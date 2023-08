Neue Gefahren durch den Ukraine-Krieg: Die Nordflanke der NATO hat zu viele Schwachstellen

Von: Foreign Policy

Teilen

Die zu Dänemark zählende Insel Grönland weckt wegen ihrer natürlichen Ressourcen auch das Interesse von Moskau und Peking. (Symbolfoto) © Odd Andersen/AFP

Angesichts des ungebrochenen Interesses Moskaus am hohen Norden kommen die wichtigsten Bündnispartner ihren Verpflichtungen nicht nach.

Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen spielt sich nicht nur in der Ukraine ab: Auch im arktisnahen Raum finden Machtkämpfe statt.

Dazu haben einige NATO-Partner trotz laufendem Ukraine-Krieg beunruhigende Defizite in ihrer Verteidigung.

Zu den Ländern, die besonders aufholen müssten, zählen etwa Norwegen, Dänemark und Kanada.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 07. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat nicht nur erhebliche Schwächen in der militärischen Kapazität Moskaus offenbart, sondern auch ein wenig schmeichelhaftes Licht auf Aspekte der strategischen Haltung der NATO geworfen. Es obliegt den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um diese Lücken zu schließen, bevor sie vom Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgenutzt werden.

Der jüngste NATO-Beitritt Finnlands und der erwartete Beitritt Schwedens haben die Fähigkeiten des Bündnisses in wichtigen Bereichen wie der Seekriegsführung, dem Nachrichtendienst und der Artillerie im Ostseeraum gestärkt. An der Nordflanke der NATO, insbesondere in der Arktis und in der nahen Arktis, bestehen jedoch nach wie vor beunruhigende Defizite, die zeigen, dass mehrere wichtige Bündnismitglieder angesichts des ungebrochenen Interesses Moskaus am hohen Norden ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind.

Tauziehen um Macht im Arktisraum: Wo Russland trotz Ukraine-Krieg Einfluss hat

Russland hat mehrere Faktoren erfolgreich ausgenutzt, um in der Region Handlungsspielraum zu gewinnen. Es gibt mehrere arktische und arktisnahe Inseln mit Machtteilungsbeziehungen, die die Kontrolle über die nationale Verteidigung einer größeren Einheit überlassen – wie im Fall von Svalbard (Norwegen), den Färöer-Inseln (Dänemark) und Grönland (Dänemark) – und gleichzeitig den lokalen Regierungen ein hohes Maß an Autonomie gewähren. In jedem Fall hat Moskau seinen Einfluss mit viel zu wenig Widerstand von Oslo oder Kopenhagen ausgeweitet.

Auf Svalbard, auf halbem Weg zwischen Norwegen und dem Nordpol, hat Russland die Zweideutigkeit eines Vertrags von 1920 genutzt, der Norwegens souveräne Fähigkeit einschränkt, traditionelle Verteidigungsaktivitäten auf der Insel durchzuführen, um den wirtschaftlichen und politischen Einfluss Russlands zu vergrößern. Moskau unterhält eine beträchtliche Bergbaupräsenz auf Svalbard und hat darauf bestanden, dass Oslo keine globalen Sanktionen gegen seine Lieferungen an russische Siedlungen dort verhängen kann. Norwegens Auslegung seiner vertraglichen Verpflichtungen hat die zunehmende russische und chinesische Präsenz auf einer strategisch wichtigen Insel mit beträchtlichen Bodenschätzen, darunter Kohle, Zink, Kupfer und Phosphat, ermöglicht.

Inseln im Nordatlantik: Wie sich alte Verträge Russlands mit Dänemark und Norwegen auswirken

Obwohl der Vertrag die „absolute Souveränität“ Norwegens über die Insel bekräftigt, sieht Oslo das Verbot des Vertrags, Svalbard für „kriegerische Zwecke“ zu nutzen, als starke Einschränkung dieser Souveränität. Man kann jedoch argumentieren, dass Oslo bei der Wahrung seiner Souveränität und seiner NATO-Verpflichtungen verpflichtet ist, die Einhaltung des Völkerrechts auf Svalbard, einschließlich der Durchsetzung von Sanktionen, zu gewährleisten.

Die Färöer-Inseln, für deren Verteidigung Dänemark zuständig ist, haben während des gesamten Ukraine-Konflikts zahlreiche russische Fischereifahrzeuge beherbergt, und zwar aufgrund eines Vertrags zwischen Russland und den Färöern aus den 1970er Jahren. Ähnliche russische Schiffe wurden glaubhaft der Spionage und sogar der Sabotage beschuldigt, unter anderem von Unterseekabeln in der Nordsee. Die Unfähigkeit Kopenhagens, in dieser Angelegenheit wirksam zu intervenieren, hat dazu geführt, dass die NATO-Partner an der Nordflanke des Bündnisses anfällig für asymmetrische russische Taktiken sind.

Machtdemonstration in der Arktis: In Grönland beginnt ein „Wettbewerb der Großmächte“

Die jüngsten Bemühungen der Färöer, russische Fischereifahrzeuge in den Gewässern der Inseln einzuschränken, haben beträchtliche Schlupflöcher aufrechterhalten, die es den Russen erlauben, den Zugang zu behalten. Während das Gesetz über die Außenpolitik von 2005 den Färöern in auswärtigen Angelegenheiten, die ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich ihrer Regierung fallen, eine beträchtliche Autonomie einräumt, sollte eine Angelegenheit dieser Sensibilität zusätzlichen Input aus Kopenhagen und eine Koordinierung mit den größeren außenpolitischen Prioritäten Dänemarks erfordern.

