Donald Trump mit schweren Vorwürfen gegen Merkel-Regierung: „Wie sie wissen ...“

US-Präsident Donald Trump erhebt schwere Vorwürfe gegen Deutschland. Offenbar hakt es in der deutsch-amerikanischen Freundschaft gleich an mehreren Stellen.

äußert schwere Vorwürfe gegen die Merkel-Regierung. In einem Interview beschwert sich der US-Präsident über Deutschland .

. Offenbar hat Trump mit der Merkel-Regierung gleich mehrere Rechnungen offen.

Update vom 6. August, 18.35 Uhr: Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem TV-Sender Fox schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung und Bundeskanzlerin Angela Merkel erhoben hatte und dabei auch auf die Ostseepipeline Nord Stream 2 angespielt hatte („Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen, das ist okay, aber Deutschland bezahlt Russland Milliarden Dollar für Energie“), scheinen die Dinge plötzlich ins Rollen zu geraten.

Nach Trump-Vorwürfen gegen Bundesregierung: Kongressmitglieder drohen deutschen Nord-Stream-2-Hafen mit „vernichtenden" Sanktionen

Einem Bericht der „Welt“ zufolge haben drei US-Kongressmitglieder dem Management der Fährhafen Sassnitz GmbH auf Rügen „vernichtende“ rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen angedroht, sollte die Firma den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 weiterhin unterstützen. Der Hafen Mukran bei Sassnitz dient als Röhren-Lagerstätte für die noch zu bauende Pipeline-Strecke von 160 Kilometern. Zudem haben dort zwei russische Verlegeschiffe festgemacht.

„Die Sanktionen sind obligatorisch und es gibt keinen Ermessensspielraum bei ihrer Verhängung“, zitierte die Zeitung aus dem Schreiben der US-Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson. „Wenn Sie weiterhin Waren, Dienstleistungen und Unterstützung für das Nord-Stream-2-Projekt bereitstellen, (...) würden Sie das zukünftige finanzielle Überleben Ihres Unternehmens zerstören.“

Das Schreiben an die Leitung des Hafens diene als „formeller rechtlicher Hinweis“, wie „Welt“ zitiert, dass die Versorgung der russischen Verlegeschiffe und jede weitere Beteiligung am Pipelinebau „das Risiko bergen, die Fährhafen Sassnitz GmbH und den Hafen Mukran sowie Ihre Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Aktionäre und Mitarbeiter rechtlichen und wirtschaftlichen Sanktionen auszusetzen“. Diese seien „potenziell fatale Maßnahmen, die die Fährhafen Sassnitz GmbH wirtschaftlich und finanziell von den Vereinigten Staaten abschneiden werden“.

Trump-Konflikt: Nord Stream 2 eine „ernsthafte Bedrohung für die [...] nationale Sicherheit der USA“

US-Außenminister Mike Pompeo hatte Mitte Juli verkündet, die umstrittene Ostsee-Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland transportieren soll, falle fortan unter ein Gesetz, das Strafmaßnahmen unter anderem gegen Unternehmen ermöglicht, die Geschäfte mit Russland oder Staaten wie dem Iran und Nordkorea machen. Die Bundesregierung erklärte daraufhin, sie lehne extraterritoriale Sanktionen ab, da diese „völkerrechtswidrig“ seien.

Besonders auch in Osteuropa ist die Pipeline umstritten. Die US-Regierung argumentierte in der Vergangenheit, dass Europa sich in eine Energie-Abhängigkeit von Russland begebe. In dem Schreiben der US-Kongressmitglieder heißt es nun, dass die Vereinigten Staaten die Pipeline „als eine ernsthafte Bedrohung für die europäische Energiesicherheit und die nationale Sicherheit der USA“ betrachten.

Unsere Erstmeldung vom 6. August, 16.45 Uhr:

Washington - Donald Trump hat am Mittwoch in einem Interview mit dem TV-Sender Fox schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erhoben. Der Grund dafür war der von US-Verteidigungsminister Mark Esper angekündigte Abzug von knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland. Trump entgegnete gegenüber Fox, er wolle keine zehntausenden Soldaten mehr in Deutschland stationiert haben. Zudem ergänzte der US-Präsident, dass in Deutschland ein Vermögen mit den Truppen gemacht wird. Als Begründung dafür meinte er: „Wie sie wissen haben sie (die Deutschen) Städte um unsere Truppen gebaut.“

Donald Trump mit schweren Vorwürfen gegen Deutschland: „Sie machen ein Vermögen mit den Truppen“

6400 der in Deutschland stationierten Soldaten sollen jetzt zurück in die USA geholt werden, 5600 sollen in andere europäische Nato-Staaten verlegt werden - nach aktuellem Stand vorrangig nach Italien und Belgien. Damit aber nicht genug der Vorwürfe: Donald Trump* kritisierte zum wiederholte Male, dass Deutschland im Bezug Nato-Ausgaben „säumig“ sei und zahlen müsse. Die Regierung von Donald Trump äußert damit abermals Kritik an den Investitionen Deutschlands in das Militär. Das Nato-Ziel, zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft in das Militär zu investieren, verfehlt Deutschland mit 1,38 Prozent momentan deutlich.

Donald Trump schießt gegen Deutschland: „Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen"

„Deutschland zahlt Russland jährlich Milliarden von Dollar für Energie, und wir sollen Deutschland vor Russland schützen. Was soll das sein?“, twitterte Trump am Mittwochabend. (© dpa/Evan Vucci/AP/dpa) — DolceVita_l (@dolcevita_l) July 31, 2020

Ebenfalls harsche Worte fand Donald Trump zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland: „Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen, das ist okay, aber Deutschland bezahlt Russland Milliarden Dollar für Energie“, so Trump. Damit spielt der US-Präsident vor allem auf die Ostseepipeline Nord Stream 2 an. Der Präsident kritisiert die Erdgas-Pipeline zwischen Russland und Deutschland bereits seit Jahren. Erst Ende 2019 hatte er erste Strafmaßnahmen gegen Unternehmen ermöglicht, die am Bau der Nord Strom 2 Pipeline beteiligt sind. Dafür ist Donald Trump allerdings selbst in der Kritik, die Pipeline nur verhindern zu wollen, um selbst mehr amerikanisches Flüssiggas nach Europa verkaufen zu können. Inwiefern sich diese schweren Vorwürfe auf die Beziehung zwischen Deutschland und den USA auswirkt, bleibt abzuwarten. (tko) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks