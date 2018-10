Kämpfer gegen sexuelle Gewalt: Denis Mukwege und Nadia Murad erhalten den Friedensnobelpreis 

Der Friedensnobelpreis 2018 geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Beide sind Kämpfer gegen sexuelle Gewalt.

Der Friedensnobelpreis 2018 geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Beide sind Kämpfer gegen sexuelle Gewalt. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

+ Denis Mukwege erhält den Friedensnobelpreis 2018. © AFP / MARC JOURDIER

UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad wurde vom IS versklavt und vergewaltigt, schaffte in Deutschland einen Neuanfang und setzt sich seitdem für die Strafverfolgung der IS-Verbrechen ein. Der kongolesische Arzt Denis Mukwege gilt seit Jahren als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen und als Aktivist gegen sexuelle Gewalt.

Friedensnobelpreis 2018: Nie waren die Prognosen so schwierig

Wer hat im vergangenen Jahr am meisten für den Frieden auf der Welt getan? Diese Frage muss die Jury für den Friedensnobelpreis am Freitag (11.00 Uhr) in Oslo beantworten. Anders als in den Vorjahren sehen Friedensforscher diesmal keine eindeutigen Favoriten. Die Zocker in den Wettbüros dagegen schon: Ihre Listen dominierten in der Nacht vor der Auszeichnung die beiden koreanischen Staatschefs Kim Jong Un und Moon Jae In sowie US-Präsident Donald Trump.

Experten wie der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Dan Smith, bewerten die Annäherung auf der koreanischen Halbinsel zwar als größten Durchbruch in internationalen Beziehungen in diesem Jahr. Zugleich aber bezweifeln sie, dass die Jury dem unberechenbaren Machthaber Kim einen Nobelpreis verleihen kann. Auch Trump sehe man in Norwegen eher skeptisch.

Wird Ex-IS-Sklavin zur Friedensnobelpreis-Trägerin?

Kurz vor der Preisvergabe stahl sich am Donnerstag noch ein weiterer Name auf die Favoritenliste: Die UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad, die vom IS versklavt und vergewaltigt wurde, in Deutschland einen Neuanfang schaffte und sich seitdem für die Strafverfolgung der IS-Verbrechen einsetzt. Gemeinsam mit Murad könnte der kongolesische Arzt Denis Mukwege ausgezeichnet werden. Er gilt seit Jahren als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen und als Aktivist gegen sexuelle Gewalt.

Auch Organisationen, die Flüchtlingen im Mittelmeer helfen, werden als mögliche Preisträger genannt. Zu spät für den diesjährigen Nobelpreis könnte der Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea gekommen sein - die Nominierungsfrist lief bereits im Frühjahr ab, die überraschende Aussöhnung der beiden afrikanischen Nachbarländer kam erst im Juli.

Insgesamt konnte die fünfköpfige norwegische Jury in diesem Jahr zwischen 216 Personen und 115 Organisationen wählen. Der mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 860 000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird als einzige der renommierten Auszeichnungen nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Hier wird der Preis am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, auch überreicht.

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed ist auch so ein Kandidat. Er söhnte sich in diesem Sommer scheinbar über Nacht mit dem Nachbarland Eritrea aus und akzeptierte einen Kompromissvorschlag für die Grenzziehung. Die Länder schlossen im Juli überraschend Frieden - doch der ist ebenfalls alles andere als gesichert.

Ein Friedensnobelpreis für Abiy sei trotzdem „wahrscheinlicher als einer für Korea“, sagt Wallensteen. Es sei bloß unsicher, ob der Äthiopier rechtzeitig nominiert wurde. Die Frist endet eigentlich schon im Frühjahr. 216 Personen und 115 Organisationen stehen auf der diesjährigen Liste für das fünfköpfige norwegische Nobelkomitee.

Smith tippt auf einen „sicheren“ Nobelpreis für einen langjährigen Favoriten. „Oder für jemanden in der Menschenrechts- oder Klimawandel-Bewegung.“ Der norwegische Friedensforscher Henrik Urdal vom Prio-Institut hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen sowie den kongolesischen Arzt Denis Mukwege ganz oben auf seiner Liste. Mukwege kämpft seit Jahren öffentlichkeitswirksam gegen sexuelle Gewalt und gibt Vergewaltigungsopfern neue Hoffnung. Auch Smith, Wallensteen, Brzoska und der norwegische Nobelexperte Asle Sveen nennen ihn - im Jahr der #metoo-Debatte um sexuelle Belästigung möglicherweise eine naheliegende Wahl.

Wird es dieses Jahr ein Medienpreis?

Ebenso aktuell könnte angesichts zunehmend manipulativ verbreiteter und gefälschter Nachrichten ein Medienpreis sein. „Schließlich hat Trump mit seinen ständigen Angriffen gegen die Presse viele Gemüter erregt“, sagt Brzoska. Das Komitee könnte etwa die türkische Zeitung Cumhuriyet und ihren verfolgten Chefredakteur Can Dündar auszeichnen. Auch sie gehören zu den langjährigen Favoriten.

Nach zwei Jahren klassischer Nobelpreise für Friedensprozesse und Abrüstung könnte es Zeit sein für einen Menschenrechtspreis. Urdal und andere nennen die russische Organisation Memorial und ihre Aktivistin Svetlana Gannushkina. „Ein Friedensnobelpreis für Memorial wäre eine Anerkennung der friedlichen Bemühungen der russischen Zivilgesellschaft, sich gegen den Autoritarismus zu stellen und für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Russland einzutreten“, sagt er.

Wahrscheinlich, sagt Smith, werde es am Ende jemand, den keiner auf der Liste hatte, den aber jeder kenne. „Und dann werden wir uns an die Stirn schlagen und uns wundern, warum uns der Name nicht selbst eingefallen ist.“

dpa