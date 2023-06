Ungenutzte Laptops in Schulen: „Wir hinterlassen Investitionsruinen“

Von: Christian Füller

Beim Digitalpakt I wurden Milliarden in Tablets und Laptops gesteckt (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Ohne Digitalpakt II begeht die Bildungsrepublik Steuerverschwendung, klagt Verena Pausder. Die Unternehmerin fordert Fortbildungen – und „eine Art App Store für die Schulen“.

Frau Pausder, was ist eigentlich so schlimm, wenn der bald auslaufende 6,5-Milliarden-Digitalpakt keinen Nachfolger bekommt?

Das wäre nicht nur ein Armutszeugnis für unser Bildungssystem, sondern auch eine Verschwendung von Steuergeldern. Mich erreichen jeden Tag Mails von Schulen, dass dort Geräte liegen, aber niemand sie wirklich bedienen kann, weil es keine entsprechende Weiterbildung gibt und das Personal fehlt. Es ist keiner da, um sie zu warten und in Betrieb zu nehmen. Viele Lehrkräfte wissen nicht, welche Software sie darauf einsetzen können oder sind mit dem regulären Schulbetrieb ausgelastet. Damit besteht die große Gefahr, dass wir mit dem Digitalpakt I eine Hardware-Offensive ins Leere fahren. Wir haben jetzt Milliarden in Tablets und Laptops gesteckt – und es wäre nicht zu verantworten, wenn jetzt kein Digitalpakt II kommt. Wir hinterlassen sonst Investitionsruinen.

Sie vergleichen das mit einer Autobahnbrücke, die ohne Autobahn in der Landschaft herumsteht. Aber um ein Tablet zu nutzen, brauche ich ja keine Bagger und Teermaschinen, sondern nur einen Knopfdruck, um es anzuschalten.

Ja, denkt man. Mit dem Einschalten ist es aber nicht getan. Das Ziel sollte sein, in Tablet-Klassen Kindern individuelle Lernpfade zu ermöglichen, den Geschichtsunterricht anschaulicher zu machen oder Mathematik so zu lehren, dass man auf die individuellen Fähigkeiten des Kindes eingehen kann. Denken Sie mal an die 200.000 Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine gekommen sind. Da könnte man die Geräte nutzen, um den Unterricht mit DeepL simultan zu übersetzen. So könnten Kinder von Anfang an am Unterricht teilnehmen, ohne dass es Übersetzerinnen in jeder Klasse geben müsste. Aber für all das braucht es Systemadministration und die Schulung unserer Lehrkräfte. Sonst liegen die Geräte verloren in der Gegend rum.

Schule: Startchancen und Digitalpakt nicht gegeneinander ausspielen

Der Digitalpakt hat ja nicht nur Fortschritte bei digitalen Endgeräten gebracht. Der Zugriff der Schüler auf Lernmanagementsysteme und Schulclouds ist in der ersten Coronaphase stärker gestiegen als die Nutzung von TikTok.

Na klar ging es beim Digitalpakt I auch um Lernmanagementsysteme. Aber auch nur, weil Corona war und die Schulclouds das Kommunikationstool zwischen Schule und Schülern waren. Das hatte mit digitaler Bildung wenig zu tun. Sieht man sich jetzt aber die Fördertöpfe an, wird deutlich, wie dringend der Digitalpakt II gebraucht wird: Das Geld für die Hardware kommt immer mehr an den Schulen an – aber die halbe Milliarde für IT-Administratoren ist noch weitgehend unberührt. Das liegt auch an der Planungsunsicherheit der Schulen.

Sie fordern frisches Geld, obwohl der erste Digitalpakt mit seinen Ergänzungsprogrammen noch gar nicht ausgeschöpft ist.

Die Digitalisierung unserer Schulen ist keine Eintagsfliege, sondern ein langfristiges Vorhaben. Wenn der Folgedigitalpakt jetzt nicht kommt, werden wir in zwei, drei Jahren die Geräte an den Schulen alle wieder einsammeln. Weil sie keiner benutzt hat und sie veraltet sind. Das wäre dann der Beweis für die Ewiggestrigen: „Wir haben den Digitalpakt gemacht, aber es hat sich ja nichts verändert. Braucht eh kein Mensch!“

Können Sie verstehen, dass das BMBF sagt: Erst das Startchancen-Programm mit Zuschüssen für Schulen in schwierigen Lagen – dann kommt der Digitalpakt dran?

Nein, das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen Chancengleichheit und Digitalisierung. Das heißt, man darf das Startchancen-Programm und den Digitalpakt II nicht gegeneinander ausspielen. Beide Programme stehen im Koalitionsvertrag. Da ist vereinbart, dass es einen zweiten und unbürokratischeren Digitalpakt geben soll.

