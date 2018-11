Diesel-Nachrüstung auf ziemlich langer Bank: VW und Daimler wollen 3.000 Euro zahlen

Zwei Hersteller, der Volkswagen-Konzern und Daimler, haben vergangene Woche nach zähem Ringen den Betrag zur technischen Diesel-Nachrüstung von 2400 auf 3000 Euro pro Auto erhöht.

Davor stehen allerdings noch Hürden - und ganz schnell geht das Ganze auch nicht. Fragen und Antworten:

Wann wollen Volkswagen und Daimler schmutzige Diesel mit technischer Nachrüstung an Motor und Abgasanlage sauberer machen?

Falsche Frage. Beide Hersteller wollen ihre im Gefolge des Abgasskandals in Verruf geratenen Euro-5-Diesel – und zwar nur die – ja gar nicht selbst nachrüsten. Sie kündigten an, maximal 3000 Euro beizusteuern, wenn Autofahrer Drittanbieter mit der Nachrüstung beauftragen. Die Drittanbieter müssen laut Bundesverkehrsministerium (BMVI) auch haften. Daimlers weitere Bedingung: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) muss die Nachrüstung zertifizieren und zulassen. Nachgerüstete Autos müssten zudem berechtigt sein, in bestimmten Städten auch Straßen zu benutzen, die mit Fahrverbot belegt sind.

Wer genau kann das Geld in Anspruch nehmen?

Nicht ganz Deutschland, sondern Halter von Euro 5-Dieseln in den 15 am meisten belasteten Städten (NO2-Jahresmittelwert: > 50 Mikrogramm/m3 Luft), angrenzenden Landkreisen und in weiteren Städten, die als letztes Mittel zur Luftreinhaltung um ein Fahrverbot nicht herumkommen. Auch Pendler sollen so technisch nachrüsten können.

Was sagt BMW? Was sagen ausländische Dieselbauer?

BMW hält weiter nichts vom Nachrüsten und packt 3000 Euro lieber in Rabatte. Der Branche wäre mit Blick auf Umsatz und Gewinn eh´ am liebsten, wenn alle Altdiesel-Fahrer sich mit schönen Preisnachlässen, die jetzt Umtauschprämie heißen, neue Autos kaufen. Ausländische Hersteller? Auf die werde „eingewirkt“, bei Nachrüstung und Umtausch mitzumachen, sagt das BMVI: „Eine rechtliche Handhabe gibt es nicht.“

Wann kann die Nachrüstung dann endlich starten?

Nicht vor 2020, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer. „Erst um das Jahr 2021“, glaubt der Autobauer-Verband VDA. Das KBA fängt grade an, 1,5 Mio. Dieselfahrer über das Paket Bessere Luft zu informieren. Neutral sei der Brief nicht, rügt der ADAC, sondern einseitige Werbung für VW, Daimler und BMW.

In Stuttgart und Frankfurt drohen Anfang 2019 Fahrverbote für Euro 4 und schlechtere Abgasklassen. Ab Herbst 2019 sollen Euro-5-Diesel draußen bleiben – und dann?

Diese Termine setzen Verwaltungsgerichtsurteile für den Fall, dass die Stadtluft nicht irgendwie sonst rasch besser wird. Käme Nachrüstung erst 2020/2021, müssten Euro-5-Dieselfahrer, die die 3000 Euro mitnehmen wollen, früher greifende Verbote wohl irgendwie überbrücken.

Und wer das Verbot missachtet und erwischt wird?

Stuttgart macht auf seiner Homepage die Rechnung auf: 80 Euro Bußgeld plus Gebühren und Auslagen – unterm Strich 108,50 Euro, aber keine Punkte in Flensburg.

Rauswinken und Fahrzeugpapiere vorzeigen lassen – so versucht Hamburg Fahrverbote zu kontrollieren. Wie soll das in Stuttgart und Frankfurt klappen, wo komplette Stadtgebiete zur Sperrzone werden?

Der Bund hat den Weg freigemacht, dass Polizei und Ordnungsamt auch ohne Rauswinken fündig werden: Direkt über das Kennzeichen können sie im Zentralen Fahrzeugregister prüfen, ob ein Diesel rechtmäßig in der Innenstadt fährt oder nicht.

Freiwillige Updates, neue Software nach Zwangsrückruf, nun technische Nachrüstung an Motor und Abgastrakt – wie soll man wissen, was alles gegen Fahrverbote hilft?

Da soll ein neuer Grenzwert im Bundesimissionsschutzgesetz Klarheit schaffen: Autos der Abgasklasse Euro 6 dürfen bislang automatisch in die Verbotszone, alles darunter muss nachweisen, dass ein NO2-Grenzwert von 270 mg/km eingehalten wird – und zwar im Realbetrieb auf der Straße. 270 mg wäre das Anderthalbfache jener 180 mg/km, die Euro 5 nach alten Messmethoden im Labor einhalten mussten. Tatsächlich liegen auf der Straße viele Autos ein Mehrfaches drüber.

Wer sorgt dafür, das Nachrüstsysteme die geforderten Werte einhalten?

Ministerium und KBA sagen das zu, irgendwann soll es dazu eine Typen-Liste geben. Dem KBA sollen derzeit vier Anträge zweier Hersteller vorliegen. Als erste dürften 945 000 Diesel von Handwerk und Lieferdiensten interessant sein, für die der Bund den Umbau bezuschusst. Dann folgen Volumen-Modelle, Autos, die in Großserie unterwegs sind, etwa der VW-Passat.

• Mehr Infos:

https://zu.hna.de/adacnachrüst

https://zu.hna.de/bmvinachrüst

https://zu.hna.de/tipnachrüst