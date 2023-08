Trump auf dem Weg nach Georgia: Etliche Verbündete bereits verhaftet

Von: Daniel Dillmann

Fulton County bereitet sich auf das Erscheinen Donald Trumps vor. Zahlreiche Vertraute des Ex-Präsidenten sind dort bereits erschienen. Der News-Ticker.

Fulton County (USA) - Donald Trump muss ins Gefängnis - wenn auch zunächst nur vorübergehend. Der ehemalige US-Präsident wird am heutigen Donnerstag im US-Bundesstaat Georgia erwartet. Dort muss sich Trump einfinden, um im Zuge einer Klage wegen des Vorwurfs des Versuchs der Wahlbeeinflussung erkennungsdienstlich behandelt zu werden.

Während Donald Trump bei seinen bisherigen Klagen die erkennungsdienstliche Erfassung erspart geblieben war, muss er in Georgia die volle Prozedur über sich ergehen lassen. Die zuständige Staatsanwältin Fani Willis hat sämtliche Sonderbehandlungen für den Ex-Präsidenten abgelehnt. Auch der Sheriff von Fulton County, Patrick Labat, hat erklärt, Trump solle gemäß der „normalen Praxis“ wie jeder andere Angeklagte behandelt werden. Das wiederum würde auch die Erstellung eines „Mug Shots“, also eines sogenannten Verbrecherfotos, beinhalten.

Rudy Giuliani kurz vor seiner Verhaftung in Fulton County, Atlanta. Auch Ex-Präsident Donald Trump muss sich heute im US-Bundesstaat Georgia melden. © CHRISTIAN MONTERROSA/AFP

Donald Trump muss nach Georgia und ein Polizeifoto machen lassen

Vor Gericht muss Donald Trump am heutigen Donnerstag aber nicht erscheinen. In Atlanta wird die Verlesung der Klage nicht am selben Tag wie die erkennungsdienstliche Erfassung erfolgen. Angesetzt ist die Verlesung aktuell für den 5. September. Bereits heute muss Trump aber die vom zuständigen Richter Scott McAfee festgelegte Kaution zahlen, möchte er das Gefängnis wieder verlassen. Die Kaution wurde auf 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) festgelegt. In der Kautionsvereinbarung mit Trump ist festgehalten, dass Trump keinen Mitangeklagten oder Zeugen einschüchtern oder bedrohen darf. Das umfasst auch Posts auf Online-Plattformen.

Bereits am Mittwoch wurden zahlreiche Verbündete Donald Trumps in Georgia erkennungsdienstlich erfasst - darunter auch sein ehemaliger Anwalt, Rudy Giuliani. Der Ex-Bürgermeister von New York wird ebenfalls wegen versuchter Wahlbeeinflussung angeklagt.

„Harter Lockdown“ in Georgia rund um Trumps Termin im Gefängnis

Donald Trumps Auftritt in Georgia erfolgt unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Rund um das Gefängnis gilt laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa ein „harter Lockdown“. Niemand darf das Gebiet betreten oder verlassen. Trump selbst wird wie immer von Beamten des Secret Service begleitet.

Der eigentliche Prozessbeginn wurde von Staatsanwältin Willis auf den 4. März 2024 terminiert - einen Tag vor dem „Super Tuesday“ in den USA. Am 5. März 2024 findet in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten die Vorwahlen der Republikaner für die US-Wahl 2024 statt. In den Vorwahlen bestimmt die Partei, wer die Nominierung erhält und offizieller Kandidat für die Präsidentschaftswahl wird.

Donald Trump warnt Tucker Carlson vor „Ausmaß an Hass“

Donald Trump selbst hatte bezüglich seiner neuerlichen Anklage in Georgia im Interview mit Tucker Carlson bereits vor neuer politischer Gewalt in den USA gewarnt. Auf eine Frage des ehemaligen Moderators von Fox News, ob die Nation auf einen offenen Konflikt zusteuere, antwortete Trump: „Ich weiß es nicht. Ich kann dies sagen: Es gibt ein Maß an Leidenschaft, das ich noch nie gesehen habe. Es gibt ein Ausmaß an Hass, das ich noch nie gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich eine schlechte Kombination.“ (dil/dpa)