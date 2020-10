Demos am Einheitstag: Neonazis demonstrieren in Berlin – Gewerkschafter bei rechtem Angriff verletzt

Am Tag der Deutschen Einheit wird demonstriert. Neonazis versammeln sich in Berlin, ein Gewerkschafter brerichtet von einem rechtsextremen Angriff auf ihn.

Zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2020) werden zahlreiche Demonstrationen angekündigt.

werden zahlreiche angekündigt. Die Initiative „Querdenken“ plant rund um den Bodensee eine Menschenkette – und rechnet mit einer absurd hohen Teilnehmerzahl.

plant rund um den Bodensee eine – und rechnet mit einer absurd hohen Teilnehmerzahl. In Berlin demonstrieren Rechtsextreme der Kleinstpartei „Dritter Weg“, zahlreiche Gegenproteste werden erwartet.

+++ 14.23 Uhr: Jörg Reichel, Berliner Landesgeschäftsführer der Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union, berichtet auf Twitter von einem rechtsextremen Angriff auf ihn. Er habe einen Faustschlag ins Gesicht durch einen „Nazisympathisanten“ abbekommen. Die Folge: Prellungen und Hautabschürfungen.

#b0310 13:05 Angriff auf mich durch Nazisympathisant Ribnitzer: Faustschlag ins Gesicht Prellungen und Hautabschürfungen — ver.di Jörg Reichel (@ver_jorg) October 3, 2020

+++ 13.54 Uhr: Die Rechtsextremen des „Dritten Wegs“ bauen in Berlin-Hohenschönhausen nun ihren Lautsprecherwagen auf. Wie das „Jüdische Forum“ berichtet, ist ein großes Polizeiaufgebot vor Ort.

Tag der Deutschen Einheit: Verschwörungsideologen verbreiten bizarre Erzählungen in Berlin

+++ 13.29 Uhr: Verschwörungsideologen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin ein Auto mit bizarren Corona-Erzählungen platziert, dokumentiert das „Jüdische Forum“. Auf dem Fahrzeug ist zu lesen: „Möchtet du wirklich dein Enkel-/ Kind mit einer Maske quälen?“ Weiter unten steht: „Eine 13-Jährige ist schon gestorben!“ Die Erzählungen, dass Kinder aufgrund des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckungen ums Leben gekommen sein sollen, kursieren in verschwörungsideologischen Kreisen seit jüngster Zeit. Einen Beleg dafür gibt es nicht.

#b0310 Auch wir sind heute in #Berlin unterwegs und dokumentieren die Demonstration des III. Weges in #Hohenschönhausen.



Parallel finden am #Reichstag und am Brandenburger Tor Kundgebungen aus verschwörungsideologischem & Reichsbürger-Spektrum statt. Eindruck von dort: pic.twitter.com/wMVrb4oSku — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) October 3, 2020

+++ 13.18 Uhr: Vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammeln sich nun Reichsbürger. Laut dem „Tagesspiegel“ nehmen knapp 50 Personen auf der Kundgebung auf dem Pariser Platz Teil. Auf Schildern werde eine Verfassung aus der Zeit des Kaiserreichs und ein „Friedensvertrag“ gefordert. Auch Flugblätter, die die Regierung zum Rücktritt auffordern, sollen verteilt werden.

+++ 12.49 Uhr: In Berlin-Lichtenberg sind etwa 30 Rechtsextreme der Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ eingetroffen, berichtet der „Tagesspiegel“. Sie sind jedoch eindeutig in der Unterzahl: Etwa 600 linke Gegendemonstranten sollen ihnen gegenüber stehen.

Zahlreiche Demos am Tag der Deutschen Einheit in Berlin: Zu wenig Polizei, befürchtet die GdP

+ Polizeibeamte stellen am Brandenburger Tor in Berlin Absperrgitter auf. Zum Tag der Deutschen Einheit sind zahlreiche Demonstrationen angemeldet worden, unter anderem von Rechtsextremen. © Paul Zinken/dpa

Update vom Samstag, 03.10.2020, 12.41 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet, dass ausgerechnet für den 3. Oktober wichtiges Personal in Berlin fehlt. Zwar habe die Polizei der Hauptstadt 1800 Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern angefragt, aber nur 600 Kräfte erhalten, so die GdP.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei sagte der „Berliner Zeitung“: „Wir werden vermutlich nicht alle unschönen Bilder vermeiden können.“ Nach der Eskalation am Reichstagsgebäude Ende August hatten Berliner Politiker die Strategie der Polizei kritisiert.

