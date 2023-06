Deutschland will Kriegsschiffe in den Indopazifik schicken - warum gerade jetzt?

Von: Michelle Brey

Die Fregatte „Bayern“ zeigte 2021 und 2022 im Indopazifik Präsenz. © Pool/dpa

Der Blick des deutschen Verteidigungsministeriums geht in Richtung Indopazifik. Dort soll die militärische Präsenz erhöht werden.

Bremen - Deutschland will im Indopazifik mehr Präsenz zeigen. Das betonte Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang Juni in Singapur auf dem Verteidigungsforum Shangri-La-Dialog. Der Plan: 2024 soll Deutschland mit seiner Marine „Flagge im Indopazifik“ zeigen, wie das Bundesministerium für Verteidigung verkündete. In diesem Rahmen soll es zudem eine mehrtägige Übung einer deutschen Fregatte und eines Versorgungsschiffes mit der indischen Marine geben.

„Ich glaube, dass wir in Europa gut beraten sind, die Region nicht aus dem Auge zu verlieren, oder andersherum gesagt, sie wieder, sie überhaupt mehr in den Fokus zu nehmen“, so die Worte von Pistorius in Singapur. Er warnte: „Eine Vernachlässigung dieser Region können wir uns nicht erlauben.“ Die Hintergründe dessen scheinen auf der Hand zu liegen: Denn der Indopazifik ist nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus sicherheitspolitischer Betrachtung eine Region mit hoher Relevanz für Deutschland.

Präsenz Deutschlands in der Indo-Pazifik-Region: Ein Überblick

2021/22 - Marine: Die Fregatte „Bayern“ war von August 2021 bis Februar 2022 im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs. Sie hatte sich sowohl an den Übungen als auch an der Überwachung der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea beteiligt.

Am 16. September 2021 wurde die EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum veröffentlicht.

2022 - Luftwaffe: Sechs Eurofighter wurden in den Indopazifik verlegt. Sie sollten an zwei multinationalen Übungen teilnehmen.

2024 - Marine: Eine Fregatte und ein Versorgungsschiff sollen in den Indopazifik geschickt werden.

Quelle: Bundesministerium der Verteidigung

Übergeordnetes Leitmotiv der Indopazifik-Politik, so das Verteidigungsministerium, sei ein einheitliches europäisches Handeln. Im September 2021 wurde eine EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum veröffentlicht. Der Ansatz seit auf Kooperation ausgelegt, nicht auf Konfrontation.

Verstärkte Präsenz Deutschlands im Indopazifik: Weshalb jetzt?

Wie der SPD-Politiker in Singapur bekräftigte, spiele die Indopazifik-Region eine zentrale Rolle, „was die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die Sicherheit internationaler Seewege angeht“. Hintergrund dessen ist insbesondere die sogenannte Taiwanstraße, die wichtigste Handelsroute der Welt. Gleichzeitig sei die Region „auch für den globalen Frieden von zentraler Bedeutung“, sagte Pistorius. Es gelte, die regelbasierte, internationale Ordnung zu verteidigen, „unabhängig davon, wo sie herausgefordert wird“.

Pistorius betonte allerdings ebenso, dass die Einsätze „keine Alleingänge“ sein dürften und „nicht gegen irgendjemand gerichtet“. Es gehe darum, „europäische eingebettet“ und „inklusiv“ für Sicherheit zu sorgen - „sei es im Mittelmeer, im Golf von Bengalen oder im Südchinesischen Meer“, wie es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums heißt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs dürfte das eine besondere Priorität einnehmen. Denn die Befürchtung, nach Russlands Invasion könnte China Taiwan bald überfallen, ist nicht erst seit dem letzten G7-Gipfel Mai 2023 präsent.

Deutschland laut Expertin „ganz direkt betroffen“, wenn Taiwan-Konflikt eskaliert

China betrachtet das selbstverwaltete und demokratische Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Die Handelsroute liegt zwischen China und Taiwan im Südchinesischen Meer, welches Peking fast komplett als eigenes Hoheitsgebiet beansprucht.

„Für den Exportweltmeister Deutschland ist es daher von elementarer Bedeutung, dass die Passage offen und Taiwan frei bleibt“, ordnete ein Experte vor dem Hintergrund des Taiwan-Konflikts im Gespräch mit IPPEN.MEDIA ein. Auch Politikwissenschaftlerin May-Britt Stumbaum von der Bundeswehr Universität in München schätzte im November 2022 gegenüber Deutschlandfunk ein: „Wenn es zu diesen kriegerischen Handlungen kommt, dann ist Deutschland ganz direkt betroffen, weil dann der größte Hafen dort im Pearl-Delta für uns unerreichbar wäre. Das heißt, dass unsere Handelswege dann unterbrochen sind. Auf der anderen Seite sind wir natürlich betroffen, weil es dann eine so gravierende Regelverletzung gäbe, weil sich dann auch die Regeln ändern würden, wie wir miteinander umgehen.“

Nicht zuletzt ist Taiwan weltweit auch ein enorm wichtiger Produktionsstandort für Halbleiter - und somit aus wirtschaftlicher Sicht gleich doppelt von großer Bedeutung.

„Marginaler Schritt“: Experte von Deutschlands Plan wenig begeistert

Die Entsendung einer Fregatte bezeichnete der thailändische Politikwissenschaftler Thitinan Pongsudhirak gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung jedoch als „marginalen“ Schritt. „Eine Fregatte zählt in dieser Region nicht viel“, sagte der Experte, der die Ankündigungen Deutschlands lediglich als bloße Lippenbekenntnisse betrachte, wie die Zeitung schrieb. (mbr)