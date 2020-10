Paukenschlag in den USA: Donald Trump mit Corona infiziert

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit Corona infiziert. Dies teilt Trump persönlich auf Twitter mit.

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilt Trump selbst via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Auch seine Frau Melania habe sich mit der Erreger Sars-CoV-2 infiziert.

Zuvor wurde das Virus bei Trumps Beraterin Hope Hicks festgestellt. Der Präsident war mit seiner Ehefrau Melania und Hicks noch am Dienstag gemeinsam in der Präsidentenmaschine zur TV-Debatte nach Cleveland gereist. Wer sich noch mit dem Coronavirus infiziert hat, ist derzeit noch unklar. Trump trug bislang selten eine Atemschutzmaske. In der TV-Debatte mokierte sich der Republikaner darüber, dass Biden so häufig einen Atemschutz trage.

Was diese Entwicklung nun für die Regierungsfähigkeit Donald Trumps mit einer Coronainfektionen und den Fortlauf der US-Wahlen bedeutet, lesen Sie immer aktuell auf fr.de*.

