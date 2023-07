„Betrug an den USA“: Schwere Vorwürfe gegen Trump

Von: Christian Stör

Donald Trump droht eine dritte Anklage wegen einer Straftat. Eine Verurteilung würde ihn aber nicht daran hindern, bei der Wahl anzutreten.

Washington, D.C. - Donald Trump konnte einfach nicht anders. Als ihn die Nachricht erreichte, dass ihm eine neue schwerwiegende Anklage droht, ließ er seinem Unmut freien Lauf. „HEXENJAGD!!!“, schimpfte er auf dem von ihm mitgegründeten Internetportal Truth Social und setzte seine Tirade mit aktivierter Feststelltaste munter fort. So klagte er den „korrupt-betrügerischen“ Joe Biden an, mithilfe eines „Unrechtsministeriums“ einen politischen Gegner vernichten zu wollen. „So etwas hat es in diesem Land noch nicht gegeben“, so Trump weiter, der sich zum Abschluss auch noch die „Wahlbeeinflussung“ und das „Fehlverhalten der Ermittlungsbehörden“ anprangerte - natürlich alles in Großbuchstaben.

Grund für Trumps Aufregung ist die drohende Anklage im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des US-Parlaments am 6. Januar 2021. Trump wurde nach eigenen Angaben am Sonntag (16. Juli) benachrichtigt, dass er Ziel von Ermittlungen sei. In den Wochen nach der Wahl 2020 hatte Trump mit unbelegten Behauptungen Stimmung gemacht, ihm sei der Sieg durch Wahlbetrug gestohlen worden. Anfang Januar kam es dann zum Angriff auf den Sitz des US-Kongresses, mit dem ein Mob von Trump-Fans versuchte, die formale Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden und damit den Machtwechsel in den USA zu verhindern.

Donald Trump droht in nden USA erneut eine Anklage auf Bundesebene. © GIORGIO VIERA/afp

Um welche Straftaten könnte es bei einer möglichen Anklage gehen?

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen dazu. Das Wall Street Journal und die New York Times berichten unter Berufung auf mit dem Schreiben vertraute Personen, dass darin verschiedene mögliche Straftatbestände aufgeführt werden. Demnach könnten Trump Verschwörung gegen die US-Regierung und der vorsätzliche Entzug von Rechten, die durch die Verfassung geschützt sind, zur Last gelegt werden. Das Wall Street Journal nennt zudem Zeugenbeeinflussung als möglichen Anklagepunkt.

Das Schreiben deute darauf hin, dass der Sonderermittler „mehr als genug Beweise“ habe, um eine Anklage zu erheben, sagte Norman Eisen, der während des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump für den Justizausschuss des Repräsentantenhauses arbeitete, laut NY Times. Trump habe eine „Verschwörung zum Betrug der USA“ eingeleitet, so Eisen. Der seltene Straftatbestand des Aufruhrs wird in den Berichten allerdings nicht angeführt.

Könnte die neue Anklage dazu führen, dass Trump nicht erneut zur Wahl antreten kann?

Die Rechtslage würde Trump nicht daran hindern, auch als verurteilter Straftäter bei der US-Wahl 2024 anzutreten. Anders sieht es aus, falls Trump auch wegen Aufruhrs angeklagt und verurteilt wird. Laut Verfassung sind all jene von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, die sich an einem Aufstand gegen die Regierung beteiligt haben. Der Straftatbestand ist dem US-Gesetz zufolge erfüllt, wenn jemand zum Aufstand gegen die Autorität des Staates oder der Gesetze anstiftet oder sich daran beteiligt.

Ein Untersuchungsausschuss im Kongress hatte Trump im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol gleich mehrere Vergehen vorgeworfen – unter anderem, dass er die Menge zum Aufruhr angestiftet haben soll. Der Ausschuss hatte dem Justizministerium eine Anklage empfohlen, dies ist aber rechtlich nicht bindend.

Welche Konsequenzen muss Trump befürchten, wenn er verurteilt würde?

Dem Republikaner droht im Fall einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe. Wie weitreichend die Folgen für seine politische Zukunft wären, hängt auch vom Zeitpunkt einer möglichen Verurteilung ab. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass er das Amt des US-Präsidenten auch im Falle einer Verurteilung noch mal ausübt. Einen Präsidenten, der hinter Gittern sitzt, hat es in der US-Geschichte allerdings noch nicht gegeben – hier dürfte es zumindest praktische Hürden geben.

Im Falle einer Verurteilung und eines Wahlsiegs 2024 könnte Trump sich nach der Amtsübernahme im Januar 2025 allerdings selbst begnadigen. Sind Prozesse gegen ihn noch im Gange, könnte er als Präsident veranlassen, dass die Anklage gegen ihn fallen gelassen wird.

Welchen anderen Vorwürfen muss sich Trump stellen?

Anfang April war Trump unter weltweitem Aufsehen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen in New York angeklagt worden. Er plädierte auf „nicht schuldig“. Der Prozess in dem Fall soll im März 2024 in New York beginnen. Im Juni folgte eine weitere Anklage, weil Trump Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe nach seiner Amtszeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago aufbewahrt und nach Aufforderung nicht zurückgegeben hatte. Auch hier plädierte Trump auf „nicht schuldig“. Der Prozessbeginn ist in diesem Fall noch offen.

Im Bundesstaat Georgia ermittelt derweil die Staatsanwaltschaft gegen Trump wegen möglicher Wahlmanipulation – auch da geht es um die Wahl 2020. Die zuständige Staatsanwältin Fani Willis untersucht derzeit noch, ob sich Trump versuchter Wahlbeeinflussung schuldig gemacht hat. Sie will wahrscheinlich im August entscheiden, wie sie weiterverfahren wird. (cs/dpa)