Grönland ist seit langem ein Streitpunkt zwischen Dänemark und Moskau bzw. Peking, die den potenziellen Reichtum an natürlichen Ressourcen und die strategische Lage Grönlands an der Wasserscheide zwischen Island und dem Vereinigten Königreich schätzen, die den Nordatlantik von der Nordsee und der Norwegischen See trennt. In dem Maße, in dem die lokale Autonomie Grönlands gewachsen ist, hat sich auch seine Empfänglichkeit für Einflüsse von außen erhöht. Die schwindende Autorität Kopenhagens hat auf der größten Insel der Welt reichlich Gelegenheit für einen Wettbewerb der Großmächte geschaffen.

Zum Autor Alexander B. Gray ist Senior Fellow für nationale Sicherheitsfragen beim American Foreign Policy Council. Von 2019 bis 2021 war er stellvertretender Assistent des Präsidenten und Stabschef des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses.

Versäumnisse der NATO-Partner: Auch Kanada hat einen zu kleinen Verteidigungs-Etat

Während Grönlands Fortschritte auf dem Weg zu einer größeren Autonomie nahezu unvermeidlich scheinen, hat Kopenhagen die Möglichkeit, die Parameter der außenpolitischen Beziehungen für die kommenden Jahrzehnte festzulegen, indem es auf einer stärkeren Koordinierung in Bereichen besteht, die sich unmittelbar auf seine NATO-Verpflichtungen und seine Verteidigungsvorrechte auswirken. In dem Maße, in dem sich die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark entwickeln, muss Kopenhagen auf internationaler Ebene klare Grenzen ziehen, wenn seine lebenswichtigen Interessen und die seiner NATO-Verbündeten auf dem Spiel stehen.

Die Nordflanke des Bündnisses leidet auch unter der strategischen Vernachlässigung Kanadas durch die Regierung von Premierminister Justin Trudeau, die derzeit etwa 1,3 Prozent des BIP für die Verteidigung ausgibt – deutlich weniger als die von der NATO geforderten 2 Prozent. Ottawas alternde Eisbrecherflotte soll schon seit langem ersetzt werden, aber die Regierung hat es wiederholt versäumt, einen Ersatz zu liefern oder auch nur einen Termin für diesen Ersatz zu nennen. Trotz wiederholter Warnungen innerhalb des Militärs, dass Kanada nicht über die Fähigkeiten verfügt, Moskaus Remilitarisierung der Arktis entgegenzutreten, hat sich Ottawa auf phantasievolle Diskussionen über eine indo-pazifische Strategie eingelassen, die die Vereinigten Staaten und die NATO in der westlichen Hemisphäre verwundbar macht.

Verteidigung an der NATO-Nordflanke: Auch China will seine Präsenz im Norden ausbauen

Diese Herausforderungen erfordern ernsthafte Lösungen im gesamten Bündnis, beginnend mit einer integrierten Arktis-Strategie der NATO, die auf der Arbeit der einzelnen Mitglieder (z.B. der jüngsten Arktis-Strategie der Vereinigten Staaten) aufbaut, um ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderung der Verteidigung des hohen Nordens zu schaffen und ausreichende Ressourcen für eine wirksame Verteidigung bereitzustellen. Dazu würde wahrscheinlich auch ein einheitliches NATO-Arktis-Kommando gehören, um die Ressourcen in den verschiedenen Kriegsgebieten angemessen zu bündeln, die gemeinsame Ausbildung für die arktische Kriegsführung zu koordinieren und die Fähigkeiten, die dem Bündnis durch den Beitritt Helsinkis und bald auch Stockholms zur Verfügung stehen, einschließlich der Fähigkeiten zum Eisbrechen und zur arktischen Kriegsführung, angemessen zu nutzen.

Darüber hinaus müssen die USA mit ihren Partnern in Kopenhagen, Oslo und Ottawa zusammenarbeiten, um eine vorwärtsgerichtete Haltung im hohen Norden zu fördern. Es darf nicht zugelassen werden, dass Russland nahezu ungestraft auf den Färöer-Inseln operiert oder durch seinen Einfluss auf Grönland oder Spitzbergen die strategische Kommunikation der NATO gefährdet. China ist mit seiner Initiative für die Polare Seidenstraße sehr daran interessiert, seine Präsenz in der Region auszubauen, und hat sich selbst absurderweise zu einem „arktischen Staat“ erklärt. Die Vereinigten Staaten sollten sowohl multilateral über die NATO als auch bilateral mit den Dänen, Norwegern und Kanadiern zusammenarbeiten, um die nachrichtendienstliche Unterstützung zu leisten, die notwendig ist, um zu verhindern, dass unklare Rechtsverhältnisse die Nordflanke des Bündnisses gefährden.

Viele auf beiden Seiten des Atlantiks feiern zu Recht den Erfolg der NATO, die sich gegen die Aggression Moskaus in der Ukraine zusammengerauft hat, sowie den Beitritt Schwedens und Finnlands. Es bleibt jedoch noch viel zu tun, um die Nordflanke des Bündnisses zu sichern und den im Nordatlantikvertrag vorgesehenen Sicherheitsschirm zu schaffen. Da die NATO im nächsten Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, sich neu zu organisieren, um den heutigen Bedrohungen zu begegnen. (Alexander B. Gray)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 07. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com