DeSantis will wohl heute Präsidentschaftsbewerbung verkünden

Der Republikaner Ron DeSantis gilt seit längerem als größter parteiinterner Konkurrent von Donald Trump. © Joseph Cress/Iowa City Press-Citizen via AP/dpa

Floridas populärer Gouverneur wird Donald Trump im US-Präsidentschaftwahlkampf der Republikaner herausfordern - so viel scheint sicher. Doch wie Ron DeSantis seinen Hut in den Ring werfen will, überrascht.

Washington - Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis will seine erwartete Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 mehreren US-Medienberichten zufolge heute beim Kurznachrichtendienst Twitter verkünden. Bei einer dort ausgestrahlten Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk soll der Gouverneur von Florida demnach seinen Plan darlegen, republikanischer Kandidat werden und Präsident Joe Biden herausfordern zu wollen. Die Veranstaltung soll um 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) beginnen.

Musk verspricht „ziemliche Ankündigung“

Musk bestätigte dem „Wall Street Journal“ in einem Interview, dass er DeSantis interviewen werde. „Er hat eine ziemliche Ankündigung zu machen“, so Musk. Die Unterhaltung werde keinem Skript folgen, sondern spontan geführt werden. Auf die Frage, wen er für die Wahl 2024 bevorzuge, sagte der Multi-Milliardär, er und die meisten US-Amerikaner wollten jemanden im Amt haben, der „einigermaßen normal“ sei - offenbar eine Spitze gegen den erratischen Ex-Präsidenten Donald Trump.

Der 44 Jahre alte konservative Hardliner DeSantis gilt neben Trump Umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 einzusteigen. DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Bundesstaates Florida. Im November 2022 war er mit einem starken Ergebnis in dem Amt bestätigt worden - was auch seine Position stärkte mit Blick auf sein Streben nach Höherem.

Pathos wie in Hollywood

DeSantis' Frau Casey veröffentlichte gestern Abend ein Video, das deutlich auf die bevorstehende Ankündigung anspielt. Mit dem Pathos eines Hollywoodfilms tritt der Politiker dort scheinbar hinter eine große Bühne, hinter ihm hängt eine US-Flagge.

Unter dem Jubel eines nicht-sichtbaren Publikums sagt eine Stimme dazu: „Sie nennen es Glauben, weil man im Angesicht der Dunkelheit eine bessere Zukunft sehen kann. Ein Glaube daran, dass unsere besten Tage vor uns liegen.“ Im Video atmet DeSantis noch einmal durch und geht entschlossen auf einen Vorhang zu. Als er diesen öffnet und offenbar die Bühne betritt, endet das Video.

DeSantis gilt seit längerem als größter parteiinterner Konkurrent von Trump, nachdem dieser vor Jahren noch eine Art Mentor für ihn war. Bevor der dreifache Vater als Politiker Karriere machte, besuchte er die Elite-Unis Yale und Harvard, war bei der Navy - und im Irak im Einsatz. Vor seiner Wahl zum Gouverneur saß DeSantis mehrere Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. dpa