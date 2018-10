Frankfurter Stadtrat will Diesel-Nachrüstung - Streit zwischen Stadt und Land

Für die Fahrer älterer Diesel-Fahrzeuge in Frankfurt könnte es kommendes Jahr eng werden. Es droht ein Fahrverbot. Nach dem Gipfel in Berlin entzündet sich nun auch politischer Streit zwischen der Kommune und dem Land.

Angesichts des drohenden Dieselfahrverbots in Frankfurt hat Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) die Autoindustrie aufgefordert, die Kosten für Nachrüstungen in allen betroffenen Städten und Regionen zu übernehmen. Das Urteil in Berlin deute darauf hin, dass in den deutschen Großstädten fast flächendeckend Fahrverbote anstünden, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch. Doch die Automobilindustrie tue so, als ob sie dies nichts anginge.

Oesterling kritisierte auch den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), der vor dem Diesel-Gipfel in Berlin erklärt habe, keiner Lösung zuzustimmen, die nicht für Frankfurt gelte. Doch nun stelle sich heraus, dass er zugestimmt habe, obwohl Frankfurt nicht zu den Städten zähle, in denen es zu Nachrüstungen kommen solle. "Bouffier ist als Löwe gesprungen und als Bettvorleger gelandet", erklärte der Stadtrat.

Dabei gehe aus der Stellungnahme der schwarz-grünen Landesregierung gegenüber dem Wiesbadener Verwaltungsgericht hervor, dass die Hardwarenachrüstung für eine Vermeidung des Dieselverbots essenziell sei, erklärte Oesterling.

Das Umweltministerium in Wiesbaden reagierte mit Unverständnis. Ein Sprecher kündigte an, Oesterling für voraussichtlich kommende Woche zu einem Gespräch nach Wiesbaden mit Ministerin Priska Hinz (Grüne) und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) einzuladen, um alle noch offenen Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu besprechen. Dazu gehöre eine Nachrüstung von Diesel-Bussen, zu der sich die Stadt noch nicht geäußert habe.

Den Fahrern älterer Autos droht im kommenden Jahr in Frankfurt ein großflächiges Fahrverbot, nachdem die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten erfolgreich gegen Hessen geklagt hat. Das Land will gegen das Urteil vorgehen.

(Von dpa lhe)