es einen traurigen Grund, den jeder Talkshow-Fan verstehen dürfte. Schauspieler und „Tatort“-Ermittler Jochen Senf war im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Das hatte sein Bruder Gerhard bestätigt.

Das Erste twitterte: Anlässlich des Todes von Jochen Senf ändert „Das Erste“ heute Abend sein Programm und sendet um 21:45 Uhr den #Tatort "Teufel im Leib".

Anlässlich des Todes von Jochen Senf ändert Das Erste heute Abend sein Programm und sendet um 21:45 Uhr den #Tatort "Teufel im Leib": https://t.co/zqMB3KRj62 — Tatort l Das Erste (@Tatort) 18. März 2018

„Anne Will“ wäre damals ohnehin entfallen. Stattdessen sollte der fünfte Fall von „Inspector Mathias“ gesendet werden. So, wie es auch an diesem Sonntag passiert.

