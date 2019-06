Kühnert und Amthor: Schlagabtausch in neuem Netz-Talk – darum geht's

Der Stern bringt ein neues Talkformat auf YouTube. In der ersten Folge werden Kevin Kühnert und Philipp Amthor zu Gast sein.

Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos, und Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter der CDU, sind die Shooting-Stars ihrer politischen Lager. Nun werden sich beide auf YouTube batteln. Der Stern wird ein neues Diskussionsfomat starten, bei dem Kühnert und Amthor in der ersten Ausgabe zu Gast sein werden.

In der „Diskuthek“ - so der Name des Videoformats - werden die beiden Politiker miteinander diskutieren. Bei der Premiere, die am heutigen Donnerstag, 27. Juni, auf dem Portal YouTube veröffentlicht wird, geht es unter anderem um die Krise der Volksparteien, die Krise auf dem Wohnungsmarkt, die „Luxus-Grün-Mentalität“. Auch über den YouTuber Rezo werden die beiden Politiker mit Moderator Aimen Abdulaziz-Said sprechen. Rezo hatte vor einigen Wochen mit dem Video „Zerstörung der CDU“ auf sich aufmerksam gemacht. Die CDU wollte damals mit einem eigenen Video reagieren. Dazu drehte man einen Clip mit Amthor, den die Partei letztlich aber nicht veröffentlichte. Nähere Informationen gab Amthor bekannt, als er kurz darauf bei Markus Lanz in der Sendung zu Gast war. Auch Rezo nutzte danach die große Bühne und war zu Gast in der Show „Neo Magazine Royale“ von Jan Böhmermann.

Kühnert und Amthor ungewohnt nah in der „Diskuthek“

Wie der Stern bekannt gegeben hat, soll jede Woche ein neues Video veröffentlicht werden. Dabei soll es unter anderem um die Themen Polizeigewalt, Schönheitsoperationen und die Legalisierung von Cannabis gehen.

Die Videos werden in einem frisch eingerichteten Studio gedreht. Das bereits veröffentlichte Teaser-Video zeigt, dass dieses karg eingerichtet ist. Die beiden Gäste sitzen sich auf Hockern gegenüber, in der Mitte der Moderator. Das Licht ist dunkel. Aus Kühnerts Ecke ist ein roter Schimmer erkennbar, aus Amthors Ecke leuchtet ein leicht türkises Licht. Neben den beiden Politikern ist jeweils ein weiterer leerer Hocker zu sehen. Das Vorschau-Video gibt bereits Einblicke, was passieren wird. Die Gäste werden sich nicht nur frontal gegenübersitzen, sondern offenbar auch direkt nebeneinander Platz nehmen.

Kühnert und Amthor in der „Diskuthek“: Stern will YouTube-Generation ansprechen

In der Ankündigung von Gruner und Jahr heißt es, dass nicht nur der im Teaser zu sehende Aimen Abdulaziz-Said die Sendung moderieren wird. Auch Melanie Stein soll als Moderatorin fungieren.

„Diskuthe“k ist neu, spricht die Sprache der YouTube-Generation und bringt die Themen, die sie bewegt. Und zwar dort, wo sie sich informiert, im Netz“, sagt Isa von Heyl. Sie ist Head of Video & Audio beim Stern. Und weiter: „Mit ‚Diskuthek‘ bietet der Stern den Usern ein neuartiges Angebot, das guten Journalismus mit innovativen Video-Elementen vereint.“

Das Format wird übrigens nicht nur aus dem Schlagabtausch zweier Diskussionsteilnehmer bestehen. Demnächst solle es auch Live-Videos mit Experten geben, in denen die Community einbezogen werden wird.

dg