Nicht mal 3.000 Einsatzkräfte sichern den Tag der Deutschen Einheit in Berlin - #GdP kritisiert mangelnde Unterstützung aus dem Bundesgebiet (Foto: @BZ_NachtFloh) - Unsere heutige PM ➡️ https://t.co/wU1Z9E9Y0V pic.twitter.com/U210SmsIac — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) October 2, 2020

Erstmeldung vom Samstag, 03.10.2020, 12 Uhr: Berlin/Konstanz– Am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit sind in der gesamten Bundesrepublik zahlreiche Demonstrationen angekündigt worden.

Demos am Tag der Deutschen Einheit: „Querdenken“ ruft zu einer Menschenkette um den Bodensee

Die Initiative „Querdenken“* hat zu einer Menschenkette um den Bodensee gerufen. Gegen 15 Uhr sollen sich Tausende Menschen verbinden. Die Kette soll nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch Liechtenstein, Österreich und die Schweiz führen. Der Organisator auf der deutschen Seite und Kopf der „Querdenker“ in Konstanz, Gerry Mayr, und seine Mitveranstalter hoffen, dass 250.000 Menschen zusammenkommen – das wäre ein Weltrekord. So viele seien nötig, um den See zu umrunden.

Ziel der Aktion sei es, Menschen zusammenzubringen, die sich in Corona*-Zeiten entzweit hätten, sagte Mayr. „Eine Kette soll verbinden.“ Nach der Aktion wollen die Organisatoren auf einer Abschlusskundgebung (17 Uhr) in Konstanz Bilanz ziehen

Demonstrationen am Einheitstag: „Querdenken“-Menschenkette um den Bodensee wird wohl scheitern

„Querdenken“ rief zum Verzicht politischer Symbole auf, in der Vergangenheit waren bei den Protesten der Corona-Leugner immer wieder Reichsflaggen zu sehen. Für die Veranstaltungen bestehen zudem Auflagen: Maskenpflicht und Mindestabstand müssen eingehalten werden. Die Teilnahme von Menschen aus einem Corona-Risikogebiet ist verboten.

Wir sind mit einem großen Kräfteaufgebot wegen verschiedener Versammlungen in #Konstanz im Einsatz. Uns unterstützen das Polizeipräsidium Einsatz und die Kapo Thurgau. Die Kollegen der @bpol_bw sorgen für die Sicherheit an Bahnhöfen und der Grenze. Herzlichen Dank! #kn0310 — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) October 3, 2020

Laut den auf deutscher Seite zuständigen Polizeipräsidien in Konstanz und Ravensburg ist schwer zu beurteilen, wie viele Menschen sich tatsächlich versammeln könnten. Bisher gebe es einige Tausend Anmeldungen. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die größenwahnsinnige Vorstellung, eine so große Menschenkette zu organisieren, an der Teilnehmerzahl scheitern wird.

Tag der Deutschen Einheit in Berlin: Rechtsextreme der Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ melden Demo an

Auch die Bundeshauptstadt Berlin muss mit einem protestreichen Einheitstag rechnen. Anhänger der rechtsextremen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ haben in Hohenschönhausen einen Aufmarsch geplant.

+ Die Rechtsextremen der Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ treten meist martialisch auf. Am 1. Mai 2019 sorgten sie mit einem Aufmarsch in Plauen international für Entsetzen. © Sebastian Willnow/dpa

Die Partei sieht sich in der Tradition des Nationalsozialismus und fiel in der Vergangenheit bereits mit martialischen Auftritten auf. Ein Marsch der Rechtsextremen mit Trommeln und Fahnen hatte 2019 bundesweit und international für Entsetzen gesorgt. Teilnehmer trugen braune Shirts, in Anlehnung an die Nazi-Kampftruppe SA.

Die „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin“ rechnet damit, dass die Rechtsextremisten auch in Hohenschönhausen aggressiv und teilweise uniformiert auftreten werden. Die Demo steht unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren, Überfremdung stoppen, Kapitalismus zerschlagen!“, zahlreiche Gruppen haben zu Gegenprotesten aufgerufen.

Die extrem rechte Kleinstpartei "Der III. Weg" mobilisert für einen Aufmarsch am 3. Oktober nach Berlin-Hohenschönhausen. Die Mobile Beratung gegen #Rechtsextremismus in #Berlinhat eine Einschätzung zu den morgigen Protesten veröffentlicht.

https://t.co/DqeIY68LJ9 pic.twitter.com/zydgctehOB — BV Mobile Beratung (@MobileBeratung) October 2, 2020

Demo vor dem Reichstagsgebäude in Berlin: „Messias“ rechnet mit 100.000 Teilnehmern

Laut „rbb24“ hat zudem ein Veranstalter, er soll sich „Messias“ nennen, ab 12 Uhr auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude eine Kundgebung geplant. Bei dem Protest soll die Souveränität Deutschlands infrage gestellt werden. Dem Bericht nach ist eine extrem hohe Teilnehmerzahl von 100.000 Personen angemeldet. (Von Tim Vincent Dicke) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks