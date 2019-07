Demos in Kassel: Demokratieforscher Becker lobt Gegendemonstranten

Tausende Menschen haben in Kassel gegen den Aufmarsch von Rechten demonstriert. Darüber haben wir dem Demokratieforscher Reiner Becker gesprochen.

Die Partei „Die Rechte“ demonstrierte in Kassel gegen die Instrumentalisierung des Mordes an Walter Lübcke. Darf man dies als gezielte Provokation verstehen?

Ja, das darf man als gezielte Provokation verstehen. Aus Sicht der Partei „Die Rechte“ ist es zugleich auch geschicktes Marketing. Sie haben einen fürchterlichen Mord zum Anlass genommen, Öffentlichkeit zu erzeugen.

Vom Gang der Stadt vor das Gericht, um die Demonstration zu verhindern, bis hin zum eigentlichen Demonstrationstag, all dies hat viel Aufmerksamkeit erzeugt. Die Partei wird ja sonst kaum wahrgenommen und spielt auch keine große Rolle. Sie nutzt die demokratische Grundordnung, in dem Fall die Versammlungsfreiheit, um Flagge zu zeigen. Die ausgesendete Botschaft lautet: Wir sind da. Sie hat es geschafft, dass eine ganze Stadt in Bewegung kommt. Es spielt dabei für sie keine Rolle, wie viele Rechte sich letztlich versammelt haben.

Ruft so viel mediale Aufmerksamkeit nicht den Verfassungsschutz verstärkt auf den Plan?

Menschen, die in der rechten Szene stark engagiert sind, wissen, dass sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Je nachdem, wie fest eine rechte Gesinnung ist, ist dies eingepreist.

Wenn Menschen an Kassel denken, assoziieren viele die Stadt mit dem NSU-Mord an Halit Yozgat und mit der Ermordung des Politikers Walter Lübckes. Ist der Ruf der Stadt nachhaltig geschädigt?

Kommunen, die es in der Vergangenheit mit lokalen rechten Szenen zu tun hatten oder wie Kassel mit zwei rechtsextrem motivierten Morden, werden in der öffentlichen Diskussion darüber natürlich damit verbunden. Die mediale Aufmerksamkeit im Fall Lübcke war in der vergangenen Wochen so groß, dass es zu einer Verzerrung kam – Kassel wurde zum braunen Zentrum Deutschlands. Eine Stadt wie Kassel kann sich das nicht aussuchen. Die Frage ist, wie sie nachfolgend damit umgeht.

Was können die Kasseler für ein besseres Image ihrer Stadt tun?

Es gehört zur Aufgabe der Stadtgesellschaft, sich mit den Geschehnissen nachhaltig auseinanderzusetzen. Im Fall der NSU-Morde wollte eine Mehrheitsgesellschaft lange nicht wahrhaben, dass es rechtsextrem motivierte Morde waren. Ein Verdrängen der Ereignisse führt bei der nächsten Demonstration zu noch mehr Druck. Man reagiert nur noch. Kassel muss die Besonderheit, dass es mit zwei Morden in Verbindung gebracht wird, annehmen. Die Stadt darf sich darauf aber nicht reduzieren. Kassel ist eine wunderbare, offene Stadt.

Hat Kassel im Fall Halit Yozgat eine angemessene Form der Auseinandersetzung gefunden?

Die Suche nach einer angemessenen Gedenkkultur ist noch nicht abgeschlossen. Es gelingt Stadt und Zivilgesellschaft zum Beispiel nicht, gemeinsame Gedenkveranstaltungen zu organisieren. Da tut sich die Stadtgesellschaft schwer. Probleme haben aber auch andere Städte, in denen der NSU gemordet hat.

Wie bedeutend ist es in unserer Gesellschaft, dass sich wie gestern tausende Menschen zu Gegendemonstrationen versammeln?

An einem solchen Tag ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft Gegensignale setzt. Das ist ja in Kassel auf eine sehr beeindruckende Weise gelungen. Ein sehr breites gesellschaftliches Bündnis hat deutlich gemacht: Wir stehen für andere Werte. Das löst das Problem des Rechtsextremismus in unserem Land nicht, ist aber eine bedeutsame Botschaft.

Zur Person: Reiner Becker

Reiner Becker (47) ist Leiter des Demokratiezentrums Hessen an der Philipps-Universität Marburg. Das Demokratiezentrum fungiert als zentrale Fach- und Geschäftsstelle für das „Beratungsnetzwerk Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ mit rund 40 Trägern. Becker hat Politikwissenschaften, Soziologie und Philosophie studiert. Promoviert hat er in Erziehungswissenschaften. Er lebt nahe Marburg.