Ein App-Store für Schulen und Lehrkräfte

Was im Koalitionsvertrag steht, ist mit dem Krieg gegen die Ukraine nur noch fakultativ.

Gerade in dieser Kriegssituation sind doch digitale Bildungsmöglichkeiten noch wichtiger, etwa um die Kinder aus der Ukraine besser zu integrieren. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze hat kürzlich sehr schön gesagt, dass sie gerne bereit ist, zulasten ihres eigenen Haushalts zurückzustehen – denn man dürfe das Geld weder im Bereich Soziales noch bei der Bildung einsparen. Bildung ist unsere Zukunft. Wir geben im Moment Hunderte Milliarden Euro für alles Mögliche aus – aber die Schulen sollen sparen? In einem Moment, wo uns die IGLU-Studie zeigt, dass ein Viertel der Viertklässler nicht gut genug lesen kann und wir bei der Nutzung digitaler Medien im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich abschneiden? Nein, auch die Schulen haben eine Zeitenwende nötig. Sie brauchen die Gelder dringend.

Wofür genau? Was muss jetzt im Digitalpakt II drin sein, Frau Pausder?

Digitale Lehrkräftefortbildungen, Systemadministration und idealerweise eine Art App Store für die Schulen.

Was soll dieser App Store?

Da ist alle Software drin, die Schulen nutzen dürfen. In einem App Store – oder wie immer sie es nennen wollen – sollten Lehrer:innen gut filtern und auffinden können, was im jeweiligen Bundesland nutzbar ist, gerne sortiert nach Klassenstufe, Fach und Kompetenzen. Damit sich nicht jede Lehrkraft selbst durch das Dickicht an Angeboten durchwühlen muss. Dann können sich die Schulleiter – die dafür ein Budget bekommen! – aussuchen, ob sie an ihrer Schule lieber dieses oder jenes Programm nutzen. Genauso wichtig ist die Fortbildung. Ich verstehe nicht, warum Lehrer:innen die vielen Angebote etwa einer Plattform wie Fobizz nicht schon flächendeckend nutzen dürfen.

Ihre Forderung nach IT-Administratoren ist völlig richtig. Aber an keinem Programm lässt sich die Schneckenhaftigkeit der Bildungspolitik besser zeigen. Erst knapp drei Jahre nach seiner Auslobung kommt das Admin-Programm in Schwung.

Dann müssen wir halt mal was Unkonventionelles machen. Warum keine Systemadministrator-Allianz der Wirtschaft? Unternehmen leihen ihre Admins einen Tag im Monat kostenlos an Schulen in der Umgebung aus. Wir sollten mal pragmatische unternehmerische Wege gehen – sonst kommt das bei den Kindern der nächsten 10 bis 20 Jahre nicht mehr an.

Digitale Bundeszentrale soll Bund und Länder befrieden

Wer ist denn schuld daran, dass der Digitalpakt in der Luft hängt?

Bürokratismus und Bund-Länder-Gerangel. Es ist wie im Kindergarten, wenn die Kinder sich im Sandkasten um Bauklötze streiten. Weil der nicht zum Bildungsgipfel kommt, zahl’ ich ihm’s beim Digitalpakt heim. Das können wir besser.

Und wie können wir das besser machen?

Meines Erachtens fehlt es an einer zentralen Koordinationsstelle, welche für die Themen rund um digitale Bildung in Zukunft zuständig ist – und sie so sortiert, dass es nicht jedes Mal wieder zu Reibung zwischen Bund und Ländern kommt. Im Koalitionsvertrag steht auf Seite 14: „Wir werden die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen“. Da wäre meine Frage: Wer macht das? Wer prüft das? Zu welchem Schluss ist der- oder diejenige gekommen?

Was sollte diese Bundeszentrale tun?

Sie nimmt eine klare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern vor. So zertifiziert die Bundeszentrale Software, sie qualifiziert Systemadministratoren, ruft vielleicht sogar eine Akademie für Admins ins Leben; sie sagt, welche Portale für Lehrkräfte-Fortbildung genutzt werden können. Und sie legt ein einheitliches Abrufverfahren für die Gelder fest – sodass wir nicht 16 verschiedene Verordnungen für ein- und denselben Digitalpakt bekommen. Diese zentrale Stelle sorgt dafür, dass die Verantwortung nicht endlos zwischen Bund und Ländern hin- und hergeschoben wird. Sonst verlieren am Ende alle. Die Kinder und die Lehrkräfte – und besonders unsere Zukunftsfähigkeit.